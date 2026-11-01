Ley fiscal: las principales propuestas del Gobierno para desactivar la "bomba fiscal"

El país se está preparando para un debate sobre cómo ajustar las cuentas fiscales. El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que estamos ante una bomba fiscal que estallaría en 2027, con graves consecuencias para hogares y empresas, si no se toman medidas. Sin ningún ajuste, el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos, llegaría a 9,4 % del PIB el próximo año, la cifra más alta en la historia nacional. En este panorama el Ejecutivo radicó en el Congreso la "ley de rescate económico", que propone recorte de gasto y…

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El país se está preparando para un debate sobre cómo ajustar las cuentas fiscales. El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que estamos ante una bomba fiscal que estallaría en 2027, con graves consecuencias para hogares y empresas, si no se toman medidas. Sin ningún ajuste, el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos, llegaría a 9,4 % del PIB el próximo año, la cifra más alta en la historia nacional. En este panorama el Ejecutivo radicó en el Congreso la "ley de rescate económico", que propone recorte de gasto y cambios en impuestos.

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Para este punto, está claro que se necesita un ajuste, el debate es cómo hacerlo y quiénes se verán afectados. Desde el Legislativo se ha cuestionado duramente que el Gobierno pretenda hacer cambios en impuestos después de que prometió que el enfoque estaría en recortar gasto. Los analistas, en cambio, habían anticipado que sí o sí sería necesario aumentar los ingresos.

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Del lado de los impuestos, entre los cambios más profundos está en el famoso IVA: eliminar exclusiones y gran parte de las exenciones, lo que implica que varios bienes y servicios que tenían una tarifa del 0 % o del 5 % quedarán gravados con el 19 %, algunos cuando entre en vigencia la ley y otros a partir del 2028. Entre muchas otras cosas, la tarifa general se aplicaría para el café, la mayoría de las frutas, la sal, el queso fresco, el fríjol seco y la lenteja seca.

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Para mitigar los impactos, el Gobierno propone el programa "EfectIVA": 19 millones de colombianos, los más pobres y vulnerables, recibirían la devolución total del IVA que pagan y otros 16 millones tendrían una devolución parcial, de hasta el 50 %. De acuerdo con el Gobierno, el beneficio llegaría a los hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones, y en promedio se entregarían COP 213.000 mensuales por hogar.

El Gobierno propone bajar los impuestos a las empresas para impulsar el crecimiento económico (puntualmente pasar de una tarifa general del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028) y crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que rebaja la tarifa para grandes proyectos de inversión que arranquen entre 2027 y 2029, pero cobrar más a las personas naturales.

Para calcular el impuesto de renta, a los ingresos de cada persona se les restan las deducciones y beneficios que permite la ley. Hoy, si lo que queda después de esa resta (base gravable) no supera las 1.090 UVT (COP 57,1 millones al año en 2026), no se paga impuesto. Con la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella, ese límite bajaría a 720 UVT (COP 37,7 millones en 2026). La tarifa para el tramo entre 720 UVT y 1.090 UVT sería del 9 %.

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También habría cambios para la seguridad social. Las empresas que declaran renta no pagan aportes al SENA ni al ICBF, ni la cotización a salud que le corresponde al empleador, por los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos. La propuesta del Gobierno recorta ese beneficio considerablemente: se mantendría para quienes ganan hasta dos salarios mínimos; por los que ganan entre dos y tres, las empresas tendrían que pagar una parte y por los que ganan más de tres pagarían los aportes completos.

Por otro lado, hoy todos los asalariados aportan un 4 % para salud, pero con el proyecto el porcentaje subiría para quienes ganan más de dos salarios mínimos. Los independientes también pagarían más.

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En la siguiente infografía le contamos otras de las grandes apuestas del proyecto.

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