Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 3 de septiembre

El dólar comienza la jornada de este miércoles, después de una leve caída el martes.

Para este 3 de septiembre, la moneda estadounidense tuvo una apertura por debajo de los $4.000. El precio de arranque de las negociaciones fue de $3.990, lo que representa una disminución de $12,96 frente al último cierre, el del martes 2 de septiembre ($4.002,96).

Por su parte, la tasa representativa del mercado (TRM) se mantiene en $4.016,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

Por el momento, el índice Bloomberg Dollar Spot subió hasta un 0,7 %, lo que representa el mayor avance intradía desde el 30 de julio. La moneda se fortaleció frente a todas sus pares del Grupo de los 10, con el yen japonés y la libra esterlina cayendo fuertemente.

Vale la pena recordar que el dólar en Colombia cerró la semana unos pesos por encima de los $4.000, tras moverse entre un máximo de $4.055 y un mínimo de $4.015 en las últimas jornadas.

El presente del dólar

Durante este mes, la clave del dólar logra mantenerse por encima de los $4.000, nivel que los analistas ven como un punto de referencia para los próximos días, de acuerdo con Jhon Torres, economista y docente de la Uniagustiniana.

Por su parte, Jairo Ramírez, gerente general de Fincomercio, advierte que hay otros elementos que alimentan la incertidumbre.

Entre ellos menciona la destitución de la gobernadora Lisa Cook, que deja dudas sobre la cohesión interna de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed por su sigla en inglés); la intención del presidente de Estados Unidos de tener mayor incidencia en las decisiones de política monetaria, lo que podría erosionar la confianza en la independencia del banco central, y un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y flujos de capital hacia activos considerados más seguros.

En conjunto, dice Ramírez, la moneda estadounidense se encuentra en un “delicado equilibrio”. A grandes rasgos, la expectativa de un recorte de tasas le resta fuerza, pero al mismo tiempo persisten factores políticos e institucionales que podrían sumar una cuota de volatilidad en cualquier momento.

Lo que viene en septiembre para el dólar

El mercado cambiario tendrá en septiembre dos citas clave: la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos y la decisión del Banco de la República en Colombia. En ambos casos, las expectativas están en el centro de los inversionistas.

Según un análisis de Global66, el tono más flexible de Jerome Powell, presidente de la Fed, elevó la probabilidad de un recorte de tasas al 82,9 %, lo que ya se refleja en un retroceso de la divisa hacia el soporte de los $4.000.

En paralelo, los próximos datos de empleo en Estados Unidos podrían inclinar la balanza. Si confirman el enfriamiento del mercado laboral, la Fed tendrá más argumentos para un recorte en septiembre, lo que presionaría aún más a la baja al dólar globalmente.

Para Jhon Torres, de Uniagustiana, el nivel psicológico de los $4.000 será el punto de referencia inmediato, y el rumbo dependerá de si logra sostenerse por encima o rompe ese piso.

Además, el BanRep también tendrá que definir su siguiente paso sobre el costo del crédito en Colombia. Una decisión que, de acuerdo con los analistas, puede marcar el apetito por activos locales y darle dirección a la moneda en el corto plazo.

En su reunión de julio, la junta directiva sorprendió al mercado al dejar las tasas de interés en 9,25 %, pese a que la mayoría de analistas esperaba un recorte.

Según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la tasa de cambio se proyecta en $4.150 para diciembre de 2025. Un pronóstico que refuerza la idea de un dólar estable, aunque con riesgos latentes en el camino.

