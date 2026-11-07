En Colombia, uno de cada cinco estudiantes de 15 años es víctima frecuente de acoso escolar

De acuerdo con el LEE, tras estudiar los datos, encontraron que el 20,7 % de los estudiantes de 15 años, es decir, cerca de 124.000…

Un reciente informe sobre acoso escolar, elaborado y publicado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, se dio a la tarea de analizar los microdatos de las pruebas PISA 2025, el examen de la OCDE, que se encarga cada tres años de medir los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes de 15 años en 91 países y economías, entre ellas Colombia.

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De acuerdo con el LEE, tras estudiar los datos, encontraron que el 20,7 % de los estudiantes de 15 años, es decir, cerca de 124.000 niños, niñas y jóvenes, sufre acoso escolar con frecuencia. En el país, describen los autores, encontraron que los tipos más frecuentes de acoso son rumores.

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Otro de los datos que señala el informe sobre acoso escolar muestra que el 13,4 % de los estudiantes afirma que otros difunden rumores desagradables sobre ellos. El ciberacoso, por su parte, afecta al 3,6 % de los estudiantes y rara vez aparece solo, pues el 3,2 % sufre al mismo tiempo acoso presencial y en línea, y apenas el 0,3 % lo padece únicamente en redes.

Las burlas, las amenazas y los golpes, por el contrario, son menos frecuentes que en el promedio de la OCDE. En total, cerca de uno de cada diez estudiantes (9,7 %) vive alguna forma de acoso cada semana.

A los ojos del LEE, estos datos sobre acoso escolar son inquietantes y además muestran que "a pesar de que hace más de diez años entró en vigencia la Ley 1620 de 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, todavía hay distancia entre lo que dice la norma y lo que los estudiantes viven cada día en el colegio".

Para llevar a cabo este análisis, los autores del LEE se basaron en la información de 755.721 estudiantes de 90 sistemas educativos que participaron en PISA 2025. La muestra de Colombia fue de 7.268 estudiantes, que representan a 597.452 jóvenes de 15 años que hacen parte del sistema escolar.

Luego, explicaron que cuando hablaban de una víctima frecuente de acoso, hacían referencia a aquel estudiante que "reporta haber vivido una situación de este tipo, algunas veces al mes o más durante el último año". Entre las situaciones están burlas, amenazas, golpes o empujones, rumores desagradables o la publicación en internet de información personal sin su consentimiento.

Tras cruzar todos estos datos, determinaron que Colombia ocupa el puesto 43 entre 90 sistemas educativos y coincide con el promedio mundial, que es de 21,0 %. En cuanto a los países de la OCDE, entre los 38 países, Colombia se ubica en el puesto 15, y su diferencia con el promedio (19,6 %) no es estadísticamente significativa.

Cuando se contrastan los datos con los de América Latina, sin embargo, Colombia registra una cifra menor que el promedio regional, que es de 22,2 %. Este último porcentaje, no obstante, a juicio de los autores, "no debe leerse como un avance, pues podría responder en buena medida al aumento del acoso en otros países, más que a una caída marcada en Colombia".

Los autores también examinaron qué características se asocian con un mayor riesgo y encontraron que la familia y el aula pesan más que la condición socioeconómica. Entre los estudiantes que perciben poco apoyo de su familia, el 24,4 % dijo que ha sido víctima frecuente, frente al 16,8 % de quienes cuentan con un apoyo alto.

También sufren más acoso quienes han repetido un año o cursan un grado inferior al que corresponde a su edad, y en los colegios con peor disciplina en el aula la victimización es cinco puntos mayor.

Omar Garzón, investigador del LEE de la Javeriana, aseguró que “la relación entre acoso, ausentismo y rezago puede convertirse en un círculo vicioso, en el que el estudiante rezagado es más vulnerable al acoso, y el acoso lo aleja del colegio y profundiza su rezago. Aunque los resultados son asociaciones y no relaciones causales, la prevención del acoso es una condición para garantizar el derecho a la educación y no solo un asunto disciplinario".

Entre las recomendaciones que ofrece el LEE están hacer visible el acoso relacional, con encuestas periódicas a los estudiantes y formación docente para que los comités de convivencia lo identifiquen. También sugiere que en este proceso se involucren a las familias y se promueva el diálogo cotidiano sobre la vida escolar.

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