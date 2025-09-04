Docentes del Eje Cafetero van a paro de 72 horas por fallas en su sistema de salud

Imágenes de las protestas que se adelantaron en Armenia el 3 de septiembre. Foto: Sindicato SUTEQ

Más de 2.000 maestros del Eje Cafetero se encuentran en un paro de actividades de 72 horas, en el que reclaman por los problemas que se presentan en el sistema de salud de los docentes.

El paro inició ayer, 3 de septiembre, y se extenderá hasta el viernes, 5 de septiembre. Las manifestaciones incluyen a docentes de Caldas, Risaralda y Quindío, que se han reunido en Dos Quebradas, Risaralda, en donde han realizado bloqueos de algunas vías para expresar sus inquietudes.

“Hoy el magisterio del Quindío marcha por la salud y la dignidad.Nos movilizamos desde el MEIDE hasta la Fiduprevisora en Armenia, exigiendo un modelo de salud digno, oportuno y transparente para los y las docentes y sus familias”, dijo ayer el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Quindío en sus redes sociales.

Hoy también se reportan concentraciones de maestros en Dos Quebradas como parte de las actividades programadas por los docentes.

¿Qué ha pasado con el sistema de salud de los maestros?

El sistema de salud de los maestros en Colombia es un régimen especial que es administrado por el Fomag y la Fiduprevisora. Este sistema, como reveló un informe del Observatorio Así Vamos en Salud, viene presentando varios problemas desde 2017.

El Gobierno Petro realizó una reforma a ese sistema, buscando resolver las fallas que presentaba, que se implementó desde el 1 de mayo de 2024. Sin embargo, una vez se implementó el cambio de sistema, se empezaron a presentar denuncias por demoras en la entrega de medicamentos y problemas en la atención de los usuarios.

Los maestros han hecho diferentes exigencias durante este año, con movilizaciones en varias partes del país, exigiendo que se solucionen las fallas.

El Ministerio de Educación ha hecho llamados a Fomag y la Fiduprevisora para tomar acciones que mejoren el sistema de salud, mientras que esas entidades han contestado asegurando que se están haciendo las inversiones necesarias para ese fin. Sin embargo, las denuncias por problemas en la atención y prestación de servicios continúan.

