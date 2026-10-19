Apple no comenzó como una startup respaldada por capital riesgo. Comenzó como un experimento. Mientras Steve Jobs trabajaba en Atari y Steve Wozniak en Hewlett-Packard, dedicaban su tiempo libre a construir lo que eventualmente se convertiría en el Apple I. Solo después de probar la idea y reconocer su potencial decidieron dejar sus empleos y comprometerse por completo con la nueva empresa.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿Qué es el emprendimiento híbrido y qué tiene que ver con la próxima generación de startups?

Su historia está lejos de ser única. Pierre Omidyar desarrolló eBay mientras trabajaba en otra compañía, y los fundadores de GitHub construyeron su plataforma antes de dedicarse plenamente a ella. Algunas de las empresas más influyentes del mundo comenzaron como experimentos desarrollados fuera del horario laboral por empleados que exploraban ideas cuyo valor todavía era incierto.

Publicidad

Estos ejemplos ilustran una realidad más amplia, aunque a menudo ignorada. Antes de que nuevas empresas sean lanzadas formalmente, las personas suelen experimentar con productos, tecnologías y modelos de negocio mientras mantienen la seguridad de sus empleos habituales. La mayoría de estos proyectos nunca se convierten en empresas, pero eso no los convierte en fracasos. Al probar ideas a pequeña escala, las personas descubren si una oportunidad merece ser perseguida, refinan conceptos prometedores y descartan los débiles antes de comprometer tiempo, dinero y riesgos profesionales significativos.

"Somos los empresarios los que tenemos la responsabilidad de sacar este país al otro lado"

Este proceso de experimentación puede ser uno de los motores más importantes —aunque menos visibles— de la innovación emprendedora. Lo que plantea una pregunta fundamental: ¿qué tan importante es la experimentación de los empleados para la creación de nuevas empresas exitosas?

Le puede interesar

A pesar de su popularidad, los proyectos paralelos y los llamados “side hustles” suelen ser vistos con sospecha por los empleadores, que temen distracciones o fugas de propiedad intelectual. Los responsables políticos suelen centrarse en la creación de startups en sí misma, más que en las condiciones que permiten que las ideas emprendedoras surjan desde el principio. Pero ¿y si los proyectos paralelos no fueran una distracción de la creación de valor? ¿Y si fueran una fuente importante de ella?

Mi investigación junto con Ali Mohammadi, de Copenhagen Business School, apunta a una conclusión clara: la experimentación a través de proyectos paralelos puede ser uno de los motores más importantes —y menos valorados— del emprendimiento de alto crecimiento; tanto, que restringir esa experimentación reduce la aparición de startups con mayor potencial de escalabilidad.

El papel oculto de la experimentación

El emprendimiento suele romantizarse como un salto hacia lo desconocido. El emprendedor deja un empleo estable, arriesga todo y persigue una visión. La realidad suele ser mucho más compleja.

Muchas personas que finalmente lanzan negocios exitosos no están inicialmente dispuestas a abandonar ingresos estables, carreras y una identidad profesional consolidada. En lugar de eso, prueban ideas gradualmente. Construyen prototipos, hablan con clientes, refinan productos y aprenden mediante ensayo y error mientras mantienen la seguridad de su empleo.

Los investigadores llaman a esto “emprendimiento híbrido”: desarrollar actividad emprendedora mientras se sigue trabajando en otra empresa. Este modelo proporciona un entorno de experimentación de bajo coste. Las personas pueden descubrir si una idea tiene potencial de mercado antes de asumir un gran compromiso.

¿Por qué 60 millones de niños recibieron 1.000 dólares regalados en su cuenta bancaria?

Este proceso importa porque la incertidumbre es la característica definitoria del emprendimiento. La mayoría de las ideas fracasan. La mayoría de las hipótesis son erróneas. Cuanto antes lo descubran los emprendedores, mejor. El emprendimiento híbrido permite descartar ideas débiles de forma barata y mejorar las prometedoras antes de lanzar una empresa. Desde esta perspectiva, los proyectos paralelos no son simples hobbies. Son experimentos. Y los experimentos son la materia prima de las grandes ideas.

Por qué el talento necesita a menudo una red de seguridad

La importancia de los proyectos paralelos se vuelve aún más evidente al considerar quiénes participan en ellos. Los profesionales altamente cualificados suelen enfrentar costes de oportunidad significativos si abandonan sus empleos. Un ingeniero de software en una empresa tecnológica exitosa, un científico en un laboratorio de investigación o un ejecutivo en una gran corporación pueden disfrutar de salarios atractivos, beneficios valiosos y prometedoras perspectivas de carrera. Paradójicamente, son también las personas con más probabilidades de poseer las habilidades, conocimientos y redes necesarias para construir empresas de alto crecimiento.

Para ellos, el emprendimiento híbrido funciona como un puente. Reduce el coste de explorar nuevas ideas. Sin ese puente, muchas ideas potencialmente transformadoras quizá nunca saldrían del papel.

"Emprender es resolver problemas todos los días, uno tras otro"

Esto ayuda a explicar por qué algunas de las compañías más importantes del mundo comenzaron como proyectos paralelos: su verdadero potencial simplemente no era evidente al principio. Sus fundadores necesitaban tiempo para experimentar y aprender. Como señaló el fundador de Y Combinator, Paul Graham, las mejores ideas de startups suelen comenzar como proyectos que inicialmente parecen demasiado extraños, inciertos o pequeños como para justificar dejar un empleo.

Qué ocurre cuando experimentar se vuelve más arriesgado

Para entender si los proyectos paralelos realmente importan para los ecosistemas emprendedores, nuestra investigación analizó un experimento natural en Estados Unidos: el caso judicial Alcatel USA Inc. vs Brown. La resolución de 2002 incrementó la incertidumbre sobre la propiedad de ideas desarrolladas por empleados fuera de sus responsabilidades laborales formales. En la práctica, la decisión amplió la posibilidad de que las empresas reclamaran la propiedad de innovaciones creadas por empleados, especialmente en los sectores tecnológico y de software.

Publicidad

Este cambio creó una oportunidad única para observar qué ocurre cuando los empleados dejan de tener claro si controlan las ideas que desarrollan en su tiempo libre. La respuesta fue contundente. Los estados afectados por la sentencia experimentaron una caída significativa en indicadores asociados al emprendimiento de alto crecimiento. Las startups respaldadas por capital riesgo disminuyeron un 25%. Las inversiones de venture capital se redujeron. También descendieron las salidas exitosas mediante adquisiciones o salidas a bolsa.

Las claves del liderazgo en una empresa, según los consejos de Daniel Goleman

Quizá lo más sorprendente es que la actividad emprendedora total no colapsó. Lo que cambió fue la composición del emprendimiento. Las empresas que desaparecieron eran desproporcionadamente aquellas con características asociadas al crecimiento y la escalabilidad futura. En otras palabras, limitar la experimentación no eliminó el emprendimiento. Redujo su calidad.

Publicidad

Por qué los inversores también se preocupan por los proyectos paralelos

Las implicaciones van más allá de los fundadores. Los inversores buscan constantemente señales que les ayuden a distinguir oportunidades prometedoras de ideas débiles. Un fundador que ha pasado meses o años refinando una idea mediante proyectos paralelos suele llegar con más información, mejor conocimiento del cliente y mayores evidencias de encaje producto-mercado.

Cuando esa experimentación se vuelve menos común, los inversores enfrentan mayor incertidumbre. Nuestros hallazgos sugieren que los fondos de venture capital reconocieron este cambio. Tras el caso Alcatel USA Inc. vs Brown, los inversores comenzaron a recurrir más a la coinversión entre varios fondos y a la financiación por etapas, donde el capital se entrega progresivamente en distintas rondas. Ambas prácticas se utilizan ampliamente para gestionar el riesgo cuando la incertidumbre es alta.

Publicidad

“Estamos mutando de la IA individual a una IA con impacto en los negocios”: Claudia Boeri

Esto proporciona evidencia adicional de que la experimentación mediante proyectos paralelos cumple una importante función generadora de información. Cuando los emprendedores experimentaban menos, los inversores tuvieron que compensarlo.

Repensar los ecosistemas emprendedores

Cuando los responsables políticos hablan de ecosistemas emprendedores, la atención suele centrarse en venture capital, incubadoras, hubs de startups, incentivos fiscales y spin-offs universitarios. Todos estos elementos son importantes. Pero nuestra investigación sugiere que otro factor merece mucha más atención: la libertad cotidiana de los empleados para explorar ideas mientras mantienen su empleo.

Publicidad

El emprendimiento de alto crecimiento puede depender menos de que gobiernos o inversores identifiquen a los futuros ganadores y más de crear condiciones que permitan realizar muchos experimentos.

Recomendado en video: David Vélez, creador de Nu: así ha sido su historia de vida

David Vélez, el banquero creador de Nu bank. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Históricamente, los intentos de “elegir ganadores” han tenido resultados mixtos. A los responsables políticos les resulta difícil predecir qué startup se convertirá en la próxima gran historia de éxito. Una estrategia más prometedora podría ser maximizar el número de experimentos inteligentes que se llevan a cabo. Eso implica reducir barreras innecesarias a la exploración.

Publicidad

Cuando personas talentosas pueden probar ideas con seguridad, algunas fracasarán. La mayoría lo harán. Pero unas pocas podrían convertirse en empresas capaces de generar un valor económico desproporcionado.

Encontrar el equilibrio adecuado

Nada de esto implica que las preocupaciones de los empleadores sean infundadas. Las empresas invierten enormemente en investigación, formación, conocimiento propietario e innovación. Tienen intereses legítimos en proteger su propiedad intelectual y evitar el uso indebido de recursos organizativos.

Publicidad

El desafío está en encontrar un equilibrio. Una fuerte protección para las empresas puede incentivar la inversión y la creación de conocimiento dentro de las organizaciones existentes. Pero reclamaciones excesivamente amplias sobre

ideas generadas por empleados pueden desincentivar involuntariamente la experimentación que impulsa la innovación futura.

Publicidad

El objetivo no debería ser un mundo sin protección de propiedad intelectual. Más bien, debería existir un marco que distinga claramente entre innovaciones creadas para un empleador y proyectos independientes desarrollados fuera de esa relación laboral.

La claridad importa. Cuando los empleados saben dónde están los límites, es más probable que experimenten. Cuando los empleadores entienden esos mismos límites, pueden proteger mejor sus intereses legítimos.

Publicidad

La próxima empresa transformadora quizá ya exista hoy, no como una startup financiada por venture capital, sino como un proyecto paralelo que alguien está desarrollando después de cenar.

Artículo originalmente publicado en inglés en IE Insights el portal de conocimiento de IE University https://www.ie.edu/insights/articles/are-employees-side-projects-secretly-powering-the-next-generation-of-startups/