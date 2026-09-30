Este programa de becas ofrece anualmente alrededor de 70 becas completas a solicitantes sobresalientes de países fuera del Reino Unido para cursar un posgrado en cualquier disciplina en la Universidad de Cambridge, una de las mejores y más prestigiosas del mundo.

El programa de becas Gates Cambridge, creado en el año 2000 gracias a una histórica donación de la Fundación Gates, anunció recientemente que ya está abierto el plazo de solicitud para el curso académico 2027-2028.

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Abren becas del 100 % para estudiar posgrados en la Universidad de Cambridge, ¿cómo aplicar?

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De acuerdo con el programa, aproximadamente un tercio de las becas anuales son otorgadas para estudiantes provenientes de Estados Unidos, mientras que la proporción restante es entregada a estudiantes de otros países. De igual manera, dos tercios de las becas se otorgan a estudiantes de doctorado, mientras que el restante se dirige a otros niveles de estudios, como maestrías.

¿Qué cubre la beca?

La beca Gates Cambridge cubre el costo total de los estudios en la Universidad de Cambridge, entre esos la cuota de la matrícula y una asignación de manutención para 12 meses de 23.152 libras esterlinas, lo que corresponde, a la tasa de cambio actual, a poco más de COP 102 millones.

La beca también cubre un pasaje aéreo de ida y vuelta en clase económica y los costos de la visa de ingreso y el costo del recargo de salud para los estudiantes inmigrantes.

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Otros componentes discrecionales de la beca son la financiación para el desarrollo académico, subsidio por hijos dependientes, dinero para trabajo de campo, así como financiación por maternidad o paternidad.

¿Quiénes pueden aplicar?

Cualquier ciudadano de un país por fuera del Reino Unido puede aplicar a las becas Gates Cambridge. Quienes se postulen deben querer cursar un doctorado (a tiempo completo o parcial), una maestría en artes o humanidades o programas de posgrado de un año.

Quienes decidan aplicar a una beca del programa Gates Cambridge deben presentar una solicitud de admisión y financiación a través del portal de solicitudes de posgrado de la Universidad.

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Adicionalmente, los aspirantes deben completar varios formularios sobre la necesidad e idoneidad para solicitar el apoyo del programa de becas, así como presentar una propuesta de investigación, que será obligatoria solo para los aspirantes a doctorado.

Las solicitudes de beca se pueden realizar hasta el martes 8 de diciembre de 2026 o el miércoles 6 de enero de 2027, dependiendo del curso. A principios de abril de 2027, la universidad estará informando a los estudiantes seleccionados, quienes tienen tres días para aceptar o declinar la beca.

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