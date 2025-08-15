Trump y Goldman Sachs: la disputa por un informe sobre los aranceles

El presidente también ha arremetido públicamente contra JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump arremetió contra el consejero delegado de Goldman Sachs Group Inc. diciendo que el banco hizo una “mala predicción” sobre el impacto de la amplia agenda arancelaria de Trump en los mercados y los costos de los consumidores.

“David Solomon y Goldman Sachs se niegan a dar crédito a quien lo merece”, dijo el presidente en su plataforma de redes sociales el martes. “Hicieron una mala predicción hace mucho tiempo, tanto sobre la repercusión en los Mercados como sobre los propios Aranceles, y se equivocaron, como se equivocan en tantas otras cosas”.

Trump no especificó por qué estaba molesto con el banco, pero sus comentarios siguen a una nota de investigación del domingo de economistas de Goldman que dijeron que el impacto de los aranceles del presidente en los precios al consumidor apenas estaba empezando a sentirse.

Le podría interesar: Buffett compra una participación multimillonaria de UnitedHealth y vende T-Mobile

Se calcula que los consumidores estadounidenses han absorbido el 22% de los costes arancelarios hasta junio, pero su proporción aumentará hasta el 67% si los últimos aranceles siguen el patrón de gravámenes de años anteriores, según una nota de los investigadores dirigida por Jan Hatzius, economista jefe del banco.

“Creo que David debería salir y buscarse un nuevo economista o, tal vez, debería centrarse en ser DJ, y no molestarse en dirigir una importante institución financiera”, añadió Trump en su post, en referencia a la afición de Solomon como disc jockey, que puso en pausa tras las críticas anteriores por su gestión de la estrategia del banco.

Un portavoz de Goldman Sachs, con sede en Nueva York, declinó hacer comentarios sobre las declaraciones del presidente.

El asesor comercial de Trump, Peter Navarro, también criticó a Goldman en una entrevista más tarde el martes en Bloomberg Television.

“La única entidad que tiene menos respeto en términos de sus datos que el BLS en estos días es Goldman Sachs”, dijo Navarro, comparando desfavorablemente al banco con la Oficina de Estadísticas Laborales. Trump despidió y sustituyó al director de la agencia federal después de que las revisiones de los datos de empleo mostraran un debilitamiento del mercado laboral estadounidense.

Lea también: Endeudamiento de Colombia podría llegar a niveles de 60 % del PIB: Asobancaria

La última andanada sigue a las críticas de Trump a algunos de los mayores prestamistas de Wall Street, acusándoles de rechazar clientes por motivos políticos. El presidente ha arremetido públicamente contra JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. alegando que han rechazado clientes por tales motivos, acusaciones que los bancos niegan. A pesar de estas tensiones, el sector se beneficiará en general de la agenda desreguladora del presidente y de las expectativas de reducción de los requisitos de capital.

También hace menos de dos semanas que el presidente se reunió con Solomon en la Casa Blanca para discutir el posible papel de su banco en los planes para una oferta pública inicial de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, controlados por el gobierno.

El anuncio del presidente se produjo después de que los datos publicados el martes mostraran un repunte de la inflación subyacente en julio, aunque los precios de los bienes subieron a un ritmo más moderado, atenuando las preocupaciones sobre las presiones de precios impulsadas por los aranceles y aumentando las expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal en septiembre.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.