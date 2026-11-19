En total son 60 becas las que están disponibles. Foto: Pexels

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El Icetex, junto a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en España, lanzaron una nueva convocatoria de becas para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una matrícula en esta institución. Los programas se dictarán de forma virtual y duran entre cuatro y seis semestres.

De acuerdo con la entidad, la convocatoria estará abierta hasta el 16 de diciembre de 2026 y, en total, serán 50 becas que cubren el 45 % de la matrícula.

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🎓 Datos de la convocatoria

Cierre: 16 de diciembre de 2026 a las 5:00 p. m.

16 de diciembre de 2026 a las 5:00 p. m. Oferente: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Duración del programa: Cuatro semestres en los programas de 60 ECTS (15 créditos por semestre). En los programas de 90 ECTS, entre cuatro y seis semestres.

Cuatro semestres en los programas de 60 ECTS (15 créditos por semestre). En los programas de 90 ECTS, entre cuatro y seis semestres. Tipo de curso: Virtual

Virtual Idioma: Español

Español Estudio: Maestría

🎓 ¿Quiénes pueden postularse a la maestría?

Mayor de 21 años y menor de 65 años.

Haber culminado sus estudios de profesional universitario o pregrado en una institución de educación superior.

Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.6/5.0, sin aproximaciones.

Acreditar un mínimo de doce meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Haber completado el formulario de solicitud de beca en la plataforma de la UOC para alguno de los programas académicos virtuales disponibles para el segundo semestre del curso académico objeto de esta beca.

Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

🎓 ¿Cuáles son los programas disponibles?

Máster Universitario de Alimentación Saludable y Sostenible

Máster Universitario de Análisis Económico

Máster Universitario de Análisis Político y Gobernanza

Máster Universitario de Ciberdelincuencia

Máster Universitario de Ciberseguridad y Privacidad

Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo

Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos

Máster Universitario de Derechos Humanos y Globalización

Máster Universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web

Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje

Máster Universitario de Dirección Financiera

Máster Universitario de Dirección Logística

Máster Universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)

Máster Universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca

Máster Universitario de Diseño y Programación de Videojuegos

Máster Universitario de Educación y TIC (eLearning)

Máster Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología

Máster Universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad

Máster Universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos

Máster Universitario de Historia del Mundo Contemporáneo

Máster Universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas

Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación

Máster Universitario de Ingeniería Informática

Máster Universitario de Innovación y Transformación digital

Máster Universitario de Marketing Digital

Máster Universitario de Mediterráneo Antiguo

Máster Universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas

Máster Universitario de Psicopedagogía

Máster Universitario de Relaciones Internacionales

Máster Universitario de Salud Digital / eHealth

Máster Universitario de Social Media: Gestión y Estrategia

Máster Universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social

Máster Universitario de Traducción y Tecnologías

🎓 ¿Qué cubre la beca?

Son 50 becas que cubren el 45 % del valor de la matrícula.

La beca cubre el periodo comprendido entre el segundo semestre del curso académico 2026-2027 y el primer semestre del curso académico 2029-2030 (hasta seis semestres académicos).

Cada matrícula semestral incluye tasas fijas de gestión de matrícula y de servicios de apoyo al aprendizaje, que no tienen descuento.

La beca no aplica a las asignaturas que deban matricularse de nuevo por no haberse aprobado.

Las personas beneficiarias deberán asumir el valor de la matrícula no cubierto por la beca, así como los importes de servicios académicos de carácter no docente, como la expedición de títulos y certificaciones.

🎓 Documentos clave para postularse

Formulario de inscripción a beca de la universidad.

Cédula de ciudadanía.

Certificado de notas de pregrado.

Título universitario de pregrado.

Certificado de experiencia profesional.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Hoja de vida.

Carta de motivación.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

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