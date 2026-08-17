Bloomberg revela posiciones de ultrarricos en SpaceX tras su salida a bolsa

La salida a bolsa convirtió a Musk en el primer billonario del mundo. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

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Firmas que administran las fortunas de personas ultrarricas de América, Europa y Medio Oriente han invertido miles de millones de dólares en SpaceX, una muestra de su capacidad para acceder a algunas de las oportunidades de inversión más codiciadas.

Un family office de Nick Pritzker, heredero de Hyatt Hotels, tenía a fines de junio USD 1.800 millones invertidos en la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial fundada por Elon Musk, semanas después de la oferta pública inicial de SpaceX, según datos recopilados por Bloomberg a partir de formularios regulatorios 13F.

BlueCrest Capital, de Michael Platt, y la dinastía financiera brasileña Moreira Salles declararon participaciones superiores a USD 100 millones, mientras que una firma de inversión del gobernante de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reveló una posición de casi USD 65 millones en la empresa con sede en Texas, según documentos presentados en EE. UU.

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Más de una docena de family offices tenían en conjunto al menos USD 3.800 millones invertidos en la empresa, cuyo nombre oficial es Space Exploration Technologies Corp., durante el primer semestre de 2026, según los documentos. Algunos de ellos —entre ellos Tao Capital, de Pritzker, y la dinastía Moreira Salles, vinculada a uno de los mayores bancos de Brasil— también invierten en Tesla Inc., la otra empresa cotizada del imperio empresarial de Musk.

Los datos muestran por primera vez las posiciones en SpaceX de algunos de los inversionistas privados más influyentes del mundo desde que la compañía salió a bolsa. SpaceX comenzó a cotizar el 12 de junio tras consolidarse como una de las startups más codiciadas del mundo. La demanda por su OPI de USD 75.000 millones superó en más de cuatro veces las acciones disponibles. Los títulos se dispararon durante los primeros días de negociación, pero posteriormente la empresa perdió más de USD 1 billón en valor de mercado hasta comienzos de agosto.

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El vencimiento este mes del período de restricción que impedía a los accionistas reducir sus participaciones se perfilaba como otro riesgo para las acciones de SpaceX, pero terminó teniendo un impacto mínimo.

La salida a bolsa fue la mayor de la historia, más del doble de la oferta de USD 29.400 millones de Saudi Aramco de hace casi una década, y convirtió a Musk en el primer billonario del mundo.

Los family offices, firmas habitualmente reservadas que administran el patrimonio de personas ultrarricas, se han multiplicado durante las últimas dos décadas, impulsados por el fuerte crecimiento de las fortunas en los sectores de tecnología, finanzas y salud.

Como suelen administrar el patrimonio de un solo cliente o de un pequeño grupo, estas firmas pueden actuar con mayor agilidad y hacer inversiones a más largo plazo que los inversionistas institucionales, por lo que las empresas suelen buscarlas como fuente de financiamiento. A su vez, su abundante capital les permite acceder a transacciones muy codiciadas, como la OPI de SpaceX, aunque también podrían haber adquirido participaciones en la compañía antes de su salida a bolsa.

Entre los family offices que revelaron este mes posiciones en SpaceX está la firma que administra el patrimonio de Gina Rinehart, la persona más rica de Australia. Rinehart dijo en junio que había realizado “una inversión significativa” en la compañía de Musk, sin precisar el monto. La participación estaba valorada en casi USD 1.400 millones y era la mayor posición individual de la cartera de acciones cotizadas en EE. UU. de Hancock Prospecting Pty Ltd.

David Thomson, heredero de una de las mayores fortunas del mundo de los medios de comunicación, tenía una participación de casi USD 1 millón en SpaceX a través de su firma privada de inversión, según los documentos. Y un family office que administra la fortuna de Alan Parker, magnate de las tiendas duty free, declaró una participación menor en el fabricante de cohetes, que se suma a una posición de aproximadamente USD 475.000 en Tesla.

Los administradores de inversiones que gestionan más de USD 100 millones en acciones estadounidenses deben presentar un formulario 13F dentro de los 45 días posteriores al cierre de cada trimestre para detallar sus posiciones en acciones que cotizan en bolsas de EE. UU. El documento ofrece una de las pocas ventanas disponibles para conocer cómo invierten los fondos de cobertura y algunos de los grandes family offices.

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