Del 100 % anunciado por el Mineducación, 990.974 estudiantes, es decir, el 77,6 % del total, ya están estudiando de manera completamente presencial. Mientras tanto. 109.640 están en alternancia y otros 175.353 se encuentran en modalidad…

Poco más de un mes y medio después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a gran parte del occidente colombiano, el Ministerio de Educación aseguró este martes 29 de septiembre haber restablecido el servicio educativo para el 100 % de los estudiantes afectados, lo que equivale a 1.275.967 niños y niñas.

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Mineducación dice que se alcanzó 100 % del restablecimiento educativo tras sismo en Chocó

Del 100 % anunciado por el Mineducación, 990.974 estudiantes, es decir, el 77,6 % del total, ya están estudiando de manera completamente presencial. Mientras tanto. 109.640 están en alternancia y otros 175.353 se encuentran en modalidad híbrida.

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El siguiente desafío, según la cartera, es avanzar para que 286.186 estudiantes que todavía se encuentran en esquemas transitorios puedan recuperar progresivamente la presencialidad plena.

Hasta el momento, el ministerio ha dispuesto aulas temporales, reparación y reconstrucción de sedes, docentes itinerantes, espacios educativos alternos, conectividad, apoyo a docentes y familias, entre otras.

De acuerdo con el ministerio, la estrategia para lograr el 100 % del restablecimiento del servicio 50 días después del terremoto partió de identificar en qué lugares estaban las mayores necesidades. “Se analizaron 5.539 sedes educativas, incorporando variables como afectación de infraestructura, matrícula, ruralidad, condiciones socioeconómicas, conectividad y continuidad educativa”, agregó la entidad.

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Gledy María Foliaco, viceministra de Preescolar, Básica y Media, agregó que “el proceso involucró la articulación de acciones en infraestructura, modelos pedagógicos flexibles, tecnología, acompañamiento a las comunidades y bienestar docente, en coordinación con entidades territoriales y aliados; toda esta unión de esfuerzos nos permite dar esta buena noticia al país".

Con esto, dijo el ministerio, “no significa que la tarea haya terminado, significa que ningún estudiante afectado está hoy por fuera del servicio educativo”. Ahora, anunció la cartera, comienza una nueva etapa para que se recuperen plenamente las aulas y se fortalezcan las condiciones de aprendizaje.

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Como contamos a mediados de septiembre, el gobierno nacional firmó tres decretos que contemplan una serie de medidas para los municipios y departamentos donde el terremoto generó afectaciones en la educación. Espacios físicos alternos para la realización de clases y la posibilidad de reorganizar el calendario académico son algunas de ellas.

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