Colombia alcanzó récord de estudiantes universitarios en 2025, pero crecimiento fue desigual

El 31 de julio de 2026, el Ministerio de Educación anunció que, por primera vez en la historia del país, la matrícula en educación superior en Colombia superó los 2,7 millones de estudiantes, al alcanzar 2.723.364 personas matriculadas, con una cobertura del 61,75%, 6,83 puntos porcentuales por encima del 54,92% registrado en 2022. Aunque la noticia fue celebrada por aquel entonces, un nuevo informe publicado este martes por el Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana (LEE) de Bogotá hace un llamado a mirar las cifras…

El 31 de julio de 2026, el Ministerio de Educación anunció que, por primera vez en la historia del país, la matrícula en educación superior en Colombia superó los 2,7 millones de estudiantes, al alcanzar 2.723.364 personas matriculadas, con una cobertura del 61,75%, 6,83 puntos porcentuales por encima del 54,92% registrado en 2022. Aunque la noticia fue celebrada por aquel entonces, un nuevo informe publicado este martes por el Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana (LEE) de Bogotá hace un llamado a mirar las cifras con un poco más de detalle y de rigor.

Por ejemplo, aunque el Ministerio de Educación reportó en su momento una tasa de cobertura de 61,75%, frente a 54,92% en 2022, al calcular la cobertura con las proyecciones de población actualizadas a julio de 2025, la tasa corresponde a 56,55% en 2025, frente a 51,58% en 2022, lo que representa un aumento de 4,97 puntos porcentuales. Para el LEE Javeriana, se lee en una nota de prensa, "esta diferencia metodológica muestra la importancia de revisar las cifras agregadas y las fuentes utilizadas para calcular indicadores de cobertura y analizar la evolución del acceso a la educación superior".

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El análisis del LEE sobre los propios reportes del Ministerio de Educación revela que, aunque el el "récord histórico" de matriculados fue real, "oculta una expansión altamente desigual del sistema" de educación. Según los investigadores, el crecimiento de la matrícula de pregrado, tanto en primer curso como en el acervo total, está impulsado casi en su totalidad por el sector oficial y por instituciones como el SENA y la UNAD, mientras el sector privado permanece prácticamente estancado. En el posgrado, ocurre lo contrario. El sector privado concentra el crecimiento, con una brecha que se amplía año tras año.

Paralelo a este crecimiento que se tacha de desigual en el estudio, el análisis docente que hace el laboratorio evidencia que la planta de profesores creció a un ritmo muy inferior al de la matrícula (11,9% frente a cerca de 20% reportado), y que ese crecimiento insuficiente estuvo además distribuido de forma desigual entre los sectores: el número de docentes oficiales aumentó un 19,7% entre 2021 y 2025, mientras que en el sector privado el crecimiento fue de apenas 4,4 %, lo que llevó, se lee en el informe recién publicado, a que la planta docente oficial la superara por primera vez en 2025.

En cuanto a las modalidades de estudio, el análisis muestra que la educación virtual y a distancia gana peso dentro de los nuevos estudiantes. La matrícula de primer curso en esta modalidad pasó de 274.215 estudiantes en 2021 a 399.648 en 2025, un crecimiento acumulado de 45,7%, frente al 11% de la modalidad presencial/híbrida. Como resultado, la participación de la modalidad virtual y a distancia pasó de 35,5% a 41,9% de la matrícula de primer curso.

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Otro de los puntos que revisó el informe fue la acreditación de calidad. Entre 2021 y 2025, la matrícula de estudiantes de primer curso en instituciones acreditadas aumentó 69,7%, mientras que en las no acreditadas cayó 4,5%. Sin embargo, esto no quiere decir que el crecimiento se haya dado principalmente en programas acreditados. En pregrado, la matrícula de primer curso creció más en programas no acreditados (26,2%) que en los acreditados (13,5%). Por eso, dice el estudio, la proporción de estudiantes que estudia en programas con acreditación de calidad incluso disminuyó, de 22,7% a 20,9%. Algo similar ocurrió en posgrados: los programas no acreditados crecieron 47,3%, frente al 40,7% de los acreditados.

"En este sentido, el análisis muestra que el aumento de la matrícula en IES con acreditación no implica necesariamente un aumento equivalente de estudiantes en programas acreditados", se lee en la nota de prensa que publica el laboratorio.

Los investigadores del LEE encontraron, además, diferencias dentro del propio sector oficial. En 2025, el 93% de la matrícula oficial de primer curso en universidades correspondía a instituciones acreditadas, mientras que esta proporción era de 62% en instituciones universitarias y escuelas tecnológicas. En contraste, el 94% de la matrícula de primer curso en instituciones tecnológicas oficiales estaba en instituciones no acreditadas, proporción que alcanzaba el 100% en las instituciones técnicas profesionales.

En sentido, concluye el análisis del LEE, "si bien la matrícula creció, lo hizo de forma desordenada y sin las condiciones que garanticen una mejor formación ni un avance real en equidad, como lo muestran la concentración del crecimiento en programas e instituciones sin acreditación, el rezago de la planta docente de tiempo completo frente al ritmo de ingreso de estudiantes, y la persistencia de brechas de sector, modalidad y territorio". El aumento de cupos, en otras palabras, se lee en el infore, "no ha venido acompañado de una expansión equivalente de la capacidad institucional para sostenerlo con calidad.

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“En conjunto, las cifras del SNIES confirman que la educación superior colombiana avanza en cobertura. No obstante, persisten los retos en mejora de la calidad, de modo que los estudiantes de todos los territorios puedan garantizar una formación pertinente para sus vidas y con ingresos laborales que puedan cubrir la inversión en tiempo y recursos que hicieron durante sus años de estudio", afirma Gloria Bernal, directora del LEE Javeriana.

Entre otros datos interesantes que tiene el estudio, resalta que Bogotá no solo concentra los mayores volúmenes absolutos en los tres niveles de formación (técnico profesional y tecnológico), sino que, al mismo tiempo, lidera el crecimiento relativo: su técnico profesional creció un 56,1% y su tecnológico un 52,2% entre 2021 y 2025, muy por encima de la expansión nacional en esos mismos niveles (37% y 15,3%, respectivamente). Esto indica, se lee en el estudio, "que buena parte del repunte nacional de la técnica profesional y, sobre todo, del tecnológico —que a nivel país apenas creció 15,3 % tras su caída de 2022— está siendo impulsado desde Bogotá, mientras otros departamentos muestran comportamientos muy distintos e incluso opuestos".

Antioquia, por ejemplo, es el único de los cinco departamentos con caídas en primer curso tanto en técnica profesional (-10,7%) como en tecnológico (-9,4%), y su crecimiento se concentra casi exclusivamente en el universitario (+25,9 %); un patrón similar, aunque más extremo, se observa en Valle del Cauca, donde el tecnológico se contrajo un 25,3% mientras la técnica profesional creció un 38,7%, la segunda tasa más alta después de Bogotá. Atlántico y Santander, en contraste, muestran los perfiles más equilibrados entre niveles, aunque Santander es el departamento donde el tecnológico prácticamente se estancó (+5,7%), muy por debajo de su propio crecimiento en técnica profesional (+32,4%) y universitario (+30%).

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