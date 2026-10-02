Sandra Neira Liévano es economista, experta en finanzas y empresaria. Fue vicepresidente de Banca Corporativa de ScotiaBank Colpatria, presidente y accionista de CB de la Bolsa de Bogotá, socia fundadora de Sapristi SAS y ahora lidera la junta directiva del club El Nogal. Su expertise está en el mundo de la banca de inversión y desde esa posición y conocimiento también se ha labrado un camino con la reingeniería de empresas. "Fui pionera en ello con las constructoras en los años 90″, me dijo.

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"Somos los empresarios los que tenemos la responsabilidad de sacar este país al otro lado"

Es experta en negociación y también ha estado detrás de los cambios que se vienen haciendo en este tradicional edificio de la carrera séptima, de Bogotá, en donde se finiquitan muchos de los acuerdos empresariales del país. Uno de ellos es, por ejemplo, la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios, donde se exploraron oportunidades entre empresarios colombianos y españoles. ¿A qué le están apuntando? De eso nos habló en la siguiente conversación:

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¿El Nogal es un club empresarial o social?

El Club El Nogal, realmente, lo concibieron como un club empresarial desde sus inicios. Yo pensaría que este es el club empresarial más importante de Latinoamérica. Aquí están los empresarios, gran parte de ellos hacen parte de nuestra comunidad, obviamente se vinculan a través de unas acciones jurídicas y sus familias, porque obviamente nosotros tenemos que dar una satisfaccionación a ese complemento. Pero la esencia del club de sus inicios fue el tema empresarial y cultural.

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Aquí se han celebrado los eventos más importantes de las empresas. Todas nuestras empresas que están asociadas hacen sus grandes eventos, conferencias, años que celebran las compañías y las universidades aquí vienen a hacer grados de algunos de sus estudiantes, como el Cesa. Entonces desde el punto de vista de socios, permanentemente se están desarrollando actividades netamente empresariales.

¿Cómo es la composición accionaria de este club? ¿Cuántos son empresarios y cuántos personas naturales?

Nosotros tenemos 2.500 acciones de las cuales el 60% son empresariales, empresas que son socias, y tienen cuatro beneficiarios de esa acción que son funcionarios de esas organizaciones. Y ya hay unas acciones jurídicas que es el empresario que tiene su empresa, pero quiere que su familia disfrute del club. Hay unas acciones familiares que surgieron con el tiempo de esos mismos empresarios que consideran que este es su segundo hogar, así se desarrollaron.

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Entonces, 60% son empresas, esa es la razón de ser del porqué están pasando cosas como la que vemos hoy que es un encuentro de empresarios que representan a dos países…

Exactamente. Y adicionalmente, nosotros estamos desarrollando para nuestra comunidad una cantidad de actividades culturales, por decirte en el área de la galería donde tenemos curadores y demás , en el piso noveno, donde se traen unas exposiciones curadas, hoy tenemos a Negrét, luego un acuerdo con el Mambo, todo esto es gratis para los socios. Vienen y participan tanto de temas de la galería como de exposiciones, llámese de arte, de literatura, de música, dependiendo la afición que tenga nuestro socio ya como persona, porque creo que la cultura es un igualador de una sociedad y nosotros queremos que nuestra comunidad haga parte de todo ese proceso cultural.

Leo en un mensaje que me enviaron a mi teléfono celular: "Oportunidades Colombia – España". Luego, me encuentro con varios empresarios en el salón principal de El Nogal que conozco de hace varios años. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en este lugar?

El club quiere brindarle a sus empresas una serie de actividades para que ellos estén en la actualidad del momento, en temas que tienen que ver con responsabilidad social, por ejemplo. Hace un mes hicimos un summit sobre tecnología e innovación, asistieron 800 invitados y 2.000 virtuales, donde varias empresas y expertos en IA le contaron a los empresarios sus experiencias sobre este tema.

Hace muchos años hice parte de la presidencia Fundación El Nogal, que tú sabes que nació con el atentado del que nosostros fuimos víctimas.

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Ya más de 20 años…

Hace un 23 de años. Yo soy empresaria. Y cuando estaba en esa presidencia, dije: oiga, nos pusieron esa bomba por alguna razón y es porque consideran que los empresarios como que no teníamos una responsabilidad frente a esta sociedad. Tenemos que demostrarle al mundo y un poco movilizar estos empresarios hacia un tema de conciencia social, ética y de compromiso con la sociedad. Que creo que es lo que nos compete y lo que nos llama hoy en día a este evento.

En ese momento estaba muy de moda Adela Cortina, fue todo el tema de responsabilidad social, y yo fui la primera que traje como fundación a Adela Cortina, vinieron todos los presidentes de las compañías más importantes a oírla sobre ética y responsabilidad social.

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Después de eso yo uní a los dos foros de presidentes que había de la Cámara de Comercio y el Foro Independiente que existe, y los uní para hacer un gran evento en el cual los dos foros se reunían con la academia, porque creo que parte de la labor es unir a la academia con el empresario, con la sociedad civil y las entidades públicas para trabajar en el país que todos aspiramos a ver.

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Todas las hélices del helicóptero...

Las hélices de helicóptero. Y hicimos una unión para hacer un gran evento donde vinieron los expresarios a hablar de temas trascendentes del momento, dependiendo de la situación que el país está viviendo, pero muy bien enfocada a la responsabilidad del empresario frente a la coyuntura del país y su responsabilidad social.

O sea, ¿usted origina todo esto con la fundación?

Sí, yo lo originé con la fundación. Igualmente hace dos, tres años, empezamos a motivar el tema, con el summit de tecnología e innovación que se desarrolló un poco para la consecución de fondos de financiación porque la fundación apoya situaciones críticas o de nuestra población en el país. Aquí estamos ayudando con el tema del terremoto, cuando hay inundación, por ejemplo. Entonces hicimos el summit de innovación y tecnología, nos traemos a los más conocedores de los procesos de innovación, tecnología y empresas que sean ejemplos para los demás, que sean un motivo de imitación para los demás empresarios nuestros y básicamente llevamos el tercer evento que ha sido un éxito total.

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En ese participan no solo socios y empresas del área de tecnología que les interesa participar, vienen muchos jóvenes realmente a este gran evento que también lo provee la fundación con un ánimo más de recaudar fondos para beneficiar. Son eventos muy empresariales que le aportan muchísimo a nuestros empresarios en conocimiento desde el punto de vista de innovación y tecnología.

Si le entiendo bien, están logrando poner en un solo lugar a sus accionistas, a público interesado, pero además en la mitad hay una transacción que les permite monetizar y cumplir la causa que tienen con la fundación…

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Exactamente.

Entiendo la ecuación.

Y mucho de esto lo trabajamos con patrocinadores. Entonces está el Foro de presidentes, la Cámara de Comercio de Bogotá, que es muy importante en este momento; el BBVA es un banco que es muy cercano a nosotros, que siempre nos está acompañando y obviamente hay muchas empresas interesadas porque nosotros, como pueden ver, hay una audiencia muy importante, la capacidad de convocatoria es alta porque siempre hacemos eventos muy importantes.

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Ahora quiero que me hable del futuro: aquí veo gente que incluso fue fuente mía hace 15 años en temas de infraestructura cuando yo era reportero de Economía. ¿Que van a traer hacia adelante? El modelo ya lo probaron, ¿hacia dónde van?

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Mi propósito, porque pues obviamente como te digo, yo soy la primera mujer presidente este club, que me enorgullece muchísimo, y soy empresaria, normalmente aquí los presidentes han sido muchos abogados, yo tengo es mentalidad empresarial y realmente mi hobby no son los clubes sino hacer empresa y apoyar a los empresarios.

Entonces, eso es como un poquito sincero, la verdad me mueve el piso hacer algo por la comunidad que yo estoy representando. Entonces, pues obviamente dije: oigan, sabe que hay empresarios que muchos requieren hacer el networking y tener actividades para desarrollar su empresa.

Y dijimos: hay una gran oportunidad de que hoy España es un gran motor para muchos empresarios en el tema de su mercado internacional.

Entonces, de la mano de la embajada de España, porque nosotros acá tenemos a todas las embajadas vinculadas al club, cuando se posesionan los embajadores, les damos una cortesía…

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Ah , ¿sí?

Sí, tienen una cortesía, pero con ellos hacemos unas actividades conjuntas, sean gastronómicas como el día de Japón, el día de España, el día de Italia, y entonces se tienen actividades culturales.

Con ellos hacemos unas alianzas, en este caso España, yo llamé al embajador de España y le dije: hagamos una actividad conjunta, hay mucho interés bilateral, hay más empresas españolas viniendo a Colombia que nosotros saliendo, contémosle a los empresarios cómo pueden abrir sus mercados hacia el exterior y traigamos empresas que cuenten experiencias, pero no la corporativa, sino gente de verdad que ha sido casi que empresas familiares, Pan Pa’ya, o una empresa que hacía todo el tema marroquinería, por ejemplo, y simplemente mostrarles a las empresas que todo eso es posible.

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La Cámara de Comercio ha apoyado muchísimos esos procesos de internacionalización y nosotros queremos contarles a nuestros empresarios cómo lo han logrado otros. Creo que hoy, como lo decía Triniti, uno de nuestros conferencistas, somos los empresarios los que tenemos la responsabilidad de sacar este país al otro lado. No podemos esperar que el gobierno solo saque esto adelante. Nosotros tenemos un compromiso con este nuevo gobierno de hacer que las cosas funcionen, que el empresario demuestre que es capaz de ayudar a que salgamos al otro lado. Y esa es la intención de este evento.

¿Cómo ven todo este trabajo hacia adelante?

Yo aspiro, porque uno está de paso, así como en la fundación dejé sembrado un evento que hace 13 años lo promoví y hoy es tan importante que sigue teniendo una vigencia, que es el foro de presidentes, y el summit que se volvió algo super éxitoso. Y yo aspiro que como es tan bueno, continué. Este evento aspiro que se repita, no considero que sea un evento puntual, tiene que ser algo que tenga una continuidad para que el empresario sienta que aquí nosotros estamos trabajando a este proceso.

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Hoy lo estamos haciendo con España, mañana lo podemos hacer con Venezuela, por decirte algo, que es un tema de oportunidades que la gente ve, entonces es un poco seguir trabajando para que este evento se posicione, porque es un evento que lo lideró el club por primera vez… Estamos experimentando, es por primera vez, la gente está en rueda de negocios, en networking, y ya hoy me llamaron empresarios jóvenes pidiendo un evento porque se están internacionalizando. Por decirte, mis hijos son unos empresarios muy importantes y no se conocen con otros empresarios.

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Se pueden hacer incluso negocios entre ellos.

Negocios entre todos. Entonces es cómo podemos promover que nuestros jóvenes puedan conocerse y lograr conexiones de valor.

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¿Se imaginan algo así cada mes?

No pensaría al mes porque la logística de este es durísima, conseguir los conferencistas, los patrocinios, la convocatoria, o sea, decir, hacer un evento exitoso implica tiempo y dinero. Entonces yo sí pensaría un evento como estos es una vez al año. Pero está este de España, está el summit de tecnología, el de responsabilidad social , el foro de presidentes, que va a ser en un mes. No hemos parado y le estamos dando gusto a todos los actores y a toda la comunidad.

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