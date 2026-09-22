¿Cómo consultar los resultados de las pruebas Saber 11 del ICFES?

De acuerdo con la entidad, esta evaluación estandarizada se encarga de medir oficialmente la calidad de la educación formal que recibieron aquellas personas que están a punto de culminar el nivel de educación media. Además, está compuesta…

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), por medio de un comunicado, informó que desde el próximo 25 de septiembre estarán disponibles los resultados de las pruebas Saber 11 del calendario A, las cuales fueron presentadas por más de 500.000 personas el pasado domingo 26 de julio.

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De acuerdo con la entidad, esta evaluación estandarizada se encarga de medir oficialmente la calidad de la educación formal que recibieron aquellas personas que están a punto de culminar el nivel de educación media. Además, está compuesta por cinco pruebas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

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¿En qué consisten los resultados del ICFES?

En el reporte, explicó la entidad, lo primero que encontrarán los estudiantes son sus datos personales, como el nombre completo, el código DANE de la institución, el número de registro del colegio, la fecha de aplicación del examen y la publicación de resultados. Luego, las personas observarán el puntaje global de la prueba, que tiene una puntuación sobre 500 puntos posibles.

Este puntaje global, detalló el ICFES, es un promedio ponderado, es decir, cada área tiene un valor diferente. En estas pruebas, por ejemplo, Inglés cuenta con una ponderación de un punto y las demás áreas cuentan con una ponderación de tres. Al final, "los resultados de Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales se multiplican por 3. Al resultado se le suma el puntaje de Inglés y la cifra resultante se divide entre 13 y luego se multiplica por cinco".

Los niveles de desempeño son otro de los factores que salen en los resultados de las pruebas y hacen referencia a una descripción de las habilidades y conocimientos que tiene la persona evaluada en determinada prueba. Este indicador, como explicó el Icfes, tiene como objetivo complementar la información que ofrecen los puntajes por prueba y se asigna con base en los rangos de puntaje establecidos para cada nivel.

Al final, "cada prueba tiene sus propios niveles de desempeño y va aumentando su dificultad (4 y B+ son los niveles más altos). La clasificación en un nivel indica que se han desarrollado las habilidades y conocimientos de ese nivel, así como las habilidades y conocimientos de los niveles anteriores", agregó en el comunicado.

¿Cómo consultar los resultados del ICFES?

Para consultar los resultados de las pruebas Saber 11 del ICFES, debe seguir este proceso:

Ingrese a la página oficial, icfes.gov.co .

. Vaya al módulo correspondiente: “Consulta aquí los resultados de Saber 11”.

Una vez en el módulo, debe ingresar el tipo y número de identificación con el que se registró para presentar el examen.

Además, debe ingresar el número de registro que le fue asignado por el ICFES para la prueba, así como su fecha de nacimiento.

Con estos datos podrá hacer la consulta de los resultados. Estos están ordenados por competencias, pero también incluyen un resultado global.

La entidad recordó, una vez más, que "este examen no se pasa ni se pierde. Es una herramienta clave para que identifiques tus para la construcción del Saber 11 fortalezas y debilidades para la construcción de su proyecto de vida".

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