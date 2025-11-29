¿Quién tiene la vía o prioridad en la vía, el que sube o el que baja?

Imagen de referencia. Foto: Cristian Garavito

Las normativas de tránsito varían dependiendo de las condiciones de la vía. Aunque quizá alguna vez escuchara que la persona que va en subida siempre tiene la vía, la respuesta no es absoluta.

Según Conducir Colombia, en vías estrechas, sin señalización, donde no hay espacio suficiente para que dos vehículos circulen al mismo tiempo —como montañas, vías rurales y carreteras secundarias— el carro que va subiendo tiene la vía, pues el que va bajando tiene mayor control sobre el vehículo y puede frenar con mayor facilidad.

Sin embargo, si el caso no es este, dependerá de otros factores:

Si la vía es ancha podrán cruzarse sin problema y no deberán ceder el paso.

Señal de ceda el paso: la persona que tenga la señalización deberá ceder el paso sin importar si sube o baja.

Carro especial vs carro pequeño: por seguridad y cortesía, cede el que pueda hacerlo más fácilmente.

En cualquiera de los casos, Conducir Colombia recomienda que las personas que van conduciendo en bajada lleven una velocidad moderada, usen el freno motor (cambios cortos) para no recalentar los frenos y estén preparados en caso de que deban ceder el paso o reducir la velocidad.

En cuanto a las personas que van conduciendo en subida se recomienda mantener un ritmo constante, cruzar de forma ágil cuando se les cede el paso y saber leer las situaciones en las que se les facilita ceder el paso con respecto a vehículos grandes y/o pesados.

