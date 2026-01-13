Netflix pretende modificar la oferta de Warner Bros.: ¿qué cambiará?

Las acciones de Warner cerraron en USD 28,86 (+1,6 %) y las de Netflix en USD 90,32 (+1 %). Foto: Edición Revista Vea

Netflix Inc. está trabajando en la revisión de los términos de su adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. y ha discutido la posibilidad de hacer una oferta en efectivo por los estudios y los negocios de streaming de la empresa, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Los cambios están diseñados para acelerar una venta que tardará meses en cerrarse y que ha enfrentado la oposición tanto de políticos como de la empresa rival Paramount Skydance Corp. Los inversores institucionales se han mostrado divididos en su apoyo.

Según el acuerdo original, los accionistas de Warner Bros. iban a recibir USD 23,25 dólares en efectivo y USD 4,50 en acciones ordinarias de Netflix, con ciertos ajustes si las acciones del gigante del streaming caían por debajo de los USD 97,91. Desde que la empresa comenzó a perseguir a Warner Bros. en octubre, las acciones de Netflix han perdido alrededor de una cuarta parte de su valor. El martes cotizaron a un mínimo de USD 89,07 en Nueva York.

Netflix consiguió USD 59.000 millones de financiación de los bancos de Wall Street para ayudar a respaldar su adquisición, en forma de uno de los mayores préstamos puente de la historia. Ya han refinanciado unos USD 25.000 millones de esa cantidad con deuda a más largo plazo.

Netflix tiene la capacidad financiera para pedir prestado más y seguir manteniendo sus «sólidas» calificaciones crediticias, según afirmó Stephen Flynn, analista crediticio senior de Bloomberg Intelligence, en una nota de investigación publicada el martes.

“Netflix tiene un balance muy sólido con un apalancamiento neto modesto”, afirmó.

Tras elegir a Netflix a principios de diciembre, Warner Bros. se ha enfrentado a repetidos intentos de Paramount por frustrar ese acuerdo y aceptar su oferta.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, y su padre, el cofundador de Oracle Corp., Larry Ellison, han lanzado una oferta pública de adquisición de las acciones de Warner, han ampliado una garantía personal a USD 40.400 millones de financiación y han demandado a Warner Bros. para obtener más detalles sobre su valoración de la transacción con Netflix.

También tienen previsto nombrar directores para el consejo de administración con el fin de frustrar el acuerdo.

Warner Bros. subió un 1,6 % hasta los USD 28,86 al cierre en Nueva York tras conocerse la noticia de las deliberaciones de Netflix. Las acciones de Netflix subieron un 1 % hasta los USD 90,32.

