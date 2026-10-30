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¿Qué modificaciones puede hacer en su casa o lote? Un emprendimiento se lo dice en minutos

Se llama Bildo, lo creó la arquitecta Emilia Hernández, y recopila todas las normas públicas gracias a la inteligencia artificial para que las personas hagan sus consultas a la vuelta de un clic.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
Emilia Hernandez Serna, creadora de Bildo.
Emilia Hernandez Serna, creadora de Bildo.
Foto: Omar Bernal

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Esta es la historia de una arquitecta que vivió la lentitud de analizar docenas de proyectos que, al final, no se realizaban. Se perdía tiempo y dinero. Lo vivió en carne propia entonces se lanzó, con la ayuda de un ingeniero y de la inteligencia artificial, a construir una plataforma que hace análisis normativo pasando de días a minutos. En otras palabras, Emilia Hernández Serna lo explica así: usted entra, pone la dirección del lote o casa y la plataforma le va a dar toda la información inicial de dónde está situado, cuáles son las primeras…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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