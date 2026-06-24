Vigencias futuras alcanzan récord, pero el espacio para nuevos proyectos empieza a estrechar

Entre los proyectos más relevantes aparecen la Primera Línea del Metro de Bogotá y los esquemas de movilidad regional asociados, la variante Estanquillo-Popayán, el tren Zipaquirá-Bogotá y el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. Foto: Cortesía ANI

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Las vigencias futuras se han convertido en una de las piezas más importantes para entender el estado real de las finanzas públicas colombianas. Mientras el debate reciente se ha concentrado en el déficit fiscal, la deuda y la necesidad de un ajuste cercano a los COP 30 billones, otro dato del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) muestra cómo una parte creciente de los presupuestos de los próximos años ya tiene dueño.

Según un análisis de Grupo Cibest (Bancolombia), las vigencias futuras autorizadas alcanzaron COP 255,3 billones en pesos constantes de 2026, un salto cercano a COP 79 billones frente al Marco Fiscal del año pasado.

Para entender su importancia, basta recordar qué son. Las vigencias futuras permiten comprometer recursos de presupuestos que todavía no existen para financiar proyectos cuya construcción o ejecución supera el año fiscal e incluso el periodo de un gobierno.

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En la práctica, son el mecanismo que ha permitido financiar obras como líneas de metro, corredores viales, proyectos férreos y otras iniciativas que requieren desembolsos durante varios años.

El informe destaca que el aumento no responde principalmente a una nueva ola de asociaciones público-privadas (APP), sino al crecimiento de las llamadas vigencias futuras excepcionales, utilizadas para proyectos estratégicos de largo plazo. Estas ya representan el 62,9 % del total autorizado.

“Las vigencias futuras cumplen una función esencial en la inversión pública”, señala el documento. Pero añade que su expansión también obliga a revisar “cuánto del presupuesto de los próximos años ya tiene una destinación definida”.

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La infraestructura sigue concentrando la mayor parte de esos recursos. El sector transporte acumula compromisos por COP 190,9 billones y representa cerca del 75 % del portafolio total.

Entre los proyectos más relevantes aparecen la Primera Línea del Metro de Bogotá y los esquemas de movilidad regional asociados, la variante Estanquillo-Popayán, el tren Zipaquirá-Bogotá y el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná.

Pero el análisis advierte que la discusión ya no pasa únicamente por cuánto dinero tiene asegurado el sector transporte. Defensa, educación y energía también han incrementado sus compromisos y compiten por la misma capacidad fiscal del Gobierno.

La presión más fuerte aparece cuando esos compromisos se convierten en pagos anuales.

Entre 2027 y 2030 deberán incorporarse cerca de COP 101 billones al presupuesto nacional. Entre 2031 y 2034 se sumarán otros COP 70,5 billones. En total, alrededor del 67 % de las vigencias futuras autorizadas deberá financiarse antes de terminar 2034.

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Ese calendario coincide con un momento especialmente exigente para las finanzas públicas. Las próximas administraciones tendrán que cumplir metas de ajuste fiscal, pagar una deuda cuyos intereses consumen una porción creciente del recaudo y enfrentar mayores presiones en salud, pensiones y transferencias a las regiones.

Por eso, para Grupo Cibest, el principal efecto de las vigencias futuras no es un riesgo para las obras ya contratadas, sino una reducción del margen disponible para nuevos proyectos. “El efecto más probable sería una menor disponibilidad para proyectos que todavía están en estructuración, para nuevas cofinanciaciones o para iniciativas que aún no cuentan con una fuente de pago definida”.

La situación también se refleja en las APP. Aunque el Gobierno amplió el horizonte de los cupos hasta 2057, los investigadores advierten que la capacidad efectiva depende del espacio disponible en cada año y no del monto acumulado en todo el periodo.

El punto más apretado aparece en 2030. Según el informe, para ese año el 95 % del cupo anual ya está comprometido y apenas quedaría disponible el equivalente al 0,0401 % del PIB.

“La capacidad existe en el largo plazo, pero las nuevas iniciativas deberán ajustarse a vigencias congestionadas”, concluye el documento.

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Eso significa que los futuros proyectos tendrán que llegar más maduros a la etapa de aprobación.

Los analistas recomiendan priorizar iniciativas con estudios avanzados, cronogramas realistas, fuentes de financiación diversificadas y una distribución clara de riesgos.

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