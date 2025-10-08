Energías limpias con el Plan 6GW Plus: ¿la transición ha sido responsable?

6GW Plus Foto: Felipe Orozco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia atraviesa uno de los saltos más acelerados de su historia en generación limpia. En menos de tres años, el país pasó de tener menos del 2 % a alcanzar el 13,87 % de energías renovables en su matriz eléctrica, un cambio que redefine la arquitectura energética nacional y marca una nueva fase en la transición hacia fuentes sostenibles.

El avance, asegura el Gobierno, es resultado del Plan 6GW Plus, una estrategia interinstitucional liderada por el Ministerio de Minas y Energía junto a entidades como la UPME, CREG, ANLA y Ecopetrol. Su meta es incorporar seis gigavatios (GW) de capacidad instalada proveniente de energías solar y eólica al sistema nacional. A septiembre de 2025 ya se habían sumado 3,1 GW, la mitad del objetivo.

Para el jefe de la cartera, Edwin Palma, el salto se ve en la matriz energética. “Abandonamos progresivamente el uso de combustibles fósiles para generación de energía”, afirmó.

Hoy la estructura eléctrica del país está compuesta por un 58,59 % de generación hídrica, 27,54 % térmica y 13,87 % proveniente de fuentes limpias.

Recomendado: Gobierno radicará ley de tarifas “con o sin acuerdos” con gremios: Edwin Palma

El plan se ha apoyado en dos reformas clave: la primera, el Decreto 1033 de 2025 del Ministerio de Ambiente, que redujo en 70 % los tiempos de aprobación de licencias ambientales para plantas solares de entre 10 y 100 MW. La segunda, la Resolución 701095 de la CREG, que reasigna puntos de conexión y libera más de 2 GW para proyectos con viabilidad técnica comprobada.

Según el Gobierno, esto ha permitido destrabar proyectos detenidos por años. Sin embargo, el horizonte no es perfecto. El ministro reconoce que la expansión trae nuevos retos. “Estamos en estrechez entre oferta y demanda. Hay problemas heredados, sociales y regulatorios, pero estamos haciendo los ajustes”, dijo en entrevista con El Espectador.

Entre ellos está la subasta del cargo por confiabilidad, prevista para asignarse en 2026, que permitirá garantizar respaldo eléctrico en momentos de baja generación hídrica o de mayor demanda por tecnologías emergentes, como los centros de datos y la inteligencia artificial.

El Gobierno también enfrenta presiones políticas y empresariales en torno al ritmo de la transición. “Nuestra matriz es mayoritariamente limpia porque proviene del agua. Estamos complementando con nueva energía. Quienes viven del carbón y del petróleo, y alimentan esta industria, se oponen a la transición”, afirmó Palma a este diario, aludiendo a la resistencia global contra las energías renovables.

Ahora bien, los gremios se han enfocado en buscar el diálogo técnico en el sector energético, sin poner en riesgo la “estabilidad del sistema” Para gremios como Andesco, Acolgen, Andeg, Naturgas, entre otros, las decisiones del Gobierno han traído desconfianza y distancia frente a los inversores. Desde abril, han señalado que hay soluciones antitécnicas que podrían afectar la disponibilidad energética.

“Creo que la oposición está atrapada en el dilema porque el mundo necesita acelerar la transición energética. Estamos conviviendo con la matriz fósil, pero es indiscutible que debemos abandonarla progresivamente para no destruir el planeta”, dijo el ministro.

El objetivo final del Plan 6GW Plus es que para 2026 las energías limpias superen el 20 % de la matriz nacional. Esa meta, sin embargo, dependerá tanto del avance regulatorio como de la inversión privada y del ritmo de conexión de los proyectos a la red.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.