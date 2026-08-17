¿Tengo que declarar renta aunque no tenga que pagar?

Una persona puede estar obligada a declarar sin tener impuesto a cargo, o incluso con saldo a favor. El DANE fijó topes de ingresos, patrimonio y consumos para determinar quiénes deben declarar. Foto: Getty Images

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Esta es una de las principales dudas que surgen durante la temporada de declaración de renta en Colombia. La respuesta corta es sí: presentar la declaración y pagar el impuesto de renta son obligaciones distintas. Una persona puede estar obligada a declarar y, después de hacer el cálculo correspondiente, tener un impuesto a cargo de 0 pesos o incluso un saldo a favor.

Para entenderlo, vamos por partes. Primero, se debe entender que la declaración de renta es el reporte que permite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conocer la situación económica del contribuyente durante el año anterior. Allí se informan, entre otros aspectos, los ingresos, patrimonio, compras, consumos y movimientos financieros. En 2026 se presenta la información correspondiente al año gravable 2025.

Por eso, superar alguno de los topes establecidos por la DIAN no significa automáticamente que la persona tendrá que sacar dinero de su bolsillo para pagar un impuesto. Lo que significa es que adquirió la obligación formal de presentar la declaración. La diferencia parece pequeña, pero para efectos tributarios es enorme.

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¿Quiénes deben declarar renta en 2026?

Para determinar si una persona natural debe declarar renta en 2026, se deben revisar diferentes indicadores correspondientes a 2025. Basta con cumplir uno de los criterios establecidos para que exista la obligación de declarar.

Uno de ellos es haber tenido un patrimonio bruto igual o superior a 224.096.000 pesos al 31 de diciembre de 2025, correspondiente al límite de 4.500 UVT.

También deben declarar quienes hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a 69.718.600 pesos durante 2025. Este mismo límite aplica para los consumos con tarjetas de crédito, el valor total de compras y consumos y el acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras realizados durante ese año.

Estos criterios son independientes: no es necesario cumplirlos todos. La obligación se determina a partir de las condiciones que correspondan a cada contribuyente.

¿Cómo saber si debo declarar renta?

La DIAN permite consultar la información exógena reportada por terceros. Se trata de los datos que bancos, empresas y otras entidades entregan a la administración tributaria sobre las operaciones realizadas por los contribuyentes.

Ingrese al portal transaccional de la DIAN: https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Renta_Personas_Naturales_AG_2019/Paginas/portal-transaccional.aspx Seleccione la opción “Usuario registrado”. Si no tiene usuario, presione la opción “Usuario nuevo” y complete el registro. Posteriormente, inicie sesión especificando su tipo de documento, número y contraseña. Una vez dentro, busque la opción “Consultar información exógena”. Esta es la información que terceros han reportado sobre usted y, por ende, es la base que tiene la DIAN para determinar si usted debe o no declarar renta. Allí deberá aceptar las condiciones y podrá consultarla por año. Cuando le aparezca la opción de 2025, consúltela. Puede que todavía no se encuentre disponible; entre tanto, puede hacer el ensayo con la de 2024. Abra el archivo de Excel que se descarga automáticamente. Con la información ahí registrada, usted podrá saber si superó los umbrales que establece la DIAN para las personas naturales que deben declarar renta en 2026.

La DIAN también dispone de una declaración de renta sugerida. Para acceder a ella es necesario tener el RUT activo y una cuenta habilitada en el portal de la entidad. Después de ingresar, se debe seleccionar “Presentar declaración de renta” para verificar si existe una declaración sugerida disponible.

La declaración sugerida utiliza precisamente la información exógena reportada por terceros. Sin embargo, la DIAN advierte que la responsabilidad sobre la exactitud de la declaración sigue siendo del contribuyente. En otras palabras, aceptar lo que aparece precargado sin revisarlo no convierte mágicamente los datos en correctos.

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Entonces, ¿declarar renta significa pagar?

No necesariamente.

La obligación de declarar surge porque se cumple alguno de los criterios establecidos por la ley, mientras que el impuesto a pagar depende del cálculo tributario realizado a partir de la información de la declaración.

Por eso, una persona puede presentar su declaración de renta y terminar con un impuesto a cargo de 0 pesos. También puede ocurrir que las retenciones en la fuente practicadas durante el año sean superiores al impuesto determinado y resulte un saldo a favor.

Lo importante es no confundir ambas obligaciones.

No presentar una declaración cuando existe el deber de hacerlo puede generar sanciones, incluso si el resultado final de la declaración hubiera sido un impuesto de 0 pesos.

Para la temporada de 2026, los vencimientos de las personas naturales están previstos entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, de acuerdo con los dos últimos dígitos del documento de identidad. Además, el Gobierno planteó ampliar dos meses el plazo para contribuyentes domiciliados en algunas de las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto. Esa modificación, según la información suministrada, corresponde todavía a un proyecto de decreto y no debe presentarse como una ampliación ya vigente.

Entonces, primero hay que determinar si existe la obligación de declarar. Después, con la información de ingresos, patrimonio, deducciones, retenciones y demás factores tributarios, se establece si efectivamente existe un impuesto por pagar, un resultado de 0 pesos o un saldo a favor.

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