Puerto Solo S.A. incumple pago a la ANI: $66.560 millones en vilo

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Contraloría General de la República detectó un hallazgo fiscal por $66.560 millones tras evidenciar que la Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y Contenedores Puerto Solo S.A. incumplió el pago de la contraprestación pactada en el contrato de concesión portuaria suscrito en 2021 con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El contrato le otorgaba a la empresa la explotación temporal y exclusiva de bienes públicos para construir y operar el terminal marítimo de Puerto Solo, en Buenaventura, a cambio de transferir una contraprestación económica a la ANI.

Sin embargo, según la auditoría, el concesionario no cumplió con sus pagos, acumulando una deuda que golpea directamente las finanzas del Instituto Nacional de Vías (Invías) y del municipio de Buenaventura, receptores legales de 80 % y 20 % de esos recursos, respectivamente.

El organismo de control subrayó que el daño fiscal no solo proviene del incumplimiento del concesionario, sino también de la gestión ineficaz de la ANI, que pese a contar con herramientas contractuales —como la cláusula penal, la caducidad o la terminación anticipada— no las aplicó a tiempo para forzar el pago o sancionar a la empresa.

¿Qué efectos tiene?

El Invías pierde recursos clave para financiar obras de protección costera, mantenimiento de canales de acceso y mejoramiento de vías terrestres y fluviales; y Buenaventura deja de recibir ingresos locales esenciales para un puerto que ya arrastra rezagos sociales y de infraestructura.

Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto vigente del Invías para transporte marítimo es de $72.700 millones, de los cuales apenas tiene una ejecución de 0,1 %.

Ha comprometido apenas $8.377 millones y ha adquirido obligaciones por $86 millones.

La Contraloría dejó en firme el hallazgo fiscal y señaló que la inacción de la ANI frente a la deuda profundizó el impacto negativo, al permitir que el concesionario prolongara su incumplimiento sin mayores consecuencias contractuales.

