Colombia vuelve a permitir la venta de carbón a Israel: qué cambia con el decreto

La medida quedó establecida en el Decreto 1514 de 2026, fechado el 9 de octubre, que deroga el Decreto 1047 de 2024 y el Decreto 0949 de 2025. La decisión revierte la prohibición que…

Colombia volvió a permitir las exportaciones de carbón térmico a Israel. El Gobierno derogó los decretos que prohibían esas ventas desde 2024 y restableció las reglas generales del comercio exterior, una decisión que abre de nuevo ese mercado para los exportadores colombianos. Según el decreto, en 2026 no se registraban exportaciones de este producto hacia Israel.

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La medida quedó establecida en el Decreto 1514 de 2026, fechado el 9 de octubre, que deroga el Decreto 1047 de 2024 y el Decreto 0949 de 2025. La decisión revierte la prohibición que adoptó el Gobierno de Gustavo Petro en medio de la guerra en Gaza y de las denuncias sobre las consecuencias humanitarias de las operaciones militares israelíes.

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El nuevo decreto sostiene que las circunstancias que llevaron a imponer la restricción cambiaron y que es necesario reevaluar su necesidad y proporcionalidad. En su parte considerativa, señala que esas circunstancias "han experimentado cambios relevantes derivados de la evolución del contexto internacional, jurídico, económico y comercial", que justificarían revisar las medidas adoptadas.

Entre los argumentos del Gobierno están la evolución del contexto internacional, los avances relacionados con el cese al fuego y la adopción de un marco de estabilización para Gaza respaldado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El documento también señala que el proceso ante la Corte Internacional de Justicia por la presunta violación de la Convención contra el Genocidio continúa sin una decisión de fondo.

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El restablecimiento de las exportaciones, por tanto, no se presenta en el documento como una conclusión judicial sobre las actuaciones de Israel. La justificación del Gobierno se concentra en que las condiciones que sustentaron la prohibición han cambiado y en la necesidad de ajustar la medida a las obligaciones comerciales internacionales de Colombia.

¿Por qué se había prohibido exportar carbón?

La restricción comenzó con el Decreto 1047 de agosto de 2024, que prohibió las exportaciones de hulla térmica a Israel. En agosto de 2025, el Decreto 0949 endureció la medida al eliminar las excepciones que permitían tramitar determinadas operaciones ya comprometidas. Con ello, la prohibición pasó a ser total.

El trasfondo era la posición del Gobierno Petro frente a la ofensiva israelí en Gaza. El expresidente defendió la decisión con el argumento de que el carbón colombiano podía contribuir a la fabricación de armas utilizadas contra la población palestina. En su momento, Petro escribió: "Con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina". La restricción convirtió el comercio de este mineral en uno de los puntos de tensión de la relación bilateral.

Contexto: ¿Puede el presidente Gustavo Petro poner fin al TLC con Israel?

El impacto económico también estuvo en el centro de las críticas de los exportadores. Cuando el Gobierno planteó levantar la prohibición, Javier Díaz, en su momento presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), respaldó la propuesta y afirmó que "este nuevo decreto va en la dirección correcta". Según el dirigente gremial, la suspensión de esas ventas afectó a la economía porque representaba cerca del 5 % de las exportaciones colombianas de carbón. Analdex pidió, además, restablecer el tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países.

Las cifras de comercio exterior muestran la caída de las ventas a Israel durante el periodo de la restricción. Entre enero y mayo de 2023, Colombia exportó a ese mercado USD 258,6 millones; en el mismo periodo de 2024, la cifra bajó a USD 88 millones y en 2025 llegó a USD 54,5 millones, según los datos citados en la información previa de este diario. El decreto, por su parte, señala que entre 2024 y 2025 las exportaciones de carbón se redujeron en USD 140,7 millones y en 1.363 toneladas, y que durante 2026 no se reportaron ventas hacia ese destino.

Las cifras corresponden a periodos y mediciones diferentes, por lo que no deben sumarse ni compararse como si fueran una misma serie. Sí muestran que el mercado israelí perdió peso para el carbón colombiano y que la prohibición terminó cerrando por completo ese destino.

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El argumento comercial y jurídico del Gobierno

El decreto también fundamenta la decisión en los compromisos de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el acuerdo comercial con Israel. En particular, recuerda que el artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 restringe las prohibiciones a las exportaciones, mientras que el artículo XIII establece límites a las medidas que discriminan según el país de destino.

El Gobierno reconoce que los acuerdos internacionales contemplan excepciones, entre ellas algunas relacionadas con la moral pública o la seguridad. Sin embargo, sostiene que las medidas excepcionales deben revisarse cuando cambian las circunstancias que las justificaron. El decreto cita, además, un pronunciamiento de un grupo especial de la OMC según el cual las medidas incompatibles con las reglas generales deben suprimirse cuando desaparecen las circunstancias que las sustentaban.

La conclusión del documento es que "el régimen general aplicable a las exportaciones resulta compatible con las obligaciones internacionales asumidas por la República de Colombia". Con esa interpretación, el Gobierno sostiene que derogar la prohibición permite volver a aplicar las reglas generales del comercio exterior y reducir las controversias sobre el alcance de los compromisos comerciales del país.

La decisión tiene un alcance concreto: elimina la prohibición de exportar carbón térmico a Israel. No restablece automáticamente el TLC bilateral, cuya vigencia había terminado después de que el Gobierno Petro denunciara el acuerdo en 2025. Reactivar ese tratado exigiría actuaciones adicionales, por lo que el levantamiento de la restricción al carbón no equivale a reabrir todas las condiciones preferenciales del comercio entre los dos países.

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Díaz había defendido que el Gobierno fuera más allá de la autorización para exportar carbón. "Tenemos que poner en vigencia nuevamente el TLC que teníamos vigente con Israel y que denunció el gobierno Petro", afirmó en una declaración previa. El planteamiento del gremio sigue siendo distinto de lo que resuelve el nuevo decreto: una cosa es levantar la restricción a un producto y otra, reactivar un acuerdo comercial bilateral.

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¿Qué cambia desde ahora?

Con la entrada en vigor del decreto, las exportaciones de hulla térmica clasificadas en la subpartida arancelaria 2701.12.00.10 vuelven a regirse por las normas generales. El artículo 2 establece que esas operaciones estarán sujetas al régimen general y al cumplimiento de las obligaciones aduaneras, tributarias y de origen, además de las prohibiciones y restricciones que sigan siendo aplicables.

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El artículo 3 también define qué ocurre con los procedimientos en curso. Según el decreto, "las operaciones de exportación en trámite a la fecha del decreto continuarán su curso conforme al régimen general restablecido". A su vez, las actuaciones sancionatorias o de decomiso relacionadas exclusivamente con la prohibición derogada deberán resolverse aplicando el principio de favorabilidad, bajo las condiciones previstas en la norma.

Eso no garantiza que las ventas se recuperen de inmediato. La posibilidad jurídica de exportar es apenas una condición para que los negocios se reanuden; los volúmenes dependerán de la demanda, los precios, los contratos y las decisiones comerciales de las empresas. El decreto tampoco fija metas de exportación ni estima cuánto dinero podría recuperar el sector.

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