Metales como oro y tungsteno quedan fuera de los aranceles de Trump

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Chris Ratcliffe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la exclusión de metales como oro, tungsteno, uranio y grafito de sus aranceles globales. La medida, que entrará en vigor este lunes, 8 de septiembre, se formalizó mediante una orden ejecutiva que también establece gravámenes a productos de silicona, resinas y aluminio hidróxido.

El anuncio despeja la incertidumbre en el mercado del oro, luego de que una decisión previa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) generara dudas al sugerir que las importaciones de lingotes podían ser objeto de aranceles. Con la orden de Trump, el oro en barra queda expresamente exento.

La Casa Blanca explicó que los cambios responden a recomendaciones de funcionarios de comercio y que son “necesarios y apropiados para enfrentar la emergencia nacional” declarada en abril, cuando se lanzaron los aranceles por país.

La medida también abre la puerta a que la Oficina del Representante Comercial y el Departamento de Comercio implementen acuerdos marco con socios como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, sin necesidad de nuevas órdenes presidenciales.

Otros productos que no tendrán aranceles

Entre los bienes que obtienen alivio arancelario están minerales críticos para las industrias de aeronáutica, dispositivos médicos, electrónica de consumo y tecnología, además de medicamentos genéricos y antibióticos. En contraste, se mantienen los gravámenes sobre productos de silicona, resinas y aluminio hidróxido.

Los aranceles globales son el eje de la estrategia comercial de Trump, quien sostiene que los desequilibrios en el intercambio internacional amenazan la seguridad nacional. Sin embargo, la aplicación acelerada de tarifas y acuerdos ha suscitado críticas de empresas y analistas, que advierten sobre el riesgo de disrupciones en mercados estratégicos y alzas en los precios de insumos que no se producen en EE. UU., como especias, café y metales especiales.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.