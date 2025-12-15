China: falta de equilibrio en su economía pone contra las cuerdas la demanda interna

Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

Mientras la producción industrial muestra poco retroceso, las ventas minoristas aumentaron solo 1,3 % en noviembre respecto al año anterior, el avance más lento registrado fuera de la pandemia. La cifra fue peor que todas las estimaciones de los analistas, cuyo pronóstico mediano apuntaba a que el crecimiento se mantendría en 2,9 % por segundo mes.

La inversión en activos fijos también decepcionó y se contrajo 2,6 % en los primeros 11 meses del año, manteniéndola en camino a registrar la primera caída anual desde que existen datos en 1998.

Para Gary Ng, economista sénior de Natixis SA, la conclusión es que “las políticas del gobierno para apoyar el consumo y el mercado inmobiliario están lejos de ser adecuadas”, incluso cuando el objetivo oficial para la economía es fácilmente alcanzable este año.

“Si bien una meta de crecimiento real de 5 % es prácticamente un hecho, 2026 será un año mucho más desafiante si persisten las tensiones”, dijo Ng.

Una economía debilitada

Los futuros de bonos chinos a 30 años permanecieron débiles pese a que los datos provocaron un leve repunte inicial; los contratos caían 0,7 % y operaban cerca del nivel más bajo desde noviembre de 2024. Las acciones en Hong Kong mantuvieron las pérdidas, con el índice Hang Seng China Enterprises cayendo hasta 1,3 %.

La incapacidad de China para reactivar el gasto de los consumidores está exponiendo a la economía a riesgos externos, después de haber dependido de la demanda extranjera para impulsar el crecimiento gran parte de este año, pese a la guerra de aranceles desatada por el presidente Donald Trump. Se prevé ampliamente que las exportaciones se desaceleren en los próximos meses tras un sorprendentemente sólido 2025, a medida que el proteccionismo se extienda y las tensiones comerciales se intensifiquen con países más allá de EE.UU.

Además del consumo y la inversión, la producción industrial también quedó por debajo de las previsiones. Aun así, su avance de 4,8 % interanual muestra que las exportaciones pujantes siguen sosteniendo el lado productivo de la economía.

Pero el resultado es una economía desequilibrada cuyos crecientes desajustes están presionando los precios mientras la demanda interna languidece.

El sector inmobiliario volvió a deteriorarse, mientras el desarrollador estatal China Vanke Co. se acercó al borde del incumplimiento. La caída en la inversión inmobiliaria alcanzó 16 % en los primeros 11 meses del año en comparación con el anterior.

Los precios de la vivienda cayeron más rápido en noviembre en términos interanuales, revirtiendo la tendencia de descensos más moderados observados previamente este año.

“La economía enfrentó una serie de desafíos” en noviembre, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) en un comunicado. “Hubo muchas inestabilidades e incertidumbres externas, y la demanda interna fue insuficiente”.

La desaceleración en el crecimiento del consumo en noviembre probablemente se debió en parte a efectos estadísticos desfavorables. China comenzó a implementar subsidios gubernamentales para compras de bienes de consumo a fines de 2024, creando una base de comparación elevada.

La desaparición del impulso generado por los subsidios de renovación quedó clara en la desagregación del gasto de noviembre. Las ventas de electrodomésticos se desplomaron 19 % interanual, la peor lectura desde principios de 2020. Las ventas de automóviles cayeron 8 %, su mayor descenso desde mayo de 2022.

“La razón principal es que el efecto de la política de renovación pasó de ser un viento a favor a ser un viento en contra”, dijo Lynn Song, economista jefe para Gran China en ING Groep NV. “Esto significa que el próximo año o veremos otra ampliación de la política para cubrir nuevas categorías, o necesitaremos métodos completamente nuevos para impulsar el consumo”.

La cifra de inversión también apunta a un debilitamiento de la demanda. Implica una contracción de alrededor de 11 % en noviembre respecto al año anterior, según estimaciones de Goldman Sachs Group Inc. y Capital Economics.

La caída del gasto de capital comenzó en junio y ha desconcertado a economistas debido a su inconsistencia con otros datos, llevando a algunos a plantear la posibilidad de que las autoridades hayan empezado recientemente a corregir informes excesivos en las estadísticas.

Un desglose de los nuevos datos muestra además un descenso poco común en la inversión en infraestructura.

La capacidad de los gobiernos locales para invertir se ha visto limitada por el endurecimiento del control de Pekín sobre su endeudamiento, como parte de un esfuerzo para reducir riesgos financieros. Mientras tanto, la campaña de refinanciamiento de la llamada deuda oculta ha absorbido una gran parte del dinero recaudado mediante ventas de bonos, con la emisión de nuevos bonos especiales locales para el programa de canje aumentando cerca de 70 % más de lo planificado a principios de este año.

La caída de la inversión parece haber encendido alarmas entre los principales líderes.

Los responsables de la política económica reunidos la semana pasada en una importante cita anual prometieron detener el declive, y el presidente Xi Jinping también pidió una mayor atención al tema. Las autoridades podrían impulsar más proyectos de infraestructura de gran escala el próximo año para estabilizar el crecimiento.

“Los datos de noviembre mostraron que la demanda interna sigue deslizándose hacia el cierre del año, mientras que el crecimiento de la producción tocó un nuevo mínimo en 2025 pese al repunte exportador. El deterioro generalizado sugiere que la economía está ahora incluso más débil que antes del giro procrecimiento del cuarto trimestre de 2024”, afirmó Eric Zhu.

De cara al futuro: ¿cuál será la meta anual de crecimiento?

La NBS dijo que China adoptará políticas macroeconómicas más proactivas, seguirá expandiendo la demanda interna y optimizará la oferta.

Muchos economistas prevén que el gobierno fijará su meta anual de crecimiento en torno a 5 % para 2026 —igual que en 2025— y presentará un paquete de estímulo fiscal de tamaño similar al de este año, con un déficit presupuestario de 4 %.

Se espera que el Banco Popular de China recorte moderadamente las tasas de interés el próximo año, tras una postura contenida durante 2025 mientras las acciones subían y las exportaciones prosperaban.

