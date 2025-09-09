Presupuesto presentado es insostenible y va contra la austeridad fiscal: ANDI

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ANDI se sumó este martes al coro de voces que piden sensatez con las cuentas del Presupuesto General, que hace su trámite anual en el Congreso, junto con una Ley de Financiamiento (una reforma tributaria) que busca aportarle $26,3 billones en recursos al presupuesto.

La ANDI, que agrupa a empresarios e industriales se mostró alarmada por el bienestar de la “sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país”.

El presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, alcanza a $557 billones. Al respecto la ANDI sugirió: “Lo responsable es un recorte importante a este presupuesto de alrededor de $45 billones de pesos. [...] Se requiere un estudio profundo y realista de cuáles son las verdaderas capacidades de la ciudadanía colombiana, y de las empresas de poder seguir transfiriendo recursos al Estado”, asegura el comunicado.

El presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda para 2026 alcanza a $557 billones, un crecimiento de unos $31 billones frente al ejercicio de 2025. Al respecto la ANDI sugirió que “lo responsable es un recorte importante a este presupuesto de alrededor de $45 billones de pesos. [...] Se requiere un estudio profundo y realista de cuáles son las verdaderas capacidades de la ciudadanía colombiana, y de las empresas de poder seguir transfiriendo recursos al Estado”, aseguró el gremio a través de un comunicado.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió: “El Congreso tiene una responsabilidad [...] de aprobar un monto que sea acorde con los ingresos que la economía es capaz de generar. Este es un llamado urgente y perentorio al legislativo para encontrar el presupuesto que Colombia puede en forma realista, pagar”.

Además, Mac Master hizo énfasis en que de no lograr un equilibrio en el presupuesto el país podría verse obligado a sopesar este daño a través de impuestos. “Los mayores impuestos producirían, no sólo mayor inflación, sino también un golpe en la competitividad y probablemente en el empleo. No podemos aumentar nuestro endeudamiento, tampoco podemos cargar a los hogares colombianos y a las futuras generaciones, precisamente en un momento en que apenas nos estamos recuperando”.

En este momento, el presupuesto se encuentra en discusión de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, que deben aprobar (o negar, como sucedió el año pasado) el monto de la iniciativa antes del 15 de septiembre.

Para este punto, pareciera que el debate sobre el monto se adelantará este jueves 11 de septiembre.

Luego de superado este plazo, el presupuesto debe recibir el visto bueno del Congreso para el 25 de septiembre. Si no logra ser probado por el Legislativo, la ley faculta al presidente para que lo expida por decreto de la misma forma en la que lo presentó ante los congresistas inicialmente, que fue lo que sucedió en 2024.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.