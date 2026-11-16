El dólar volvió a tomar altura. Después de varios meses en los que el peso colombiano se fortaleció frente a la divisa estadounidense, el movimiento cambió de dirección y empieza a poner a…

La divisa completó dos semanas de alzas y volvió a superar los COP 3.300, un nivel que no alcanzaba desde octubre. La inflación de Estados Unidos, las expectativas de tasas de la Reserva Federal y las dudas fiscales en Colombia presionan al peso. Los analistas ven espacio para que el dólar se acerque a COP 3.350, aunque advierten que habrá volatilidad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El dólar volvió a tomar altura. Después de varios meses en los que el peso colombiano se fortaleció frente a la divisa estadounidense, el movimiento cambió de dirección y empieza a poner a prueba las proyecciones que el mercado tenía para noviembre.

Publicidad

La tasa representativa del mercado (TRM) pasó de COP 3.228,26 a COP 3.301,91 entre el 6 y el 13 de noviembre. El aumento fue de COP 73,65, equivalente a 2,28 %. La cotización del mercado, por su parte, terminó el viernes en COP 3.315,56, después de tocar un máximo de COP 3.332 durante la semana.

Con ese resultado, el dólar alcanzó su nivel más alto desde el 2 de octubre y acumula un aumento de 3,74 % en noviembre. La tendencia, sin embargo, no borra lo ocurrido durante el año: frente al cierre de 2025, la divisa todavía registra una caída de 12,11 %.

El cambio de dirección sí obliga a revisar las previsiones. En su último informe, el Grupo Cibest había anticipado que el dólar se movería entre COP 3.120 y COP 3.300 durante noviembre. Ese rango ya quedó bajo presión: la TRM del viernes superó su límite superior, aunque por un margen estrecho.

Global66, por su parte, proyecta un escenario entre COP 3.270 y COP 3.360 para los próximos días.

Carlos Ernesto Ramos Ortiz, director de la Especialización en Administración Financiera de la Universidad Católica de Colombia, considera que la cotización podría acercarse a COP 3.350 e incluso superar ese nivel.

Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, también anticipa una semana con volatilidad y una tendencia ligeramente alcista. A su juicio, los COP 3.300 podrían empezar a funcionar como un soporte para la cotización, es decir, un nivel en el que el dólar encontraría compradores y tendría más dificultades para seguir bajando.

Recomendado: Del discurso a la práctica: claves económicas de los primeros 100 días de De la Espriella

Estados Unidos vuelve a mover el mercado

La principal presión viene del exterior. Los últimos datos de inflación estadounidense estuvieron por encima de lo esperado y reforzaron la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva, o incluso vuelva a subir sus tasas en diciembre.

El índice de precios al consumidor de octubre aumentó 0,4 % mensual, frente al 0,3 % que esperaba el mercado. La inflación básica, que excluye alimentos y energía, también avanzó 0,3 %. Según el análisis de Global66, la probabilidad que los inversionistas asignaban a un aumento de tasas en diciembre pasó de cerca de 78 % a más de 85 % después de conocerse el dato.

¿Por qué importa para Colombia? Cuando las tasas de Estados Unidos permanecen altas, los activos denominados en dólares pueden resultar más atractivos para los inversionistas. Eso reduce el incentivo para llevar capital a mercados emergentes como el colombiano y aumenta la demanda de la divisa estadounidense.

El movimiento también se refleja en los bonos del Tesoro y en el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de monedas internacionales. Este último llegó a 103,17 durante la semana, su nivel más alto desde abril de 2025, según la compañía financiera.

Le puede interesar: Estados Unidos limita acceso remoto a chips de IA de Nvidia para frenar el acceso de China

A ese escenario se suma el reacomodo de portafolios tras las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos. Ramos considera que el resultado favorable a los demócratas modificó las expectativas de los inversionistas y puede mantener presiones sobre el dólar global durante una o dos semanas, mientras ajustan sus posiciones.

"Mi expectativa es que se mantenga al menos una semana o dos más. Obviamente se va diluyendo un poco el efecto, pero siento que la próxima semana va a seguir siendo determinante a nivel internacional", explicó Ramos.

Publicidad

La próxima referencia será el calendario económico estadounidense. Este martes se conocerán las ventas minoristas de octubre y el miércoles se publicarán las minutas de la reunión de la Fed de octubre. Esos documentos permitirán conocer qué tan cerca estuvieron sus integrantes de respaldar un aumento de tasas y qué señales dejaron sobre las decisiones de los próximos meses.

Colombia tiene sus propios factores de presión

El movimiento no se explica únicamente por lo que ocurre en Estados Unidos. El peso colombiano tuvo un desempeño más débil que otras monedas de la región. Mientras el peso mexicano terminó la semana prácticamente estable, el colombiano perdió más de 2 %, de acuerdo con el análisis de Global66.

Publicidad

En el frente local, la inflación de octubre se ubicó en 6,30 % anual, prácticamente en el mismo nivel de septiembre y por debajo de lo esperado por los analistas. El dato puede reducir la presión para que el Banco de la República suba nuevamente su tasa de interés en diciembre, pero también limita la ventaja que ofrecen los activos colombianos frente a los estadounidenses si la Fed decide endurecer su política monetaria.

Ese diferencial de tasas ha sido uno de los factores que favoreció al peso durante los últimos meses. La estrategia, conocida como carry trade, consiste en aprovechar las diferencias entre los rendimientos de dos monedas: los inversionistas buscan financiación en mercados con tasas más bajas y llevan esos recursos a países donde pueden obtener mayores retornos. Si la brecha se reduce, parte de ese atractivo desaparece.

Publicidad

El Banco de la República mantiene su tasa de referencia en 12,25 %, después de que cuatro codirectores votaran por conservarla y tres respaldaran un aumento de 25 puntos básicos. El emisor también autorizó la compra directa de USD 2.000 millones al Gobierno, una operación que complementa su programa de acumulación de reservas y permite monetizar parte de la emisión de bonos globales por USD 5.200 millones realizada a finales de octubre.

A las dudas sobre las tasas se suma el panorama fiscal. La discusión de la Ley de Rescate Económico sigue siendo una referencia para los inversionistas, que esperan conocer si el Gobierno conseguirá aprobar un ajuste capaz de reducir el déficit y contener la percepción de riesgo sobre Colombia.

Publicidad

Para Ramos, el trámite de esa iniciativa será uno de los asuntos locales que más atención concentrará en las próximas semanas. Una reforma que genere incertidumbre sobre los impuestos y las cuentas públicas podría presionar el tipo de cambio. Una señal creíble de ajuste fiscal, en cambio, ayudaría a moderar ese riesgo.

El petróleo tampoco está jugando a favor del peso. El Brent ronda los USD 96 por barril, después de registrar dos semanas de fuertes movimientos y encaminarse a una nueva caída semanal. Como Colombia exporta crudo, un precio internacional más bajo puede reducir el ingreso de dólares al país. A eso se suma la incertidumbre en Oriente Medio y el riesgo de nuevas alteraciones en el estrecho de Ormuz, que podrían provocar movimientos bruscos en los precios de la energía.

Publicidad

El PIB y la Ley de Rescate, en la mira

La semana tendrá un catalizador adicional para el mercado nacional: el martes 17 de noviembre, el DANE publicará el resultado del PIB del tercer trimestre. Las estimaciones de los analistas apuntan a un crecimiento cercano al 2 %, por debajo del 3,5 % registrado entre abril y junio.

Contexto: PIB de Colombia: la economía habría perdido impulso en el tercer trimestre de 2026

Un resultado débil podría reforzar la expectativa de que el Banco de la República mantenga su tasa de interés sin cambios en diciembre. Eso reduciría el diferencial frente a Estados Unidos si la Fed avanza hacia un nuevo aumento y podría añadir presión sobre el peso. Un crecimiento superior a lo previsto, por el contrario, daría una señal de mayor resistencia de la economía.

Publicidad

La discusión fiscal también seguirá en el radar. El Gobierno tiene cerca de 30 días para avanzar en el trámite de la Ley de Rescate, después de que le imprimiera mensaje de urgencia. El tamaño del ajuste y la posibilidad de que se mantengan los ingresos previstos serán determinantes para la lectura que hagan los inversionistas sobre las finanzas públicas.

Con esos factores sobre la mesa, el escenario de Global66 para los próximos días se ubica entre COP 3.270 y COP 3.360. Credicorp Capital coincide en que la tendencia podría seguir inclinada al alza, aunque con correcciones durante la semana. Ramos, por su parte, ve posible que el dólar alcance los COP 3.350.

Publicidad

"No esperaría que se llegue a presentar algún descenso importante bajo estas condiciones o este panorama", señaló Ramos, de la Universidad Católica.

El peso todavía conserva parte de la apreciación que acumuló durante el año, pero el entorno que la favoreció se ha debilitado. La pregunta ahora es si el dólar encontrará un techo cerca de los COP 3.350 o si la inflación estadounidense, el petróleo y las dudas fiscales terminarán empujándolo hacia el extremo superior de las proyecciones.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.