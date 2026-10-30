¿Qué modificaciones puede hacer en su casa o lote? Un emprendimiento se lo dice en minutos

Esta es la historia de una arquitecta que vivió la lentitud de analizar docenas de proyectos que, al final, no se realizaban. Se perdía tiempo y dinero. Lo vivió en carne propia entonces se lanzó, con la ayuda de un ingeniero y de la inteligencia artificial, a construir una plataforma que hace análisis normativo pasando de días a minutos. En otras palabras, Emilia Hernández Serna lo explica así: usted entra, pone la dirección del lote o casa y la plataforma le va a dar toda la información inicial de dónde está situado, cuáles son las primeras…

Esta es la historia de una arquitecta que vivió la lentitud de analizar docenas de proyectos que, al final, no se realizaban. Se perdía tiempo y dinero. Lo vivió en carne propia entonces se lanzó, con la ayuda de un ingeniero y de la inteligencia artificial, a construir una plataforma que hace análisis normativo pasando de días a minutos. En otras palabras, Emilia Hernández Serna lo explica así: usted entra, pone la dirección del lote o casa y la plataforma le va a dar toda la información inicial de dónde está situado, cuáles son las primeras condiciones normativas, el índice de construcción, cálculos de áreas, va a descontar afectaciones ambientales, viales, cuáles son los usos, qué parqueaderos puede construir, cuántos sótanos bajar, cuántos pisos subir, si puedo hacer vivienda o no, si puedo hacer un restaurante, si puedo tener un proyecto mixto porque todo es vivienda, si se puede hacer un centro comercial, un hospital, o simplemente si en el primer piso de su casa puede poner un negocio comercial. De eso se trata esta historia, en entrevista, para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.

¿Qué es Bildo y qué es lo que hace?

Bildo es una plataforma de inteligencia artificial que hace análisis normativo pasando de días a minutos. Pero Bildo nace de que yo viví el dolor. Yo trabajé un tiempo largo en el sector de la construcción y me dedicaba a hacer el análisis normativo, que es un proceso sumamente manual, en el que tú tienes tu plan de ordenamiento territorial, tienes los visores de las ciudades, las capas en internet, y empiezas a hacer un cruce de información muy manual, así la información esté digitalizada.

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Y yo empecé a identificar que eso nos tomaba mucho tiempo y tardábamos también mucho tiempo analizando oportunidades que no se iban a desarrollar. Era tiempo y esfuerzo de los equipos. Cuando empezó todo este boom de la inteligencia artificial y de automatizar todo, yo dije: tiene que haber una manera de hacer esto más rápido.

Entonces empecé a buscar a la gente que me podía ayudar, contacté un ingeniero y le dije: yo tengo esta idea. Soy arquitecta. Yo sé lo que lo que he aprendido de norma. Pero quiero saber si lo podemos automatizar y cumplir este sueño de hacerlo más rápido y más eficiente, todo este proceso. Empezamos a hacer pruebas durante seis meses. Me di cuenta que tenía algo, no necesariamente era un producto ni una primera versión, pero de que sí se podía hacer, decidí arriesgarlo todo por ese sueño y renuncié a mi trabajo muerta del susto y y me lancé al agua con Bildo.

Como yo lo entiendo es que, imagínense ustedes, hay un lote en alguna zona de la ciudad y uno regularmente creería: lo compro y construyo. Pues detrás de eso hay un montón de procesos. ¿Y qué pasa si en ese lote que yo me imaginaba construir un edificio de 20 pisos, solo se pueden construir dos? ¿O qué pasa si yo pretendía hacer cinco subterráneos para los parqueaderos y no lo acepta el plan de ordenamiento territorial de esa zona? Pues ahí se pierde mucho tiempo, se pierde capacidad y se pierde sobre todo dinero. Lo que está haciendo Emilia con Bildo es que soluciona esto: pasamos de días a minutos. Cuéntenos cómo es ese proceso ya en la práctica.

Ustedes entran a Bildo, que es una página de internet en la que ustedes tienen un usuario y una contraseña. Eligen la ciudad en la que quieran hacer un análisis…

¿Estamos hablando de toda Colombia?

En este momento tenemos en Bildo en Bogotá y Medellín activos, que es lo que usan nuestros clientes hoy en día. A finales de este mes vamos a sacar Cartagena, Barranquilla y Cali, pero nuestra meta y mi sueño es automatizar la norma y digitalizar todo el país y es la meta que tenemos en Bildo como empresa.

Listo, entonces volvemos: entra uno a la página web….

Entras a la página web, seleccionas tu lote y simplemente con seleccionarlo la plataforma ya te va a dar toda la información inicial de dónde está situado y cuáles son las primeras condiciones normativas que tienes. Después de eso, tú tienes que poner un índice de construcción para entender más o menos qué es lo que quiere hacer el desarrollador.

Y una vez tienes eso, la plataforma va a hacer todos los cálculos de áreas, va a descontar afectaciones ambientales, viales, y tú ya vas a entender cuál es tu área útil. Y en el momento que tú entiendes cuál es tu área útil, que es el área que puedes realmente utilizar para desarrollar, pasas al tercer paso, que es el análisis normativo, en donde ves cuáles son los usos, qué parqueaderos puedo construir. Lo que tú decidas, puedo bajar cuántos sótanos, subir cuántos pisos, si puedo hacer vivienda o no, si puedo hacer un restaurante, si puedo tener un proyecto mixto. No todo es vivienda, si puedo hacer un centro comercial, un hospital, bueno, todo lo que sea. Y ahí es donde está la respuesta. Bildo está enfocado a constructores, promotores y brokers. Pero también Bildo es para los ciudadanos.

Es para gente como uno…

Exactamente. Aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que muchas veces nosotros vemos que hay gente que vive en el segundo piso de una casa, en el primer piso de una panadería o una peluquería, y en Bildo tú puedes consultar eso también: si el primer piso de tu casa lo puedes volver un restaurante. Es también para que los ciudadanos puedan usar los datos que están en que el Distrito no los da, que los tenemos, simplemente es saberlos utilizar y aprovecharlos.

Entonces si le entiendo bien, ustedes lo que hacen es tomar bases de datos públicas…

Sí

Que están en la curaduría, en el distrito, bueno, en las entidades digamos de nivel nacional y de orden territorial que entregan esa información, que es pública y ustedes las llevan todas gracias a la inteligencia artificial y las ponen en una sola plataforma. Unifican esa información y lo que hace uno como usuario es, como ya nos lo contó, entrar a la página web y ahí le hacen a uno toda la tarea que ustedes antes se tomaban días haciéndola.

Exactamente. Y al final tienes un PDF descargable con toda tu información, pues con la fecha del día que la hiciste, porque la norma es una cosa que puede cambiar y mutar todo el tiempo. Y ahí tienes tu análisis para poder buscar una oportunidad de inversión, para poder expandir tu negocio o para poder conseguir un piso más en tu casa.

Yo le quiero hacer una pregunta entonces casi que apelando a un caso real y es mi suegro. Heredan la casa de su familia de toda la vida porque sus padres mueren y entonces mi suegro toma la decisión de decir es una casa de dos pisos en un barrio tradicional de Bogotá. Y dice: yo quiero hacer un edificio ahí, quiero tumbar esa casa y quiero hacer un edificio. Y ha tocado la puerta en un montón de constructoras y cada una le dice algo distinto. En este momento mi suegro no sabe qué decisión tomar. ¿Qué le diría Emilia si estuviera en frente de él, sabiendo que tiene el capital para invertir, está la propiedad, pero no tiene el camino a seguir?

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Vale, yo creo que lo primero es que cuando haces una consulta con Bildo y es la oportunidad que yo veo, es que entiendes perfectamente qué tienes. Entonces ya sabes si puedes hacer cinco o diez pisos, si no los puedes hacer, si no puedes hacer un edificio de vivienda. Entiendes muy bien la oportunidad y entendiendo la oportunidad, obviamente uno desde la plataforma la puedes combinar de distintas maneras, porque también puedes acceder a incentivos o dependiendo de zonas de las ciudades donde estés, puedes también acceder a otros incentivos. Entonces, una vez tú juegues, yo siempre digo que Bildo al final del día es una herramienta de juego, juegues con tu oportunidad de interés y entiendas los distintos escenarios, porque no siempre hay un solo camino normativo. Y en el momento que tú entiendes tu oportunidad, tú vas a saber mejor a quién ofrecérsela. De pronto quién es la persona para vendérsela, para aliarse, para desarrollarla.

Creo que Bildo te da ese primer paso y te abre los caminos de entender. Ok, esto es lo que tengo y estas pueden ser las distintas vías que tengo para desarrollarlo.

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Emilia Hernandez Serna, creadora de Bildo, en entrevista para El Espectador. Foto: Omar Bernal

Los negocios son ante todo la oportunidad de juntar a dos partes que se necesitan y algo queda en la mitad, que es la utilidad. Cuéntenos cómo va con el negocio. ¿Ya ha tocado puertas? ¿Ya cómo va con otras constructoras? Nos habló de Medellín y de Bogotá, pero háblenos un poco de cómo le ha ido tocando esas puertas desde el mundo emprendedor a las grandes constructoras, que me imagino que por ahí están los clientes.

Ahí hay dos cosas muy importantes. Lo primero es que mientras uno desarrolla el producto y lo va probando, nosotros hicimos varios planes piloto con distintas constructoras del país para probar que sí funcionara, que la herramienta no se equivocara y cuando ya cerramos esa fase y nos lanzamos al agua a a vender, pues es una experiencia muy muy fuerte, porque salir a vender es muy duro, pero también es la magia y la fuerza y por lo que uno se levanta todos los días a seguir haciendo.

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Entonces en las grandes constructoras entramos y encontramos que somos útiles, pero ahí también ellos ya tienen un equipo que también lo hace. Ahí hacemos flujos de trabajo más rápidos porque aquí hay una cosa muy importante y es que Bildo no vino a quitar puestos de trabajo. Bildo vino a hacer flujos de trabajo más rápidos. En las constructoras grandes que tienen equipos gigantes de norma que pueden hacer esto, encontramos que podemos hacer que descarten oportunidades más rápido. De pronto, que busquen las que necesitan de una manera más rápida. Pero después tenemos las constructoras pequeñas y medianas, que es donde yo creo que está la magia.

Y lo mejor de Bildo es que empresas que no necesariamente tienen este equipo o que lo tercerizan, entonces cada vez que iban a hacer un análisis de norma tenían que invertir y estar muy decididos, que de pronto ese sí era el lote. Teniendo a Bildo, lo pueden hacer ahora, esto es in-house y empezar a aprobar.

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También nos hemos encontrado con otra cosa muy interesante y son clientes institucionales que de pronto tienen muchos lotes en la ciudad y no saben qué hacer con ellos. Y ahí entramos nosotros como empresa, a ayudarles a encontrar qué pueden hacer con esos lotes. Entonces ya no es el cliente usando la plataforma, sino nosotros usándola con el cliente. Para que sepa: listo, ustedes en estos lotes pueden hacer A, B y C y también promover el desarrollo urbano, que es lo que buscamos también como empresa.

Piensen ustedes cuánto se puede tardar uno haciendo toda la tramitología y yendo a buscar información, descargándolo de pronto si uno sabe en dónde está. Y ahora entrar a una plataforma que básicamente le dice a uno los tres primeros pasos a seguir, incluso una palabra que usó: descartar. Deme un ejemplo. Dele un ejemplo a la audiencia. ¿Qué hace más eficiente a una constructora?

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Lo podemos ver desde dos lados. Desde el equipo: un equipo que lo usa de una constructora, pues es tiempo más rápido. Entonces, si antes yo me demoraba tres días en un análisis que posiblemente iban a descartar -y uno fácilmente puede saber si de pronto lo van a descartar cuando va por la mitad-, pero igual tiene que caer porque no puede dejar el trabajo a medias y decirle al jefe no, eso no va, no lo va a terminar.

Entonces lo puedes descartar más rápido y los equipos no pierden esfuerzos en en oportunidades que no se dan. Yo siempre se los digo a mis clientes: Si ustedes trabajaron en el camino de habilitación, al menos en el escenario como inicial, tres días y después una semana, y se dio el proyecto iterando, perfecto, porque al ser un proyecto seguro sale a la venta y va a ser un éxito.

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Pero si hicieron así tres días, porque yo lo he vivido de trabajo, uno hace más análisis que no se dan, a que sí se dan. Entonces ahí está esa magia. Por el otro lado de los promotores y de los brokers, es que cuando llevan su producto, que es lo que yo decía en el caso de tu suegro, es que tú sabes qué estás ofreciendo. ¿Me entiendes? Entonces entras a una negociación, porque siempre es una negociación. Cuando tú das un lote a una constructora o a un desarrollador sabiendo dónde estás parado. Entonces ya entiendes y ya sabes qué ofrecer. Y empiezas también a entender: Si este es el tipo de producto que me gusta, entiendo cómo vender y qué puedo ofrecer; si soy promotora de proyectos, lo puedo empezar a buscar en Bildo y empezar a identificar esos lotes que pueden ser útiles para mí o para ofrecérselo a tercero. Entonces puedo hacer mi trabajo por todos los lados mucho más eficiente.

Claro, claro. Eso, en últimas, es lo que le permite la inteligencia artificial hoy, y es ser más productivo, hacerlo más rápido, ser más eficiente, pues ya son máquinas pensando y en el mundo de la inteligencia artificial agéntica, están creando. Yo tengo una duda: ¿cómo funciona el modelo de negocio? ¿La gente le paga una suscripción? ¿Le pagan una mensualidad o le pagan por proyecto? ¿Cómo funciona eso?

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Tenemos como tres caminos. Como cualquier inteligencia artificial, tenemos una suscripción que empieza con unas consultas de prueba para que también se enamore de la plataforma y si tú lo decides, tienes una mensualidad que la hacemos a la medida del cliente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que a ti te lleguen 15 oportunidades y seas una constructora mediana o grande, a que tengas una pequeña y te lleguen cinco.

Claro.

Entonces nosotros adaptamos la necesidad de las consultas que tú vas a hacer al mes, porque tú tienes unas consultas por mes y eso es lo que se te cobra en tu mensualidad. Entonces tú te gastas tus cinco, se te acaba tu mes, Puedes comprar más. Pero lo tratamos de hacer a la medida para que no te pase que se te acaben.

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Mejor dicho, como cuando se usa cualquier inteligencia artificial, que uno se queda sin créditos, sin tokens…

Sí, sí, sí. Justamente. Exacto. Y también están las consultas sueltas, que las tenemos, por ejemplo, el caso puntual de lo que tú decías de tu suegro: poder hacer una sola consulta, comprar su consulta y después tenemos lo que te hacía el ejemplo de nuestros clientes institucionales, en los que nosotros hacemos todo el trabajo y te decimos: listo, si tú tienes 100, 250 lotes, lo que sea, lo vamos a desarrollar y vamos a encontrar la estrategia de desarrollo de estos lotes en X tiempo y ese tiempo va a costar una mensualidad también, pero viene distinto porque el producto es distinto porque viene también más desde la estrategia.

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Usted nos dijo hace unos segundos que descargaba uno el PDF, me imagino que con toda la consulta diciendo el tamaño, las normas, la profundidad, la altura y demás. Ese PDF es la base para ir a hacer el proceso formal, es decir: ¿En curaduría funciona, se avala o sencillamente es un modelo guía?

Es un escenario. El PDF es como este escenario principal, nosotros no emitimos conceptos de norma porque…

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No son una curaduría.

Exacto, no somos una curaduría, pero sí puedes ir a plantear ese escenario en una curaduría y que ellos te digan: sí, perfecto; o no porque ven un bloqueador externo, porque al final la última palabra la tiene el curador.

Pero vamos con un ejemplo: en la curaduría te dicen no, esa vía no la veo. Tú, en Bildo, puedes iterar y de pronto decir: listo, me fui. Por este lado normativo, de pronto puedo aplicar este incentivo de este decreto y probar; volver a la curaduría (que es mucho el proceso que uno hace cuando está dentro de una organización de construcción o lo que sea, en donde tú empiezas a iterar y ver lo que se ajuste, pues a la norma) y la palabra al final es del curador.

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Quiero volver a la historia. Usted es muy joven. ¿Cómo es eso de lanzarse al agua, porque seguramente tenía un trabajo estable, dijo: Lo arriesgué todo. ¿Cómo fue eso de decir: Yo creo que hay algo que está agregando valor que me permitiría crear empresas, seguramente crear empleos, pero sobre todo desarrollarse como profesional creando negocio en un país tan difícil como Colombia? Cuéntenos un poco de esa historia. ¿Cómo fue renunciar a todo y arrancar con esto?

Bueno, mi sueño fue ser emprendedora y ser emprendedora aquí en en Colombia, siempre tratar de buscar una idea. Soy arquitecta y al comienzo empecé como más por un camino de diseño artístico y cuando empecé a entrar al mundo de la construcción, pasé por el mundo de la norma y terminé en un equipo de norma por razones de la vida. Yo siempre quería aprender.

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Y mi papá una vez me dijo una cosa que a mí se me quedó grabada: emprender no es algo que te levantas y se te va a ocurrir, sino que un día vas a ver que algo te va a frenar y cuando lo quieras solucionar, ahí está tu empresa. Porque yo siempre le decía. no, pero es que no se me ocurre nada. Pero me dijo: cuando vivas un dolor y te apasione tanto que lo quieras solucionar, vas a tener una empresa. Y eso fue lo que me pasó a mí. También me interesa mucho la tecnología, todo el tema de datos y me ha gustado mucho el mundo de los negocios.

Me llama mucho la atención que la gente pueda pensar que el mundo de la arquitectura es más sobre el diseño. Yo lo veo como una forma de pensar, como una forma también de hacer negocios, desarrollarlos, y cuando encontré el dolor y vi que de pronto en mis manos tenía una manera de solucionarlo, me emocionó mucho. Siempre digo: es como mi hijo. O sea, yo arriesgué todo. Tenía un trabajo en el que era muy feliz. Aparte, cuando yo me fui, me moría de pena decirle a mis jefes que me iba a ir a emprender y que además los quería volver clientes.

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Pero realmente encontré un propósito en mi vida que se volvió servil y lo veo en como desarrollar las ciudades, mi aporte a la ciudad también es digitalizar todo esto. Entonces se volvió una una misión de vida y es un camino muy duro pero del que jamás me arrepentiría.

¿De dónde salió el nombre Bildo, qué significa?

Nosotros somos seis socios, empezamos a tirar nombres en un grupo de WhatsApp, surgió ahí. Cuando encontré los otros cinco, que fue en donde me cuadraron los números y dijimos listo, aquí perfecto. Llegamos con el lema de Bildo, que yo creo que es donde está la fuerza de todo esto que es la revolución es digital, pero se construye en concreto.

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¿Cómo es? Repítalo, por favor…

La revolución es digital, pero se construye en concreto. Y fue en donde dijimos: aquí está toda nuestra idea.

Tres de mis socios son abogados, pero trabajan en el tema inmobiliario, otros en consultoría. Tengo otra socia que también es mujer, que está en el mundo del emprendimiento, en el mundo tech. Y otro de mis socios está en todo el mundo del desarrollo de software.

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Hay un complemento.

Nos complementamos.

Desarrollo de software, abogados para los pleitos, obviamente. Y está la arquitecta que tiene el cerebro ahí enfocado en el negocio.Es momento de El pitch, buscando unas respuestas fuera de la caja, tratando obviamente de hacer preguntas fuera de la caja. Entonces aquí vamos con El pitch.

Foto: El Espectador

Emilia, si pudiera cambiar una regla de los negocios, ¿cuál sería y por qué?

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La gente tiene mucho miedo de hacer negocios o emprender en familia. Yo al lado de mi emprendimiento y en mi empresa tengo a mi papá, y creo que es de las grandes fortunas que he tenido. Entonces yo cambiaría eso, de pronto, esa concepción y ese miedo a hacer empresa en familia. Creo que es lo más lindo que uno puede hacer.

¿Cuál es el error que cometió y del que usted dice: Fue difícil, fue complicado, pero fue el que más aprendí?

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Creo que el error que uno más puede cometer como emprendedor…, creo que hay dos grandes: Ser muy perfeccionista y creer que tienes producto en la primera versión. Yo voy a la primera versión y alguien me decía: no, pero es que eso no es. Yo decía no, pero es que si, si está bien. Pues claro que nos toca alterarlo mucho. Entonces creo que es muy difícil no enamorarse de sus ideas porque uno mete cuerpo y alma. Pero creo que es el error en el que más puede caer uno.

Si, uno uno se termina enamorando, lo dijo ahorita: es como un hijo. Si su negocio fuera una serie de televisión y la estuvieran produciendo para Netflix, Amazon o lo que sea, ¿De qué género sería y en qué temporada iría?

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No quiero decir ficción, pero sí como algo futurista, porque le estamos apostando al futuro, y vamos en la temporada uno. Bildo hasta ahora está comenzando.

Una más que le estoy haciendo a todos, absolutamente a todas las personas que pasan por esta silla y este espacio. ¿Cómo está su salud mental? Todo el mundo habla de felicidad, de que las cosas se van a dar del mundo futurista, de la ficción, de la inteligencia artificial. Pero pocos terminan hablando de cómo está su salud mental. Y es necesario saberlo porque en últimas, detrás de las empresas hay personas. ¿Cómo está su salud mental?

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Bueno, yo digo: me siento muy bien, me siento completa porque encuentro en Bildo un propósito, pero no puedo decir que no, la mayoría de los días son de muchos momentos. Uno pierde la cabeza y dice: pues en qué momento me metí en esto. Pero por ejemplo, yo encuentro en el ejercicio, yo corro como una liberación, entonces empiezo todos mis días corriendo y saco como toda la energía, y con eso me siento lista para darle a lo que me espera el día. Porque hay días muy buenos, otros en los que yo digo quiero renunciar, pero no puedo, no puedo. Entonces sí creo que es un balance entre no olvidarse de lo que tú dices, que hay una persona, hay una vida personal detrás.

Y ahora sí, con esta volvemos al curso de la entrevista grande. Háblenos de Bildo hacia adelante. ¿Cómo lo tiene proyectado? Yo me imagino que se sienta con esos otros socios, lo dijo ahorita: "Hasta que cuadraron los números". Ahí es donde está la base del negocio. ¿Cómo se ven en uno o dos años?

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Ahorita nosotros con nuestra primera base de la plataforma, estamos desarrollando un robot de inteligencia artificial normativo colombiano, en el que puedes hacer preguntas al modelo y te va a contestar. Ya estamos en las últimas fases. Es un robot que lleva un año en entrenamiento. Y le apostamos a un modelo en el que hicimos un robot cerrado. Un modelo cerrado. ¿Qué quiero decir con eso? No está conectado a la web. Es decir, lo alimentamos nosotros con toda la información de los test, nosotros los reescribimos en código. Para que lo entiendan y algo muy importante: no es que el POT esté montado con la interpretación de Emilia Hernández. No. El párrafo del POT está vuelto código y él lo contesta como escrito. Así es que se traduce la información y lo que estamos haciendo es hacer un modelo cerrado en donde subimos todos los decretos circulares, que ahí está nuestro reto, subir toda esta información y conectarlo a todos los visores.

Tenemos unos agentes de inteligencia artificial que nos ayudan a identificar cuando salen circulares nuevas, cuando hay, así sea un artículo que están hablando y al alimentar nosotros, literalmente, de alguna manera manualmente el robot, reducimos muchísimo la posibilidad de que alucine, porque no puede buscar en la web ni buscar una interpretación externa, y de que se equivoque. Entonces ya cuando tú te sientes hacer una pregunta sobre el artículo 318 del POT de Bogotá, él te lo diga y sepas que no de pronto se va a confundir con otro artículo, con una circular, porque está cerrado y de alguna manera hemos tratado de contener las respuestas.

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Y ese es uno de nuestros lanzamientos que viene pronto en el año. Y de ahí nuestra meta es empezar a automatizar todos los procesos de habilitación, porque hoy en día en el sector de la construcción eh tienen las herramientas BIM, que es para diseño, cuando ya tienes tú un proyecto, y ya tienes todo en herramientas de inteligencia artificial en el modelo BIM, que es toda la parte de tecnología y el 71% de las constructoras colombianas lo utilizan, pero para llegar a utilizar esa tecnología que de diseño es genial, en temas de costos también es increíble, tú tienes que hacer todo un proceso que hoy en día atrás es manual, y a eso es a lo que le estamos apostando. Con con Bildo empezamos con el análisis de norma, y vamos a empezar a digitalizar todos sus procesos y sus trámites que son un un dolor de la manera que mejor podamos y así irán saliendo nuestros siguientes productos.

Hábleme del negocio, es decir, en qué sector están, todo el tiempo estamos viendo construcciones nuevas ahora con el cambio de gobierno, según acaba de terminar el congreso de Camacol y hablaban de las oportunidades que hay, obviamente por el cambio digamos, de gobierno. ¿Cuál es la oportunidad de negocio que ven ustedes? ¿Y en últimas, cuánta gente esperan impactar ustedes con Bildo?

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El tamaño del mercado es gigantesco, o sea, gigantesco, porque el negocio de la construcción funciona desde las constructoras, desde los promotores, desde los brokers. Y en el momento que si yo tengo un lote y lo quiero vender, pues también entre nosotros. En este momento le estamos apostando principalmente a todos los tamaños de constructoras, pero a las constructoras pequeñas y medianas, que es donde encontramos que hay un dolor porque no tienen el equipo, ni el tamaño ni la operación para poder desarrollar esas oportunidades que de pronto no es el proyecto más grande en la mejor ubicación, porque de pronto un competidor más grande se lleva ese.

Pero sí hay muchas oportunidades. Lo vimos y fue el ambiente que sentimos en Camacol, también con el nuevo gobierno. Todo el mundo está muy muy emocionado por desarrollarse. Había ganas de desarrollar en el ambiente, todo el mundo muy emocionado. Entonces es para para que puedan encontrar más espacios de meterse en el mercado y que no dependan de un gigante que es el que encuentra las oportunidades.

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Pues que les vaya muy bien, como le decimos a todos los emprendimientos, que la saquen del estadio, pero sobre todo que optimicen el tiempo de la gente, porque de verdad uno todavía haciendo procesos manuales cuando tiene la herramienta ahí al lado, no debería ser.

Claro que no, y es a lo que le estamos apostando. Muchas gracias por el espacio.

Nos vemos en la próxima! Hasta pronto!

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚