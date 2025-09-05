Inflación toma aire de nuevo en Colombia con leve repunte en agosto

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mostró este viernes cómo va el pulso de la inflación en Colombia.

Para agosto de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior, el Índice de Precios al Consumidor tuvo una variación del 5,10 %. Un dato por encima de lo proyecto por analistas y centros de pensamiento.

El dato implica que hubo un aumento frente a la cifra de julio de este año, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 4,90 %. No obstante, se evidencia una caída cuando se toma como referencia los resultados de agosto de 2024, cuando el IPC llegó a estar en 6,12 %.

La última variación del IPC por encima del 5 % se dio en mayo de 2025, cuando la cifra se ubicó en 5,05 %.

Las razones detrás del repunte en el costo de vida

Los alimentos y bebidas no alcohólicas jalonaron el incremento del costo de vida en Colombia durante agosto de 2025. Según el reporte del DANE, este rubro fue el de mayor aporte en la inflación del octavo mes del año, con un peso de 0,08 puntos porcentuales.

En palabras de Piedad Urdinola, directora del DANE, las frutas frescas son el producto que más crece dentro de esta división de gasto. Particularmente, las variaciones en los precios del mango, la naranja, la piña, la papaya y el aguacate, según Urdinola, incidieron en el repunte del 0,45 % en la inflación de agosto de 2025.

Así mismo, la directora del DANE destacó que alimentos como la carne de res y sus derivados, el pan, el café, plátano, yuca, entre otros, también tuvieron variaciones a considerar en el costo de vida en Colombia.

Después de los alimentos, los hoteles y restaurantes jalonaron el costo de vida en Colombia, con un peso de 0,06 puntos porcentuales en la inflación de agosto de 2025. De acuerdo con el informe del DANE, los precios de este rubro crecieron un 0,49 %.

“Lo que está jalonando este crecimiento son los restaurantes más que los hoteles; aquí tenemos las comidas fuera del hogar, tanto las que son servidas en la mesa, como las que ya están preparadas. Los almuerzos, los corrientazos”, indicó Urdinola.

El top de divisiones de gasto con mayor peso en el dato del IPC de agosto lo completan los bienes y servicios diversos, con un peso de 0,02 puntos porcentuales. “Allí tenemos elementos de higiene personal, como los jabones o el papel higiénico, que son los que están jalonando este crecimiento”, declaró la directora del DANE.

La inflación es clave: ¿por qué?

El crecimiento en los precios es uno de los principales termómetros para medir la salud de una economía. Un pico inflacionario lesiona el poder de adquisición de los hogares, pero una contracción marcada puede ir en contra de la expansión de empresas y comercios, en palabras sencillas.

El Índice de Precios al Consumidor es clave en la economía colombiana. De ahí que una de las funciones principales de los bancos centrales es mantener el IPC dentro de una meta que establece como sana para el manejo general de toda la economía.

En Colombia, el Banco de la República tiene una meta que se ubica en un rango de 3 % que, espera la entidad, se vuelva a alcanzar hacia finales de 2027.

La inflación también es una de las variables fundamentales en la ecuación de las tasas de interés. Aunque en junio la inflación bajó, en su última reunión el Banco de la República decidió mantener las tasas en 9,25 %, entre otras cosas, porque la junta tuvo en cuenta que las expectativas de inflación para fines de 2025 y 2026 medidas en julio no se redujeron con respecto a las que existían en mayo.

“Los miembros del grupo mayoritario señalaron que la reducción de la inflación anual observada en junio y las perspectivas sobre su trayectoria en los próximos meses, no crean las condiciones propicias para proceder con un recorte de la tasa de interés de política. Advierten que se trató de un resultado de origen puntual que no asegura la convergencia de la inflación hacia la meta del 3% en un horizonte prudente”, dicen las minutas de la reunión.

El leve aumento de la inflación en julio supone nuevos retos para que las tasas de interés bajen en Colombia. El Banco de la República tendrá en cuenta el dato para su próxima decisión.

