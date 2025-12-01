Ecopetrol hace primera exportación de petroquímicos por puerto de Buenaventura

Cada 45 días se exportarán cerca de 1.550 toneladas de petroquímicos desde esta terminal. Foto: Ecopetrol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ecopetrol exportó petroquímicos por primera vez desde el puerto de Buenaventura. Según la empresa se trata de 1.400 toneladas de xileno y tolueno que tienen como destino final Perú y Chile.

Los productos se produjeron en la refinería de Barrancabermeja, para llegar después hasta la terminal de Algrangel —en Buenaventura— donde se almacenaron en tanques para ser trasladados hasta el muelle de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura desde donde fueron exportados.

Lea también: Productores de la OPEP+ frenan aumentos ante riesgo de exceso de petróleo

De ahora en adelante, según afirmó la empresa, cada 45 días se exportarán “cerca de 1.550 toneladas de petroquímicos” desde este puerto, logrando una “mejora en el margen de utilidad de USD 40 por tonelada”.

La petrolera afirmó que la meta es incrementar de manera gradual la participación de estos productos en Suramérica. Especialmente en Ecuador, donde se espera aumentar las ventas entre 20 % y 70 %.

Le puede interesar: Airbus: faltan menos de 100 aviones para restablecer todos los servicios de la flota A320

“Ecopetrol prevé mover desde el puerto de Buenaventura exportaciones por un valor aproximado de USD 6 millones al año”, se lee en el comunicado oficial.

Además de permitir un mejor acceso hacia países suramericanos, este movimiento “logra optimizar costos frente al modelo actual de exportación desde el Caribe”. Esto se ve representado en un total estimado de 12.400 toneladas de xileno y tolueno exportadas por año.

Lea: Salario mínimo 2026: arranca formalmente la concertación entre empresarios y trabajadores

“Con la comercialización permanente de productos petroquímicos desde este terminal marítimo, la empresa espera impactar positivamente el desarrollo del puerto y de la región, mientras avanza con paso firme en la estrategia de internacionalización en América del Sur”, concluye el comunicado de la petrolera.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.