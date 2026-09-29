Contraloría determinó hallazgos fiscales por COP 39.139 millones en el PAE durante 2025

Este martes 29 de septiembre, la entidad encargada del control fiscal anunció los hallazgos de estas actuaciones. De acuerdo con la Contraloría, se determinaron 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno tendría presunta incidencia penal y cinco más se determinaron para indagación preliminar.

En los últimos meses, la Contraloría General de la República adelantó 32 actuaciones de control fiscal sobre los recursos ejecutados durante 2025 en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

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Adicionalmente, se determinaron 41 hallazgos con incidencia fiscal por COP 39.139 millones. El 60 % de estos hallazgos se relacionan con falencias en la ejecución contractual, como debilidades en la planeación, información y control, así como sobrecostos. Otro 30 % de estos recursos está asociado a pagos de manipuladoras de alimentos, mientras que el restante 10 % se relaciona con mayores valores pagados.

La Contraloría lamentó las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el PAE, “ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del PAE a nivel nacional”.

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A pesar de que las actuaciones fueron realizadas sobre los recursos ejecutados durante el año pasado, la entidad lanzó una alerta sobre la ejecución para lo que resta de este año. En ese sentido, la Contraloría advirtió sobre la no continuidad y la posible afectación de 600.000 estudiantes en 13 entidades territoriales certificadas por cuenta de contratos que han finalizado o están cerca de hacerlo y ante los cuales no existen procesos contractuales en curso o disponibilidad de recursos que cubran los meses restantes.

Según cifras entregadas por la entidad, el PAE reporta una cobertura del 87 % para 2026, lo que significa que todavía cerca de un millón de estudiantes en el país no reciben la alimentación escolar en sus entornos educativos.

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Hasta el momento, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), encargada de administrar el programa, no se ha manifestado ante los hallazgos anunciados por la Contraloría.

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