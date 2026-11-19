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El Icetex, junto a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en España, lanzaron una nueva convocatoria de becas para aquellas personas que estén interesadas en estudiar una matrícula en esta institución. Los programas se dictarán de forma virtual y duran entre cuatro y seis semestres.
De acuerdo con la entidad, la convocatoria estará abierta hasta el 16 de diciembre de 2026 y, en total, serán 50 becas que cubren el 45 % de la matrícula.
🎓 Datos de la convocatoria
- Cierre: 16 de diciembre de 2026 a las 5:00 p. m.
- Oferente: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
- Duración del programa: Cuatro semestres en los programas de 60 ECTS (15 créditos por semestre). En los programas de 90 ECTS, entre cuatro y seis semestres.
- Tipo de curso: Virtual
- Idioma: Español
- Estudio: Maestría
🎓 ¿Quiénes pueden postularse a la maestría?
- Mayor de 21 años y menor de 65 años.
- Haber culminado sus estudios de profesional universitario o pregrado en una institución de educación superior.
- Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.6/5.0, sin aproximaciones.
- Acreditar un mínimo de doce meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
- Haber completado el formulario de solicitud de beca en la plataforma de la UOC para alguno de los programas académicos virtuales disponibles para el segundo semestre del curso académico objeto de esta beca.
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.
🎓 ¿Cuáles son los programas disponibles?
- Máster Universitario de Alimentación Saludable y Sostenible
- Máster Universitario de Análisis Económico
- Máster Universitario de Análisis Político y Gobernanza
- Máster Universitario de Ciberdelincuencia
- Máster Universitario de Ciberseguridad y Privacidad
- Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo
- Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
- Máster Universitario de Derechos Humanos y Globalización
- Máster Universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
- Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
- Máster Universitario de Dirección Financiera
- Máster Universitario de Dirección Logística
- Máster Universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)
- Máster Universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
- Máster Universitario de Diseño y Programación de Videojuegos
- Máster Universitario de Educación y TIC (eLearning)
- Máster Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología
- Máster Universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad
- Máster Universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos
- Máster Universitario de Historia del Mundo Contemporáneo
- Máster Universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
- Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación
- Máster Universitario de Ingeniería Informática
- Máster Universitario de Innovación y Transformación digital
- Máster Universitario de Marketing Digital
- Máster Universitario de Mediterráneo Antiguo
- Máster Universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
- Máster Universitario de Psicopedagogía
- Máster Universitario de Relaciones Internacionales
- Máster Universitario de Salud Digital / eHealth
- Máster Universitario de Social Media: Gestión y Estrategia
- Máster Universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
- Máster Universitario de Traducción y Tecnologías
🎓 ¿Qué cubre la beca?
- Son 50 becas que cubren el 45 % del valor de la matrícula.
- La beca cubre el periodo comprendido entre el segundo semestre del curso académico 2026-2027 y el primer semestre del curso académico 2029-2030 (hasta seis semestres académicos).
- Cada matrícula semestral incluye tasas fijas de gestión de matrícula y de servicios de apoyo al aprendizaje, que no tienen descuento.
- La beca no aplica a las asignaturas que deban matricularse de nuevo por no haberse aprobado.
- Las personas beneficiarias deberán asumir el valor de la matrícula no cubierto por la beca, así como los importes de servicios académicos de carácter no docente, como la expedición de títulos y certificaciones.
🎓 Documentos clave para postularse
- Formulario de inscripción a beca de la universidad.
- Cédula de ciudadanía.
- Certificado de notas de pregrado.
- Título universitario de pregrado.
- Certificado de experiencia profesional.
- Certificado de condiciones socioeconómicas.
- Hoja de vida.
- Carta de motivación.
Si quiere más información, puede visitar este enlace.
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