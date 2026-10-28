La asamblea aprobó las proposiciones presentadas por Ecopetrol, su accionista mayoritario, que incluyeron dos reformas estatutarias, la armonización de…

ISA, la empresa de transmisión de energía controlada por Ecopetrol, renovó su Junta Directiva y modificó los estatutos que regulan la elección de su presidente. Las decisiones se tomaron este miércoles 28 de octubre, durante una asamblea extraordinaria de accionistas convocada por la compañía, en medio del proceso para estabilizar su gobierno corporativo tras la salida de Jorge Andrés Carrillo.

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ISA cambia su junta directiva y ajusta las reglas para elegir a su próximo presidente

La asamblea aprobó las proposiciones presentadas por Ecopetrol, su accionista mayoritario, que incluyeron dos reformas estatutarias, la armonización de instrumentos internos y la elección de los nueve miembros de la Junta Directiva para el periodo restante de 2026-2028.

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Seis integrantes llegan por primera vez a la mesa directiva. Los otros tres, Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz, se mantienen en sus puestos. La nueva Junta conserva una mayoría de miembros independientes, de acuerdo con la información divulgada por ISA.

El cambio más relevante para la administración de la empresa está en las reglas para seleccionar a su próximo presidente. La reforma establece que la planeación y gestión del proceso estará a cargo de la junta directiva, que podrá apoyarse en el Comité de Talento Organizacional o en quien designe y, si lo considera necesario, contratar una firma especializada en selección de ejecutivos.

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Quiénes llegan a la Junta de ISA

La nueva composición incluye a Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond, Nelsy Lourdes Carreño Acevedo, Ricardo Peláez Restrepo y Sandra Gómez Arias, junto con los tres miembros que continúan.

Entre los nuevos integrantes nominados por Ecopetrol está Gutiérrez Caballero, recientemente nombrado presidente ejecutivo de la petrolera estatal. También llega Armando José Cuello Navarro, quien ejerció funciones como viceministro de Energía hasta el pasado 14 de octubre, y Mauricio Gutiérrez Dangond, vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol.

La lista incluye a Nelsy Lourdes Carreño Acevedo, ingeniera vinculada a la compañía estadounidense de servicios petroleros y de perforación Patterson-UTI, y a Ricardo Peláez Restrepo, fundador y CEO de D’Groupe, conglomerado empresarial con sede en Medellín enfocado en entretenimiento, música y espectáculos.

Sandra Gómez Arias, ingeniera mecánica de la Universidad Eafit, fue propuesta por Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Por su parte, Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz, nominados por fondos de pensiones, continúan en la Junta. Los tres están clasificados como independientes, al igual que Peláez Restrepo y Gómez Arias, según la relación divulgada por ISA.

La compañía señaló que la composición elegida busca mantener una mayoría de miembros independientes y un equilibrio de género, generaciones, origen, conocimientos, experiencia, habilidades y formación académica.

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Qué cambia en la elección del presidente

La reforma estatutaria modifica el artículo 37, que regula la selección y el nombramiento del presidente de ISA. A partir del cambio, la junta directiva tendrá a su cargo la planeación y gestión del proceso, con la posibilidad de apoyarse en el Comité de Talento Organizacional o en quien designe. También podrá recurrir a una firma especializada en selección y contratación de ejecutivos.

Sin embargo, ISA precisó que la modificación no elimina el proceso de selección ni cambia los criterios de idoneidad, conocimientos, experiencia y liderazgo establecidos en sus estatutos. El nombramiento deberá estar precedido de una evaluación sustentada de los candidatos y de la documentación de las razones que justifiquen la decisión.

Esa precisión se debe a un antecedente reciente: en febrero de 2026, el Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo al encontrar irregularidades en el procedimiento. Entre los reparos estuvo la modificación de los criterios de evaluación cuando el proceso ya estaba avanzado, lo que alteró la puntuación de los candidatos y favoreció el ascenso de Carrillo en la clasificación.

El alto tribunal también cuestionó que la junta hubiera asumido funciones técnicas de evaluación que correspondían al Comité de Talento Organizacional y que se apartara de los resultados de la firma cazatalentos que participó en el proceso.

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La salida de Carrillo quedó en firme en marzo, cuando la Junta ordenó terminar su contrato tras la ejecutoria de la sentencia. Desde entonces, ISA ha tenido una presidencia encargada. En mayo, la compañía designó a Olga Patricia Castaño Díaz, quien reemplazó a Gabriel Jaime Melguizo Posada en el encargo.

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La otra reforma estatutaria

La asamblea también modificó el parágrafo cuarto del artículo 27, relacionado con la conformación de las planchas para elegir a la junta directiva.

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La nueva disposición señala que se propenderá por mantener al menos tres miembros actuales de la Junta, pero aclara que esa continuidad no será un requisito para conformar o validar una plancha. Tampoco limitará la capacidad de la asamblea para elegir una composición diferente ni impedirá renovar por completo el órgano directivo.

Los demás requisitos sobre independencia y composición de la Junta permanecen vigentes.

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Además, los accionistas instruyeron a la Junta para revisar y armonizar los instrumentos internos bajo su competencia con los cambios aprobados y presentar a la asamblea las modificaciones que requieran su autorización.

ISA es uno de los principales actores de la infraestructura energética, con una red de transmisión que representa cerca del 80 % del sistema nacional y operaciones en varios países de América Latina. Ecopetrol controla la compañía desde 2021, cuando adquirió la participación mayoritaria que tenía la Nación.

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La nueva composición de la Junta y las reglas para elegir al presidente serán determinantes para la siguiente etapa de la compañía, que busca cerrar el episodio jurídico que anuló el nombramiento de Carrillo y recuperar estabilidad en su dirección. El reto inmediato será aplicar los cambios estatutarios sin repetir los problemas de evaluación y gobierno corporativo que llevaron a la intervención del Consejo de Estado.

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