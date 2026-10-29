Gobierno tendría que vender más dólares si no logra financiarse con TES: Banco de Bogotá

El Gobierno necesita conseguir cerca de COP 19,1 billones mediante la emisión de títulos de deuda pública interna (TES) antes de terminar 2026. Si no alcanza esa meta, podría tener que vender más de USD 3.000 millones de los recursos obtenidos con su reciente emisión de bonos internacionales, según las proyecciones de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. La operación dependerá de unas subastas que deberán acelerarse en noviembre y diciembre, dos meses en los que suele disminuir la liquidez del mercado.

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Colombia acaba de emitir bonos internacionales por USD 5.200 millones para cubrir gastos de cierre de año y anticipar parte de las necesidades de financiación de 2027. La operación tuvo una demanda superior a USD 17.000 millones en su punto máximo, más de tres veces el monto colocado. Sin embargo, conseguir esos recursos no resuelve por sí solo el problema de caja del Gobierno: una parte de los dólares tendrá que convertirse en pesos para pagar obligaciones internas.

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"Si bien la emisión subsana las necesidades de liquidez de corto plazo, se hace a un alto costo dado el retador contexto global y local", detalló el banco. La entidad considera que reducir ese costo requiere un ajuste fiscal.

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¿Por qué Hacienda necesita colocar más TES?

En la actualización del Presupuesto General de la Nación de 2027, el Gobierno aumentó en COP 25 billones el cupo de emisión de TES para 2026, hasta COP 110,25 billones. Según Investigaciones Económicas, el incremento responde al reconocimiento de mayores gastos frente a los previstos por la administración anterior.

Con siete semanas de subastas por delante, la diferencia entre los recursos obtenidos y la nueva meta ronda los COP 19,1 billones. Para cerrar esa brecha, Hacienda tendría que colocar COP 10 billones en noviembre y otros COP 9,1 billones en diciembre.

El ritmo reciente de las emisiones da una idea de la dificultad. En agosto, las colocaciones de TES mediante subastas sumaron COP 4,5 billones; en septiembre, COP 2,7 billones, y en octubre, COP 5,5 billones. Para cumplir el objetivo, el Gobierno tendría que acelerar las colocaciones, justo cuando la actividad del mercado suele disminuir por el cierre del año.

El informe identifica otros dos obstáculos: la menor liquidez habitual de noviembre y diciembre, y una demanda más moderada por los títulos de mediano y largo plazo, en parte por la mayor oferta asociada a las operaciones de canje de deuda. El canje previsto para el 19 de noviembre podría mantener esa presión.

No basta, entonces, con que Hacienda ofrezca más títulos. Necesita que los inversionistas estén dispuestos a comprarlos en las condiciones previstas y que las subastas recauden lo suficiente para cubrir la meta.

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¿Qué opciones tiene el Gobierno?

Investigaciones Económicas plantea tres alternativas. La primera es presentar la Ley de Rescate Económico, con la expectativa de mejorar el apetito de los inversionistas por los activos colombianos. La iniciativa también es relevante para la discusión fiscal porque el mercado espera señales de que el Gobierno podrá corregir el desequilibrio entre sus ingresos y sus gastos.

La segunda consiste en revisar las operaciones de canje de deuda. El Gobierno podría pausarlas temporalmente o concentrarlas en determinados títulos, en lugar de mantener todas las operaciones previstas. El Banco de Bogotá menciona, en particular, la posibilidad de aplazar para el próximo año el canje del TES en pesos con vencimiento en 2027.

La tercera opción sería aumentar los montos ofrecidos en las subastas o modificar las cláusulas que permiten adjudicar títulos por encima de la cantidad inicialmente prevista. El informe plantea que estos cambios podrían evaluarse una vez anunciadas las medidas anteriores.

Contexto: Colombia coloca USD 5.200 millones en bonos y enfrenta el reto de contener su deuda

La discusión sobre el ajuste fiscal ya estaba en el centro de las expectativas del mercado antes de la emisión internacional. Juan David Ballén, director de estudios económicos de Aval Asset Management, explicó a Bloomberg que la operación no debía entenderse únicamente como una oportunidad para aprovechar las condiciones del mercado. "Más que una apuesta táctica para aprovechar el mejor momento del mercado, creo que debe interpretarse como una emisión necesaria dentro del plan de financiación", afirmó. Y añadió: "El Gobierno necesita estos recursos".

Si bien la emisión permitió conseguir financiación, no eliminó la necesidad de ajustar las cuentas públicas.

¿Cuánto le costó al país emitir bonos en dólares?

Los USD 5.200 millones se distribuyeron en tres bonos con vencimientos en 2032, 2037 y 2056. Sus tasas de colocación fueron de 7,05 %, 7,65 % y 8,15 %, respectivamente. Según el Banco de Bogotá, la tasa promedio ponderada fue de 7,49 % en dólares, con un plazo promedio de 11,7 años.

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Al expresar ese costo en pesos, la tasa ponderada se acerca al 15 %, mientras que el rendimiento de los TES en moneda local a plazos superiores a diez años ronda el 13,20 %. La diferencia podría llevar a pensar que endeudarse en el mercado interno habría sido más barato, pero el análisis advierte que ambas tasas no son directamente comparables.

Los bonos en dólares tienen menor liquidez que los TES y ofrecen condiciones distintas para los inversionistas locales. Además, la tasa de referencia de los títulos internos no incorpora necesariamente el efecto que tendría una emisión adicional de una magnitud equivalente a USD 5.200 millones. Y si el Gobierno necesita dólares para pagar deuda externa, comparar únicamente los rendimientos no resuelve qué tipo de financiación necesita.

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La elevada demanda permitió que las tasas finales quedaran cerca de 30 puntos básicos por debajo de las referencias de mercado consideradas para la colocación.

Aun así, el Banco de Bogotá advierte que el costo sigue siendo alto. Su conclusión es que el alivio de caja es temporal y que la sostenibilidad de la financiación depende también de corregir el desequilibrio fiscal.

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¿Hacienda venderá dólares con el Banco de la República?

La cantidad de dólares que la Nación venda dependerá del resultado de las subastas de TES. Si cumple la meta de colocación, el Banco de Bogotá estima que la monetización (la conversión de dólares en pesos) estaría entre USD 2.500 millones y USD 3.000 millones. Si no consigue los recursos previstos, las ventas podrían superar los USD 3.000 millones.

Por el tamaño de la operación, la entidad también plantea la posibilidad de un acercamiento entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República para coordinar la monetización, como ocurrió en 2021. Esto, por supuesto, es una pregunta pendiente.

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En conclusión, las próximas subastas serán decisivas para conocer cuánto dinero logra captar el Gobierno en el mercado interno y cuántos dólares necesita vender para atender sus obligaciones. La emisión internacional resolvió parte de las necesidades inmediatas de financiación; lo que queda pendiente, vale recordar, es que se debe cerrar el año sin que las colocaciones de deuda interna se queden cortas y con un costo que, al final, recuerda la necesidad del ajuste fiscal que se cocina por el gobierno De la Espriella.

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