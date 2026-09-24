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La Línea funciona, pero a medias: así paga Colombia por los kilómetros que faltan

La doble calzada y el túnel redujeron el tiempo de cruce de la cordillera, pero no eliminaron los cuellos de botella de la ruta Bogotá-Buenaventura. Las demoras, los desvíos y la incertidumbre encarecen la operación de empresas y transportadores, mientras Cajamarca enfrenta los costos de una transformación que todavía no tiene compensaciones concretas.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
24 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
Así funcionará el Cruce de la Cordillera Central
Así funcionará el Cruce de la Cordillera Central
Foto: INVIAS

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Doce mil vehículos cruzan cada día el corredor que une a Ibagué con Cajamarca, en Tolima, la puerta de entrada al Cruce de la Cordillera Central. De ellos, unos 4.500 son de carga pesada: camiones que llevan café, banano, confecciones o insumos industriales hacia Buenaventura, o regresan con contenedores hacia el centro del país.

Cuando uno de esos camiones queda atrapado en una congestión, el costo no termina en la cabina. Se pierde tiempo, se inmoviliza una flota y se reprograman entregas. En algunos casos, se paga con multas o clientes que…

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas. alejandrorodt arodriguezt@elespectador.com
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