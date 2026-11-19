La polémica por la falsificación de los títulos de Luz Verónica Estrada Holguín, representante del Pacto Histórico a la Cámara por Antioquia, continúa. Después de que la Universidad Nacional publicara un comunicado en el que señaló que no era egresada del programa de Minas y Metalurgia de ese plantel, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, donde supuestamente se graduó como bachiller, también se pronunció.

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En un comunicado, la institución educativa, ubicada en Caramanta (Antioquia), explicó que luego de hacer una verificación rigurosa en los libros de registro y actas de evaluación del plantel, determinó que "la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel".

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Además, la institución dijo que declaraba la falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado que la representante Estrada Holguín ha publicado a nombre del colegio. Estos, detalló el plantel, son documentos que "no corresponden a los archivos oficiales de esta institución".

Estrada Holguín, según los reportes de la institución, estuvo vinculada en 2017 en calidad de estudiante repitente del grado octavo, como está constatado en los libros curriculares; pero no culminó su proceso educativo. Por esta razón, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa aseguró que procedió "con la notificación formal ante las autoridades competentes y la Gobernación de Antioquia, con el fin de que se inicien las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes por los delitos de falsedad en documento y suplantación".

"Reiteramos nuestro compromiso con la integridad académica y advertimos a la comunidad que cualquier documento que certifique la culminación de estudios de la ciudadana mencionada es nulo e inválido", apuntó la institución.

Este es el comunicado de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa.

Como contamos en este artículo, la polémica en torno a la representante Estrada Holguín comenzó luego del debate de control político que le realizaron, el pasado 17 de noviembre, al canciller Omar Bula en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Allí, la representante Estrada Holguín aseguró que "el magnesio no es una tierra rara, es un material alcaliciotérreo, para que le quede claro". Bula, sin embargo, le respondió que no se trataba de magnesio, sino de manganeso.

Después de la polémica, varios senadores revisaron la documentación académica de la representante Estrada Holguín y encontraron que eran títulos falsos. De hecho, Verónica Botero Fernández, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional entre 2018 y 2024, en entrevista con Noticias Caracol, contó que los diplomas entregados por la Universidad Nacional son firmados por el decano o la decana de turno, el rector o rectora de turno y el secretario o secretaria general de turno.

"Cuando miro ese diploma, tenía la firma de la rectora, la firma de la secretaría general, pero la firma que había del decano no era la mía ni de ninguno de los decanos que me antecedió o me sucedió", aseguró. También señaló que en sus certificados había una serie de irregularidades, como el tiempo en el que cursó la carrera, pues, de acuerdo con los documentos, aparece que lo hizo exactamente en cinco años.

"En el primer semestre de 2020 hubo una irregularidad por la pandemia y un paro que venía de 2019 en la sede de Medellín. Entonces ella no puede haber cursado todas esas asignaturas en ese tiempo", anotó.

La sede Medellín de la Universidad Nacional, el 23 de octubre de 2025, había enviado una carta en la cual desmiente la emisión del título con el que la representante se presentó ante el Congreso.

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