El buen momento de Wall Street gracias a Nvidia y los gigantes tecnológicos

Wall Street cerró este lunes, 22 de septiembre, en niveles récord, impulsada por el empuje del sector tecnológico.

Aunque la jornada comenzó con caídas en la bolsa de Nueva York, los índices repuntaron tras el anuncio de una inversión de 100.000 millones de dólares de Nvidia en centros de datos para OpenAI, lo que disparó las acciones del gigante de los semiconductores y arrastró consigo al resto del mercado.

Las acciones que tiraron del mercado

Al cierre de la sesión, el Dow Jones avanzó 0,14 %, el Nasdaq ganó 0,70 % y el S&P 500 subió 0,44 %. El repunte estuvo liderado por Nvidia, que escaló 3,93 % hasta 183,61 dólares por acción tras anunciar una inversión de 100.000 millones de dólares en infraestructura de datos para OpenAI, la firma detrás de ChatGPT.

La noticia no solo fortaleció al fabricante de chips, que ya es la mayor capitalización bursátil del mundo, sino que arrastró consigo a buena parte del sector tecnológico.

Entre las compañías destacadas también estuvo Oracle, que subió 6,29 % luego de confirmar que será la encargada de gestionar y alojar los datos de la nueva versión de TikTok en Estados Unidos.

El rumbo de Wall Street

El repunte de Wall Street también se apoya en la expectativa de una política monetaria más flexible en Estados Unidos. La semana pasada, la Reserva Federal recortó por primera vez en el año su tasa de interés de referencia, en un cuarto de punto porcentual, y los analistas prevén que continúe la senda de alivio en los próximos meses ante señales de enfriamiento en el mercado laboral.

Con este telón de fondo, el impulso del sector tecnológico ha consolidado a la Bolsa de Nueva York en niveles récord. La combinación de menores tasas y millonarias inversiones en inteligencia artificial mantiene a los inversionistas optimistas, y por ahora, el rally de las grandes compañías sigue marcando el rumbo del mercado.

