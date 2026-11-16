Después de crecer 3,5 % en abril y junio, las estimaciones de los analistas y centros de pensamiento anticipan un avance más moderado entre julio y septiembre, un periodo que sufrió el impacto del terremoto, las altas tasas de interés y una menor contribución de algunos sectores clave de la economía que habían impulsado la actividad en la primera mitad del año.

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará este martes 17 de noviembre el informe del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre. El resultado permitirá medir cuánto resistió la economía frente a esas presiones y si la desaceleración anticipada por los analistas fue tan pronunciada como sugieren sus proyecciones.

Después de crecer 3,5 % entre abril y junio, las estimaciones de los analistas y centros de pensamiento anticipan un avance más moderado en el tercer trimestre. En ese periodo coincidieron varios factores: el terremoto del 10 de agosto, las altas tasas de interés y una menor contribución de algunos sectores que habían impulsado la actividad durante la primera mitad del año.

Las previsiones, por ahora, muestran diferencias clave. El equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá calcula que el crecimiento habría sido cercano al 1 % anual. El indicador NowCast de Grupo Cibest, de Bancolombia, estimó una expansión de 2,2 %. El equipo técnico del Banco de la República había proyectado ese mismo porcentaje en su informe de política monetaria de julio.

En cualquier caso, las estimaciones se encuentran por debajo del 3,5 % registrado en el trimestre anterior.

La distancia entre los pronósticos es considerable, pero ambos coinciden en que el crecimiento habría perdido fuerza frente al trimestre anterior.

Pero ¿por qué?

Un crecimiento que dependió del gasto público

El dato que se conocerá este martes tiene como antecedente un resultado que sorprendió al mercado. En el segundo trimestre, el PIB creció 3,5 % frente al mismo periodo de 2025, por encima de las previsiones de la mayoría de los analistas. Con ese desempeño, la economía acumuló una expansión de 2,9 % durante el primer semestre.

Pero no todos los motores estaban funcionando al mismo ritmo. Entre abril y junio, el consumo del Gobierno aumentó 12,2 %, mientras que el de los hogares avanzó 2,8 %. Vale señalar la relevancia: una parte considerable del impulso vino del gasto estatal, en un momento en que las cuentas públicas enfrentan fuertes restricciones.

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¿Podía mantenerse ese ritmo? Había razones para dudarlo. Parte del aumento del gasto público respondió a factores transitorios, entre ellos pagos retroactivos a funcionarios, el calendario electoral y mayores desembolsos en educación. Es decir, no todo correspondía a una expansión que pudiera repetirse trimestre tras trimestre.

La inversión también dio señales favorables, con un crecimiento de 7,1 %. Sin embargo, la recuperación estuvo lejos de ser generalizada: la inversión en vivienda siguió cayendo y las exportaciones retrocedieron 1 %, mientras las importaciones aumentaron 7,5 %.

Para el tercer trimestre, Corficolombiana anticipa una frase de desaceleración. El consumo de los hogares continuaría sosteniendo la demanda, mientras que, por el lado de la oferta, la administración pública, el suministro de energía y el sector minero serían algunos de los principales soportes de la actividad.

La economía, entonces, podría seguir creciendo, pero con menos fuerza y con diferencias marcadas entre sectores.

El terremoto: un golpe hoy y una incógnita para mañana

Uno de los factores que pesará en el resultado es el terremoto del 10 de agosto, que afectó a cientos de municipios y dejó a miles de familias damnificadas. El Banco de la República estimó que el sismo habría restado entre 0,3 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB durante el tercer trimestre.

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El golpe no se limita a las viviendas y la infraestructura destruidas o averiadas. Cuando una emergencia de esta magnitud interrumpe la actividad de una región, también afecta el comercio, la producción y los ingresos de quienes dependen de esos negocios. A eso se suman los recursos que deben destinarse a atender a la población y recuperar las zonas afectadas.

La reconstrucción, sin embargo, puede convertirse en un impulso para los próximos meses. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres calcula que se necesitarán cerca de COP 50 billones para atender la emergencia. Una inversión de esa escala podría mover la construcción, generar empleo y reactivar parte de la economía en los municipios afectados.

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Pero hay una condición: que la plata llegue a los proyectos y se ejecute. Anunciar recursos no equivale a construir viviendas, reparar infraestructura o contratar trabajadores. El efecto sobre el crecimiento dependerá de la velocidad con que se materialicen esas inversiones.

Ese esfuerzo, además, tendrá que abrirse paso en medio de unas finanzas públicas estrechas. El Gobierno presentó un presupuesto para 2027 de COP 634,9 billones, superior en COP 59,2 billones al que había radicado la administración anterior. La cifra da una idea del tamaño de las obligaciones que enfrenta el Estado, aunque el presupuesto, por sí solo, no garantiza que los recursos de la reconstrucción se conviertan en actividad económica.

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Mientras ese posible impulso toma forma, la economía enfrenta otro obstáculo: el costo del crédito.

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Tasas altas y menos margen para crecer

Las tasas de interés del Banco de la República, ubicadas en 12,25 %, encarecen los préstamos para hogares y empresas. Para una familia, eso puede significar aplazar la compra de vivienda o reducir el consumo financiado; para una compañía, posponer una inversión o limitar su capacidad de expansión. El efecto no aparece de un día para otro, pero termina filtrándose en las decisiones de gasto y producción.

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La apreciación del peso también tiene dos caras. Hace más baratos los bienes importados y puede aliviar algunos costos para las empresas, pero resta competitividad a los exportadores cuando reciben menos pesos por cada dólar que venden en el exterior.

El panorama se complica con las perspectivas de inflación. El Banco de la República redujo su proyección de crecimiento para 2026 de 2,5 % a 2 %, mientras elevó su previsión de inflación para el cierre del año a 7,1 %. Para 2027 también recortó su pronóstico de expansión económica, de 1,9 % a 1,7 %.

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En otras palabras, el país enfrenta una combinación incómoda: menor crecimiento y precios que siguen presionando. Eso limita el margen para reducir las tasas de interés y darle un nuevo impulso a la demanda sin correr el riesgo de alimentar la inflación.

Para el cierre de 2026, las previsiones de crecimiento de distintas entidades se ubican entre 2,2 % y 2,5 %. El resultado del tercer trimestre permitirá saber qué tan lejos está la economía de ese objetivo y con cuánto impulso llegará al final del año.

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El DANE publicará las cifras este martes a las 10:00 a. m.

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