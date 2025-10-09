La estrategia de Bowman en la Fed apunta a fortalecer los bancos comunitarios

Imagen de referencia. Foto: AFP - ERIC BARADAT

La principal supervisora bancaria de la Reserva Federal inició lo que algunos ejecutivos esperan que sea un renovado enfoque en los bancos comunitarios.

Michelle Bowman, vicepresidenta de supervisión de la Fed, suele destacar la importancia de estas instituciones más pequeñas. Sin embargo, desde que asumió el cargo en junio, no había presentado planes específicos para estas instituciones.

Los grupos del sector, como la Independent Community Bankers of America, ven la conferencia de Bowman de este jueves sobre el estado del sector como el momento decisivo.

“Los bancos comunitarios enfrentan más presión que nunca”, afirmó Kelly Brown, directora ejecutiva de Ampersand Inc. “Compiten con las fintech por los depósitos y afrontan nuevos desafíos, como el crédito privado que desvía a los prestatarios de sus bancos locales”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el crecimiento del crédito privado demuestra que el marco regulatorio es “demasiado estricto”. “El crédito privado es un aspecto dinámico que amplía la profundidad del sistema financiero de Estados Unidos, pero no debe hacerlo en detrimento del sistema regulado”, dijo Bessent durante la conferencia.

La situación de los bancos comunitarios cobró relevancia tras la crisis bancaria regional de 2023. En ese momento, la industria destacó que eran “muy diferentes” de las entidades que colapsaron y rechazaron pagar la reposición del fondo de seguro de depósitos del gobierno.

Ahora, la lista de prioridades del sector incluye el ratio de apalancamiento para bancos comunitarios, un marco opcional creado como alternativa a las medidas de capital basadas en el riesgo. Bowman dijo que la Fed está revisando ese punto y señaló que, aunque había más de 4.000 bancos comunitarios en el primer trimestre de 2025, solo 1.662 habían optado por este esquema.

Brandon Milhorn, director de la Conference of State Bank Supervisors, con sede en Washington, pidió a la Fed reexaminar los marcos regulatorios de cumplimiento para los bancos comunitarios. “Ajustar los umbrales regulatorios estáticos basados en activos, que no crecen con la economía, es un buen punto de partida”, afirmó esta semana.

Bowman ha dicho que su trabajo sobre reformas a los bancos comunitarios empieza con el diálogo. “Mi enfoque sigue siendo coherente y claro: comienza con la participación”, afirmó en agosto. “¿Cuáles son las principales amenazas para su negocio? ¿Cómo han afectado las regulaciones su capacidad de operar de forma segura y sólida?”.

Mientras Bowman busca retroalimentación de los bancos comunitarios, los planes para aliviar las reglas de los gigantes de Wall Street ya están en marcha. Poco después de asumir el cargo, los reguladores presentaron en junio una propuesta para revertir la norma clave conocida como ratio de apalancamiento suplementario mejorado. También trabajan en una revisión de las pruebas de resistencia que evalúan cómo resistirían los grandes bancos una recesión hipotética.

Bowman lidera además la elaboración de una nueva propuesta de capital basada en riesgo relacionada con el llamado “Basel III endgame”. Fue una crítica contundente del plan original, que habría incrementado en 19 % los requisitos de capital de los mayores bancos para amortiguar pérdidas y prevenir una crisis financiera. La Fed posteriormente suavizó esa propuesta.

El gobernador de la Fed Michael Barr advirtió el miércoles que relajar los estándares de capital para grandes bancos como JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. podría poner en riesgo la protección de los bancos más pequeños.

“Como bien saben los banqueros comunitarios, no fueron los bancos comunitarios los que provocaron la crisis financiera de 2008, sino las entidades más grandes y complejas cuyo exceso de riesgo casi derrumba el sistema”, afirmó Barr, exjefe de supervisión bancaria de la Fed.

