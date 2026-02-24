Las propuestas de Hacienda y de la banca en medio de tensión por inversiones forzosas

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló los detalles del diálogo sostenido con el sistema financiero sobre alivios crediticios y tasas de interés, en un momento en que el Ejecutivo busca que los bancos asuman un papel más activo en el financiamiento de la llamada economía popular.

Las declaraciones se producen un día después de la reunión entre el Gobierno y los principales banqueros del país, marcada por un cambio de tono frente al pulso por las inversiones forzosas y la financiación de la emergencia invernal. El encuentro terminó sin anuncios concretos, pero con la promesa de construir un paquete de alivios y créditos productivos.

Según Ávila, el punto de partida fue el desempeño reciente del sector. “El sector financiero ha tenido unos resultados bastante favorables en los últimos años”, dijo. Solo los bancos registraron utilidades cercanas a COP 8,3 billones en 2024, cifra que habría subido a 14,2 billones en 2025. “Prácticamente duplicaron las utilidades”, afirmó.

Sobre esa base, el Gobierno planteó que existe margen para mejorar las condiciones de crédito a los sectores de menores ingresos y a las zonas más afectadas por la actual coyuntura económica.

Lo que ofrecieron los bancos

De acuerdo con Hacienda, el sector financiero propuso un paquete de alivios crediticios enfocado en los deudores ubicados en zonas priorizadas por el Gobierno.

Entre las medidas planteadas está un periodo de gracia de hasta 12 meses para las obligaciones vigentes. Durante ese tiempo no se causarían intereses y los usuarios conservarían su calificación crediticia. La propuesta también incluye la suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos, la creación de canales de atención prioritaria y campañas de educación financiera.

El ministro calificó estas iniciativas como “bastante positivas”, aunque dejó claro que el Gobierno considera que los alivios no son suficientes si no vienen acompañados de cambios estructurales en las condiciones de crédito.

“Las estamos analizando, las estamos trabajando con ellos. Pero, evidentemente, si no logramos un escenario claro que nos permita un flujo y volumen suficiente para recuperar la zona, (...) no hay más camino que el establecimiento de una inversión forzosa”, dijo Ávila.

El jefe de cartera prevé reunir 8 billones para cubrir la emergencia, aunque se estima que los gastos aumenten. “Eso hace posible pensar en, eventualmente, otras medidas de recaudo”.

Luego de la reunión de Hacienda y la banca ayer lunes, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, evitó confirmar si la opción de las inversiones obligatorias quedó descartada. “Seguimos en conversaciones”, respondió ante las preguntas de la prensa. La meta, agregó, es entregar “una comunicación muy optimista” al país a finales de esta semana o comienzos de la próxima.

Lo que exige el Gobierno

El principal punto de tensión es la tasa de interés.

Según Hacienda, el Gobierno pidió una reducción inmediata de tasas para las líneas dirigidas a la economía popular, donde los costos financieros siguen siendo particularmente altos.

El ministro señaló que los créditos agropecuarios registran actualmente tasas cercanas al 30 %, un nivel que, según explicó, ya se encuentra reducido por la intervención del Banco Agrario. Sin ese efecto, dijo, las tasas en promedio podrían acercarse al 50 %. En otros segmentos de la economía popular, agregó, los créditos alcanzan niveles de 52 %.

Para el Gobierno, estos niveles no se justifican frente al respaldo estatal existente. Hasta mediados del año pasado, el Fondo Nacional de Garantías mantenía coberturas cercanas al 90 % en créditos para la economía popular, con operaciones por alrededor de COP 6 billones.

“Es absolutamente desproporcionado”, señaló el ministro, al cuestionar que el sistema financiero mantenga tasas elevadas pese a la garantía pública.

El presidente Gustavo Petro fue más allá y endureció el tono frente al sector financiero.

“La banca está chupando la economía real. ¿A través de qué? A través de la tasa de interés que pone como indicador el Banco de la República, que hace subir todas las demás tasas”, dijo.

Según el mandatario, mientras la utilidad de los bancos ha crecido 71 %, “la economía real tiene serios problemas para seguir creciendo”.

El frente pendiente: crédito asociativo

El segundo punto planteado por el Gobierno es el desarrollo del crédito asociativo como instrumento para financiar proyectos productivos colectivos, especialmente en el campo.

“La banca privada en el pacto por el crédito nos engañó con el crédito asociativo. Le engañó al pueblo y le engañó al presidente”, cuestionó el mandatario.

Hacienda insistió en que el financiamiento debe acompañar el despliegue territorial de la reforma agraria. Según el ministro Ávil, el Banco Agrario ya trabaja en un mapa que vincula las zonas de intervención con la generación de crédito, un esquema que el Gobierno espera extender al resto del sistema financiero.

El Ejecutivo considera que la rentabilidad reciente del sistema financiero abre espacio para tasas más bajas y una mayor participación en el financiamiento de la economía popular.

El alcance de ese acuerdo todavía está en construcción.

El pacto por el crédito

El Ejecutivo busca movilizar recursos hacia departamentos afectados por las lluvias y hacia sectores productivos que, según el presidente Gustavo Petro, no recibieron el impulso prometido en el llamado Pacto por el Crédito.

Las cifras oficiales más recientes muestran desembolsos acumulados por COP 254,7 billones entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, equivalentes al 89,6 % de la meta. Vivienda e infraestructura ya superaron su objetivo sectorial con COP 48,2 billones, lo que representa un avance de 118,8 %. Manufactura y transición energética alcanzan 135,4 billones (83,1 % de la meta); agro, 26,4 billones (86,9 %); turismo, 7,6 billones (93,1 %); y economía popular, 10,4 billones (83,3 %).

Asobancaria afirma que el cumplimiento está más cerca del 96 % o 97 % si se toma en cuenta la dinámica más reciente y sostiene que los sectores priorizados crecieron 20 % en crédito, frente a un 10 % en el resto de la cartera. El Presidente, en cambio, ha dicho que la banca concentró su estrategia en crédito de consumo y rompió el espíritu del acuerdo.

