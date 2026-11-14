Del discurso a la práctica: claves económicas de los primeros 100 días de De la Espriella

Desde el propio equipo del mandatario han asegurado que las elecciones no se ganan (o ganaron) con programas de gobierno, sino apelando a emociones y narrativas. El periodo electoral estuvo atravesado, en lo económico al menos, por un relato en el que palabras como derroche y austeridad se volvieron tan presentes como poderosas.

Entre otros asuntos, la administración De la Espriella llegó al poder con una idea de redefinir el Estado colombiano, enmarcando el cambio en promesas de reducción de gastos, crecimiento económico y no más impuestos.

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El quiebre entre los días de campaña y los de administrar vino con el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, que ya había sido presentado por la saliente administración Petro: una propuesta por COP 575,7 billones.

Para ese punto de la historia, los presupuestos se habían convertido en uno de los puntos recurrentes de mayor fricción entre el Gobierno Petro y el Congreso. De hecho, el de 2025 fue decretado ante la falta de acuerdos con el Legislativo.

Por eso, no fue realmente sorprendente que una de las primeras decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella fuera solicitar al Congreso que devolviera el proyecto para presentar uno nuevo.

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El ejercicio de diseño y redacción de la iniciativa se hizo bajo la enorme sombra del terremoto del 10 de agosto, que con un plumazo violento y repentino barajó de nuevo las cartas del Gobierno, especialmente las asociadas al gasto y a las prioridades económicas.

Lo que vino con la presentación del nuevo Presupuesto fue inesperado, por decir lo menos. Tratándose de una administración que se montó al escenario nacional bajo las banderas de la austeridad y la responsabilidad fiscal, prácticamente nadie esperaba que el monto del proyecto creciera en COP 59,2 billones frente al radicado por el Gobierno Petro, llegando a un total de COP 634,9 billones. Menos aún, que la columna vertebral del monto fuera más deuda.

“Sin entender el contexto en el que nos encontramos va a ser muy difícil que ustedes puedan deducir cuál es la estrategia que tiene el Gobierno y por qué estamos presentando un presupuesto así de austero”, dijo Miguel Gómez, ministro de Hacienda, en la presentación ante las comisiones económicas. Lo siguiente fue una carcajada de los congresistas.

El proyecto fue enmarcado bajo la narrativa de un sinceramiento de las cuentas nacionales y el reconocimiento de que el panorama fiscal es crítico. De acuerdo con los cálculos iniciales del Ministerio de Hacienda, la administración Petro no había incluido plata que sí o sí se necesitaba, incluyendo COP 37,4 billones para el servicio de la deuda; COP 6,5 billones para el pago de pensiones; COP 2 billones para el sistema de salud; COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos y COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Más allá de los lugares comunes sobre el bien y el mal, la verdad y la mentira, el estado de las finanzas nacionales es de todo menos óptimo. Y esta fragilidad estructural se traslada a la chequera del Estado y a la disponibilidad de recursos para las regiones y los intereses de los congresistas.

Al final, las comisiones económicas le dieron el visto bueno al monto del proyecto y al documento inicial, con algunos cambios, pero reservaron buena parte de las propuestas y descontentos para las discusiones de plenarias.

En ese segundo debate, en plenarias de Cámara y Senado, se hicieron cambios en la distribución del monto: las plenarias decidieron bajarle más de COP 11 billones al servicio de la deuda para destinar más plata a salud, pensiones, subsidios de energía y gas, funcionamiento de las universidades públicas, entre otros ajustes.

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También se le incorporaron artículos nuevos, incluyendo uno que obligaba al Ministerio de Hacienda a informar cada trimestre sobre los saldos y la ejecución de los recursos de fondos especiales, contribuciones parafiscales y establecimientos públicos con recursos propios. Para los congresistas que habían advertido que se necesita mayor veeduría sobre los recursos que entran al Fondo Milagro, este artículo daba algunas garantías.

Pero, al final de cuentas, todo este trabajo se fue a la caneca: por cuenta de un error de trámite, el texto de la Cámara de Representantes fue aprobado con una leve diferencia frente al del Senado. Como todo se hizo sobre el tiempo (la Cámara acabó a las 4:00 a.m. del plazo final para tener listo el Presupuesto), no hubo espacio para conciliar los textos.

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El Gobierno informó que decretaría el presupuesto con la versión que fue aprobada en las comisiones económicas. En otras palabras, buena parte de los cambios en la distribución del dinero se perdió por cuenta de los problemas de trámite, que derivaron en la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara (aunque esto también era responsabilidad de Hacienda, vale aclarar).

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La ley de rescate económico

Durante los debates del Presupuesto, varios congresistas (incluyendo voces de la bancada de Gobierno) aseguraron que era fundamental saber cuáles eran las intenciones de la administración De la Espriella para corregir las cuentas nacionales y evitar que el déficit fiscal llegue a 9,4 % del PIB en 2027.

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Después del fiasco con el Presupuesto, el siguiente movimiento en el combo para enderezar el curso fiscal fue la presentación de la ley de rescate económico, que trae movidas para reducir el tamaño del Estado, pero también para aumentar el recaudo (aunque la promesa de campaña fue no meterse con impuestos). El proyecto radicado, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, mejoraría las finanzas del país en COP 51 billones en 2027 y en COP 122 billones para 2030.

La ley promete reducir el tamaño del Estado en 15 %: entre muchas otras cosas, el Gobierno dice que el próximo año el gasto en contratos de prestación de servicios se reducirá en 50 % y para 2028 los gastos en salarios de todas las entidades que están en el Presupuesto General de la Nación, menos la Fuerza Pública, caerán 20 %. Además, le da al presidente facultades extraordinarias por seis meses para suprimir y fusionar ministerios y entidades y reorganizar plantas de personal.

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Por el lado de los impuestos, el Gobierno propone bajar la carga tributaria para empresas y crear un nuevo régimen para atraer inversión. Para aumentar el recaudo, entre muchas otras medidas, el proyecto establece que más personas naturales paguen renta (según el Ministerio de Hacienda quienes ganan desde COP 5 millones mensuales), y elimina exenciones y exclusiones en el IVA. Esto último implica que muchos productos y servicios pasarían de una tarifa de 0 % o de 5 % a una de 19 %, en la lista está la mayoría de las frutas, el café y la sal.

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Congresistas de todas las bancadas han recibido con reticencia la propuesta, en particular, por el impacto en el bolsillo de los colombianos. Los legisladores reconocen la necesidad de ajustar las cuentas fiscales, de ahí que varios han dicho que propondrán alternativas para buscar aumentar el recaudo en otras áreas, por ejemplo, con la venta de activos estratégicos de la Nación. El camino de la ley fiscal es cuesta arriba, especialmente porque el Gobierno necesita que el proyecto sea aprobado, en cuatro debates, antes del 31 de diciembre.

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El Fondo Milagro

De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para la reconstrucción se necesitarán unos COP 50 billones. Miles de colombianos esperan una respuesta efectiva del Estado. De acuerdo con las cifras oficiales, 776.119 personas resultaron afectadas por el terremoto, más de 100.000 viviendas quedaron inhabitables y casi 20.000 destruidas. El presidente ha defendido las acciones del Gobierno para enfrentar la crisis, pero algunas acciones, incluyendo los salarios del Fondo Milagro, han generado cuestionamientos.

Antes de que se cumpliera el primer mes del terremoto, y en el marco de la emergencia económica decretada para enfrentar la crisis, el Gobierno de Abelardo de la Espriella creó el Fondo Milagro. Este es un vehículo financiero para canalizar y ejecutar los recursos para la reconstrucción.

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Este viernes, De la Espriella informó que aceptó, después de solicitarla, la renuncia de Jaime Uribe Tamayo, gerente del Fondo. La salida se dio después de que la senadora Kamelia Zuluaga (Pacto Histórico) reveló la tabla de los salarios de quienes trabajan en el patrimonio autónomo. La nómina llega a COP 765 millones mensuales; solo Uribe ganaba COP 39 millones.

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El ahora exgerente no asistió esta semana a la citación del Congreso para explicar los avances en la atención a los damnificados, pero sí respondió un cuestionario a la Comisión Accidental Bicameral. En el documento, Uribe informó que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de COP 624.656 millones para el “Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias”, pero de ese monto solo se han adelantado procesos contractuales por COP 7.440 millones (cerca del 1,19 % del total).

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De la Espriella anunció que Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y miembro de la junta directiva de Ecopetrol, es el nuevo gerente del Fondo Milagro. El mandatario dijo que tiene la misión de “acelerar” la reconstrucción de las zonas afectadas. En materia económica y social la atención tras el terremoto seguirá siendo un tema prioritario en esta administración.

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