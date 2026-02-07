¿Adiós al scroll infinito? UE exige cambios a TikTok por riesgos de adicción

The TikTok logo reflected in a child's eye in an arranged photograph in Sydney, Australia, on Wednesday, Dec. 3, 2025. Australia will soon ban its youth from popular services like TikTok and Instagram, becoming the worlds first democracy to carry out such a crackdown in response to growing concerns about social medias harms. Foto: Bloomberg - Brent Lewin

La Unión Europea advirtió a TikTok que debe reformar el diseño de su servicio ante el riesgo de que algunas de sus funciones fomenten un uso adictivo y puedan afectar el bienestar físico y mental de los usuarios.

En una decisión preliminar emitida este viernes, los reguladores europeos concluyeron que la plataforma, propiedad de ByteDance, podría estar incumpliendo la Ley de Servicios Digitales. Según la Comisión Europea, ciertas funciones “alimentan el impulso de seguir desplazándose” y llevan a los usuarios a un “modo de piloto automático”.

“La Comisión considera que TikTok necesita cambiar el diseño básico de su servicio”, señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Entre los ajustes planteados figuran la desactivación progresiva del desplazamiento infinito, la implementación de pausas efectivas en el tiempo de pantalla, incluso durante la noche, y cambios en el sistema de recomendaciones.

TikTok deberá ahora presentar soluciones para responder a las preocupaciones de la Comisión. De no hacerlo, podría enfrentar una orden formal de rediseño y una multa de hasta el 6 % de su facturación anual mundial.

La empresa rechazó las conclusiones del bloque europeo y afirmó que se trata de una “descripción categóricamente falsa y totalmente infundada” de su plataforma. TikTok indicó que tomará “todas las medidas necesarias para impugnar” la decisión.

La comisaria europea de tecnología, Henna Virkkunen, sostuvo que “la adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en las mentes en desarrollo de niños y adolescentes”, al explicar el enfoque más estricto de la UE.

El pronunciamiento se da en un contexto de mayor escrutinio europeo sobre el impacto de las redes sociales en los menores. A comienzos de esta semana, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que el país bloquearía el acceso de niños a plataformas como Instagram y TikTok.

Medidas similares están siendo evaluadas en al menos otros diez países europeos, entre ellos Francia, Reino Unido, Portugal, Dinamarca, Grecia, Noruega, Polonia, Austria, Irlanda y Países Bajos. En esa misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el año pasado que examinaría posibles restricciones al uso de redes sociales para menores de 16 años.

TikTok ha enfrentado otras acciones regulatorias recientes bajo la Ley de Servicios Digitales. El año pasado, la Comisión señaló que la empresa no había hecho lo suficiente para facilitar el acceso de investigadores independientes a los datos de la plataforma. Antes de eso, también fue advertida por no retirar con mayor eficacia anuncios fraudulentos, un caso que la compañía terminó resolviendo.

