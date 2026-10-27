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La dificultad de diagnosticar la anorexia en la era de los medicamentos para bajar de peso

Los médicos están preocupados por los efectos de los medicamentos para bajar de peso que pueden estar ocultando trastornos alimentarios graves.

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Dani Blum / The New York Times
This photograph taken on March 17, 2026 shows obesity doctor and consultant Swati Pradhan showing various GLP-1 self-injectable devices at her clinic in Mumbai.
Esta fotografía muestra a la doctora y consultora especializada en obesidad Swati Pradhan mostrando diversos dispositivos autoinyectables de GLP-1 en su clínica de Mumbai. / Indranil Mukherjee – AFP
Foto: AFP - INDRANIL MUKHERJEE

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A los médicos les preocupa cada vez más que los medicamentos para bajar de peso estén provocando nuevos casos de anorexia y que existan pocas medidas de protección para los pacientes con trastornos alimentarios.

Actualmente, decenas de millones de pacientes toman estos medicamentos, que en ocasiones pueden causar síntomas que se asemejan a los efectos de la anorexia: pérdida de cabello, mareos, problemas gastrointestinales y déficits calóricos extremos.

“En ese momento, uno se pregunta: ¿es anorexia? ¿Es un trastorno alimentario? ¿O es…

Por Dani Blum / The New York Times

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