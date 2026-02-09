¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron y bajaron de precio en enero de 2026?

Plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá. Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

La inflación arrancó el año con un alza. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 5,35 % en enero de 2026.

Se trata de un valor superior al observado un año atrás, cuando la variación fue de 5,22 %. El dato también superó al cierre del año pasado (5,10 %).

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la inflación fue de 1,18 %, un aumento más fuerte que el registrado en enero de 2025 (0,94 %). Está relacionado con los ajustes de precios que suelen concentrarse a comienzos de año, cuando se actualizan tarifas, servicios y otros bienes indexados.

Los alimentos no fueron la excepción. Se trata del segundo rubro con mayor aporte (0,31 puntos), el DANE explicó que esta división en diciembre tuvo una variación mensual negativa, pero en el primer mes de este año es uno de los motores de la inflación, impulsado por los segmentos de carnes y lácteos.

En conjunto, las divisiones de restaurantes y hoteles, la comida, transporte y servicios públicos explicaron cerca de un punto porcentual del aumento total de la inflación en enero de 2026.

Aunque si se habla de los mayores incrementos, estos estuvieron dados por las categorías de restaurantes y hoteles (2,94 %), transporte (2,14 %) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,79 %).

Los 10 alimentos que más subieron y bajaron de precio

La comida es uno de los rubros más cotidianos y que tiene mayor peso en las personas que cuentan con menores ingresos, pues gastan una mayor porción de su dinero en dichos productos.

Por eso vale la pena repasar cuáles fueron los que más se encarecieron en enero, para tenerlo en cuenta a la hora de hacer mercado:

De otro lado, aquellos que redujeron su valor o tuvieron menores incrementos fueron:

