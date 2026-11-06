ISA nombra a Sonia Abuchar como presidenta encargada tras cambios en su gobierno corporativo

La decisión se tomó ayer, 5 de noviembre. Sus integrantes ratificaron a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente de…

Abuchar llega una semana después de que la asamblea de accionistas modificara las reglas para elegir al presidente de la empresa, en medio de la controversia por su gobierno corporativo.

La Junta Directiva de Interconexión Eléctrica (ISA) designó por unanimidad a Sonia Margarita Abuchar Alemán como presidenta encargada de la compañía, en reemplazo de Olga Patricia Castaño Díaz, quien continuará como vicepresidenta de Estrategia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La decisión se tomó ayer, 5 de noviembre. Sus integrantes ratificaron a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente de ese órgano directivo, cargo que ocupa desde abril de 2025.

Abuchar tiene más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, 27 de ellos vinculados a ISA y sus empresas. Hasta ahora se desempeñaba como vicepresidenta jurídica de la compañía, secretaria de la Junta Directiva y miembro de diferentes juntas. También fue directora de Gestión Regulatoria y Jurídica de ISA y secretaria general de XM.

Es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Comercial, y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. ISA destacó su trayectoria en asuntos jurídicos y de gobierno corporativo.

Le puede interesar: Presto ya es de Nutresa: qué pasa con los restaurantes y con los empleados

Cambios para elegir al próximo presidente

El pasado 28 de octubre, una asamblea extraordinaria aprobó cambios en sus estatutos y eligió seis nuevos integrantes de la Junta Directiva para el periodo restante de 2026-2028. La renovación dejó nueve miembros en el órgano, con una mayoría que la empresa identifica como independiente.

Pero el cambio más discutido estuvo en las reglas para escoger al presidente de ISA. Desde la reforma, la Junta tendrá a su cargo la planeación y gestión del proceso y podrá contratar una firma especializada en selección de ejecutivos si lo considera necesario. Antes, la participación de una firma cazatalentos tenía un papel central en el procedimiento.

Contexto: ISA cambia su junta directiva y ajusta las reglas para elegir a su próximo presidente

La modificación generó cuestionamientos sobre el margen de decisión de la Junta y las garantías de independencia del proceso, especialmente por el control de Ecopetrol, accionista mayoritario de ISA. La reforma también se produjo después de que el Consejo de Estado anulara, en febrero de 2026, el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo por irregularidades en la evaluación de los candidatos. Entre los reparos del alto tribunal estuvo que la Junta modificara criterios durante el proceso y se apartara de los resultados de la firma cazatalentos.

ISA sostuvo que los cambios no eliminan la selección ni los criterios de idoneidad, experiencia y liderazgo. El nombramiento deberá contar con una evaluación sustentada y con documentación de las razones que respalden la decisión.

Por ahora, Abuchar asumirá la presidencia de manera encargada. La Junta agradeció a Castaño por su gestión durante el periodo en que estuvo al frente de la compañía, mientras ISA avanza en la reorganización de su dirección tras el episodio judicial que dejó sin efecto la elección de Carrillo.

Siga leyendo: Colombia podría casi duplicar sus viajes aéreos por habitante: ¿qué falta para lograrlo?

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.