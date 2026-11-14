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Del discurso a la práctica: claves económicas de los primeros 100 días de De la Espriella

Las promesas de campaña chocaron con la realidad de las cuentas nacionales y con un terremoto. Desde un presupuesto que creció COP 59,2 billones frente a la versión que había radicado la administración Petro, hasta un proyecto de ley que sube impuestos pese a las declaraciones de campaña. Le contamos cómo han transcurrido los primeros 100 días del Gobierno en materia económica.

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Santiago La Rotta y Karen Vanessa Quintero Martínez
El presidente Abelardo de la Espriella junto al vicepresidente, José Manuel Restrepo.
El presidente Abelardo de la Espriella junto al vicepresidente, José Manuel Restrepo.
Foto: Joel_Gonzalez

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Entre otros asuntos, la administración De la Espriella llegó al poder con una idea de redefinir el Estado colombiano, enmarcando el cambio en promesas de reducción de gastos, crecimiento económico y no más impuestos.

Desde el propio equipo del mandatario han asegurado que las elecciones no se ganan (o ganaron) con programas de gobierno, sino apelando a emociones y narrativas. El periodo electoral estuvo atravesado, en lo económico al menos, por un relato en el que palabras como derroche y austeridad se volvieron tan presentes como poderosas.

El…

Por Santiago La Rotta

Troskiller slarotta@elespectador.com

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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Comentarios
  • Rafael(zz830)Hace 1 hora
    No les da pena escribir tantas imprecisiones, todos sabemos de la ineptitud del actual gobierno.
  • Tayrona(31467)Hace 3 horas
    Milagrito el payaso menor porque el payaso mayor es su amo Trumpito, es un inepto e inexperto que se la pasa persiguiendo jibaros y delincuentes de poca monta en vez de dedicarse a arreglar este mierde…!
  • Gilberto(54899)Hace 4 horas
    PUBLÍMETRO, Col 14 Nov 2026 . . . "He aquí una genial muestra de lo que en realidad significa la vergonzante y hasta delincuencial actividad -encabezada por la Mujer de Abelardo- cuando han pasado más de TRES MESES y los multimillonarios aportes NO APARECEN por ningún lado y – a pesar de una tutela que le ordena informar, ella y su "Fundación Milagro" sigue negándose a mostrar en dónde están" ***** ****** ******
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