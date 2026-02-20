Aranceles anulados, mercados en tensión: así reacciona Wall Street al revés judicial

Donald Trump. Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles globales impuestos por Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) sacudió los mercados, pero no los sorprendió.

El fallo, aprobado por 6 votos contra 3, invalida gravámenes que habían generado aproximadamente USD 170.000 millones en ingresos, según datos oficiales de la Oficina de Aduanas hasta el 14 de diciembre pasado.

El análisis previo a la sentencia concluyó que una decisión amplia en contra de Trump reduciría el tipo del 13,6 % al 6,5 %, un nivel que no se veía desde marzo. Los aranceles de Trump sobre el acero, el aluminio y los automóviles se establecieron en virtud de una ley diferente, por lo que no se ven directamente afectados.

El mercado reaccionó a la nulidad de la herramienta fiscal.

En la primera hora tras la decisión:

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,2 %, rompiendo una racha alcista de cuatro días.

El S&P 500 subió 0,7 %.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó hasta 4,10 %, con un alza de dos puntos básicos.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres llegó a subir 1,3 %, cerrando con un avance cercano al 0,8 % en US$12.908 por tonelada.

El oro subió 1,3 %.

El movimiento fue quirúrgico. Las acciones celebraron la eliminación de un impuesto indirecto sobre cadenas de suministro. El dólar perdió atractivo como refugio. Los bonos cayeron porque el mercado descontó un deterioro fiscal, es decir, menos ingresos arancelarios implican mayor déficit.

“Probablemente, esta medida refleje el aumento de las preocupaciones fiscales, ya que los mercados temen que las devoluciones masivas de aranceles puedan crear un importante déficit presupuestario en Estados Unidos”, afirmó Matthew Ryan, director de estrategia de mercado de Ebury, en un correo electrónico a Bloomberg.

Por su parte, Brendan Fagan, estratega de Markets Live, admitió que los aranceles eran una fuente de ingresos significativa y que ayudaban a corregir el déficit financiero del Gobierno. Tras la decisión, “su revocación debería aliviar las presiones sobre los precios y, con el tiempo, las expectativas de inflación».

El factor reembolsos: una bomba de USD 170.000 millones

El tribunal no resolvió si los importadores tienen derecho automático a devolución. Esa batalla vuelve al Tribunal de Comercio Internacional.

Más de 1.500 empresas ya presentaron demandas individuales. En total, más de 300.000 importadores pagaron aranceles bajo la IEEPA. Si los reembolsos se autorizan plenamente, podrían superar la mitad de los ingresos totales generados por la política.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que hay USD 774.000 millones en efectivo disponibles para cubrir eventuales devoluciones, pero reconoció que el proceso podría tardar meses o incluso más de un año.

En 1998, cuando se anuló el impuesto de mantenimiento portuario, el sistema judicial gestionó 4.000 casos y USD 750 millones en reembolsos. Hoy la escala es más de 200 veces mayor. Brett Kavanaugh, en su voto disidente, anticipó que el proceso podría convertirse en un “desastre”.

El dólar y la Fed

Antes del fallo, el dólar había ganado terreno gracias a datos económicos sólidos y a la reducción de expectativas de recortes por parte de la Reserva Federal.

Pero en 2025 el índice Bloomberg del dólar acumula una caída del 8 %, su peor desempeño anual en ocho años. La presión viene de varios frentes:

Otros bancos centrales mantuvieron tasas más altas.

Se esperaba que la Fed recortara tipos.

La nominación de Kevin Warsh como próximo presidente reforzó la percepción de giro monetario.

La eliminación de ingresos arancelarios añade una dimensión fiscal.

Menos ingresos pueden traducirse en mayor emisión de deuda, lo que presiona rendimientos al alza y debilita la moneda si la confianza fiscal se erosiona.

Materias primas e industria: ¿quién gana y quién espera?

El cobre reaccionó con alzas porque los aranceles pesaban sobre las perspectivas del comercio mundial. Sectores como textiles, juguetes, alimentos y bebidas, maquinaria, electrónica y automóviles están entre los más expuestos, según análisis de Bloomberg Economics.

Las empresas grandes, que importan directamente, serían las principales beneficiarias de eventuales reembolsos. Las pequeñas que compran a mayoristas podrían quedar rezagadas en la devolución.

El sector construcción también aparece vulnerable, dado su uso intensivo de insumos importados.

“La decisión del Tribunal Supremo era ampliamente esperada por los participantes en el mercado, por lo que no sorprendió que la respuesta de los tipos de interés estadounidenses fuera limitada”. James Athey, gestor de carteras de Marlborough Investment Management.

¿Sustitución a la vista?

La Casa Blanca afirmó que sustituirá los aranceles mediante otras herramientas legales. Existen vías alternativas, pero son más lentas o restrictivas que la IEEPA.

La amenaza geopolítica —incluida la tensión con Irán— sigue operando como variable de riesgo. Muchos operadores creen que la reacción positiva podría ser temporal. "Esperamos que el alivio de la sentencia del Tribunal Supremo sea temporalmente positivo para el riesgo", afirmó Aroop Chatterjee, estratega de Wells Fargo. “La Administración conserva una importante autoridad para establecer aranceles a través de otras leyes, pero algunas de ellas no se han probado y otras llevarán tiempo”.

Chris Murphy, codirector de Estrategia de Derivados de Susquehanna International Group, señaló que “esta sentencia parece haber generado más preguntas y no estamos viendo muchas operaciones condenadas en las primeras repercusiones. Sin embargo, espero que pronto se publique una entrada épica en Truth Social”.

Trump calificó el fallo de “vergonzoso” y prometió un plan alternativo. El mercado descuenta que la política comercial seguirá siendo un instrumento activo.

El impacto de fondo no está en el 0,2 % que cayó el dólar ni en el 0,7 % que subió el S&P 500. Está en que el Tribunal Supremo limitó el uso expansivo del poder ejecutivo en comercio internacional.

Para los inversores, eso introduce una nueva variable: la política comercial también es judicial.

Reunión con China

Trump planea viajar a China del 31 de marzo al 2 de abril para reunirse con su homólogo Xi Jinping, mientras ambos líderes buscan encauzar una relación comercial que nuevamente está sumida en la incertidumbre y sortear las tensiones en torno a Taiwán.

La reunión planeada se produce en momentos en que la Corte Suprema decidió el viernes anular amplios aranceles estadounidenses a las exportaciones, lo que parece destinado a alterar la dinámica de los esfuerzos por extender la tregua negociada el año pasado tras meses de escaladas arancelarias recíprocas.

“Voy a ir a China en abril, va a ser algo salvaje”, dijo Trump el jueves durante la primera reunión del Consejo de Paz en Washington.

El mandatario estadounidense señaló que espera una bienvenida con pompa y ceremonia que supere su visita a Pekín en 2017 durante su primer mandato.

“El presidente Xi me trató tan bien, me ofreció un espectáculo, nunca vi tantos soldados de la misma altura, exactamente de la misma altura”, sostuvo Trump. “Pero le dije: ‘Tienes que superarlo’. Él dijo: ‘Lo superaré. Vamos a superarlo’”.

Reducir los déficits comerciales ha sido un objetivo persistente de Trump. El déficit anual de EE.UU. con China se redujo en 2025 a unos USD 202.000 millones, el nivel más bajo en 21 años, según datos del Departamento de Comercio.

