Si usted está emprendiendo y busca inversión, este hilo le interesa

Tania Zapata dice que muchos emprendedores no quieren "ir más allá de la visión local". Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

“La forma de asegurar un buen futuro a las nuevas generaciones es uniendo esfuerzos”, le dijo a El Espectador Alexander Torrenegra, empresario e inversionista colombiano, quien al lado de Tania Zapata, su esposa, crearon el banco de voces más importante de Estados Unidos. Y nos lo dijo en una entrevista justo cuando se hablaba de solidaridad en tiempos de coronavirus. Muchos querían ayudar, muchos necesitaban ayuda, por eso nos preguntamos en aquel momento: ¿Por qué era necesaria una Colombia más solidaria?

Puede interesarle: El emprendedor de 46 años que creó una fintech para créditos en línea a Pymes

Y ahora, cuando ya superamos la pandemia -muy a pesar de millones de personas que se quedaron en el camino-, y el mundo de los negocios viaja a su acostumbrada máxima velocidad, en el ecosistema emprendedor (que se está haciendo cada vez más fuerte), se volvió una frecuente la figura del inversionista, de aquel que quiere poner una buena porción de su dinero en un naciente negocio, o en uno que ya va cumpliendo metas, pero necesita recursos para escalar, para crecer. Uno que quiere unir esfuerzos con otros que tienen ideas para, entre todos, solucionar problemas que tenga la sociedad.

En ese mismo ecosistema también se habla de la dificultad de conseguir recursos para crecer, de lo costoso que está conseguir crédito por cuenta del constante aumento en las tasas de interés y por la incertidumbre política, que también entra a pesar en las variables de gestión de capitales a la hora de invertir. Por eso esta semana tomó fuerza y se hizo viral un hilo que escribió en Twitter precisamente Tania Zapata, cofoundadora & CEO en @explore_akily, una plataforma de aprendizaje intencional basado en el juego para niños y niñas de 0 a 12 años; también cofundadora y miembro de la junta directiva de @bunnystudio, además de reconocida inversionista para compañías en Latinoamérica.

Una historia inspiradora: Su idea fue cambiar la vida de las mujeres a través de la educación y lo logró

¿Qué fue lo que dijo? Aquí va la transcripción del hilo:

“Debo compartirles algo que me tiene desconcertada: las principales razones por las que se han caído varias inversiones en Latam. Las llamaré las banderas rojas 🚩🚩🚩 que nos impidieron invertir en algun@s emprendedores 👇

1. Consistentemente llegaban tarde a las reuniones. Y no avisaban.

2. No contestaban los correos.

3. Si contestaban los correos, lo hacían 4 o 6 semanas después.

4. No querían ir más allá de la visión local.

5. Se demoraban en ejecutar ajustes importantes que les solicitábamos.

Le puede interesar: Las 10 principales razones por las que fracasan los emprendimientos

6. Pero lo más preocupante, es que a veces había temas muy críticos que tratar y preferían quedarse callad@s, en vez de comentarlos para solucionarlos en conjunto.

¡La gran mayoría de situaciones tienen algún tipo de solución y, en general, se arreglan hablando! Por favor comuníquense, escriban un mensaje tipo: “Tania, estamos preparando XXX papeles. En breve nos comunicamos contigo.” O simplemente: “Te queremos consultar algo importante.”

Me impresiona, cómo esto hace que los emprendedores pierdan posibilidades de hacer escalar sus negocios. El cómo tu ética de trabajo mata la posibilidad de hacer crecer tu compañía. Es preocupante pensar que estas prácticas sean comunes entre emprendedores en Latam.

En todo caso, no salgo de mi desconcierto. Para un emprendedor no es sencillo conectar con un inversionista y, sobre todo, hacer que este decida invertir. Si ya lograste esto, ¿por qué no te organizas y tienes una ética laboral que haga que la inversión se realice?”.

Debo compartirles algo que me tiene desconcertada: las principales razones por las que se han caído varias inversiones en Latam. Las llamaré las banderas rojas 🚩 🚩 🚩 que nos impidieron invertir en algun@s emprendedores 👇 — taniazapata (@taniazapata) February 27, 2023

En la conversación que generó el hilo, también apareció la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez: “Esta reflexión es pertinente no solo para los emprendedores, pasa en el mundo corporativo y en el sector público. Algo que cada uno de nosotros puede mejorar. No se necesita ley ni decreto para cambiar y mejorar!”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚