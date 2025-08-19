Importaciones crecen con fuerza en junio, pero la balanza comercial se hunde más

La diferencia entre exportaciones e importaciones se amplió US$2.300 millones durante el primer semestre del año. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Las importaciones colombianas crecieron en junio de 2025 a un ritmo de dos dígitos, impulsadas principalmente por las manufacturas, mientras que la balanza comercial del país volvió a mostrar un déficit mayor.

Según el DANE, las compras externas sumaron US$5.336,8 millones CIF, un incremento de 14,5 % frente al mismo mes de 2024.

El motor fue el grupo de Manufacturas, que representó 76,8 % del total y creció 18,7 %, apalancado por maquinaria, equipo de transporte (23,5 %) y productos químicos (19,2 %).

En contraste, el grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas cayó 1,1 %, debido a la menor compra de petróleo y derivados (-16,6 %).

El rubro de Agropecuarios, alimentos y bebidas avanzó 8,6 %, con protagonismo de los alimentos y animales vivos (7,5 %).

Un semestre al alza

Entre enero y junio de 2025, las importaciones alcanzaron US$33.514,9 millones, un crecimiento de 9,6 % respecto al primer semestre de 2024.

Manufacturas se corona en el grupo dominante (US$24.814,8 millones, +10,3 %), seguido de agropecuarios, alimentos y bebidas (US$4.957,2 millones, +7,8 %) y combustibles (US$3.713,2 millones, +9,0 %).

Un dato llamativo: dentro del grupo agropecuario, las compras de aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal se dispararon 41,2 %.

China y EE. UU., los protagonistas

En junio, China fue el principal origen de las importaciones colombianas con 26,2 % del total, seguida por Estados Unidos (22,6 %) y Brasil (5,6 %).

El crecimiento de las compras desde China (24,9 %) obedeció a productos como motocicletas (60,2 %), computadores portátiles (33,4 %) y resinas plásticas (156 %).

Déficit creciente en la balanza comercial

El aumento en las compras externas no se compensó con el desempeño exportador.

En junio, las ventas externas apenas pasaron de US$3.859 millones FOB a US$3.959 millones FOB, mientras las importaciones se dispararon, lo que dejó un déficit de US$1.098,4 millones FOB, el doble que un año atrás.

En el acumulado de enero a junio, el déficit de la balanza comercial se amplió a US$7.258,9 millones FOB, frente a US$4.959 millones en igual periodo de 2024.

Colombia compra cada vez más –particularmente maquinaria, químicos y productos chinos–, pero exporta sin la misma fuerza. El resultado es un agujero comercial mayor, que tensiona el ya estrecho margen de la política económica.

Aunque este patrón no es necesariamente negativo, pues refleja la necesidad tecnológica de un país con industria rezagada, también expone la dependencia estructural en dos mercados dominantes.

En la práctica, Colombia moderniza su aparato productivo con insumos importados, pero sin lograr equilibrar su balanza con exportaciones de mayor valor agregado, lo que la deja vulnerable a choques externos y a la volatilidad cambiaria.

