Fomag aprobó traslado de COP 859.000 millones para garantizar salud de los maestros

En la sesión, liderada por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, se aprobó trasladar COP 859.000 millones del rubro de pensiones al de salud, con el que se busca garantizar la continuidad de la atención de más de 330.000 docentes y sus beneficiarios en lo que resta del año.

El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se reunió este viernes 2 de octubre para encontrar alternativas que permitan cubrir el déficit de COP 2,7 billones que enfrenta el fondo para la vigencia 2026.

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De esta manera, explicó el Ministerio de Educación, el presupuesto para salud del magisterio pasó de COP 3,7 billones a cerca de COP 4,6 billones. Los recursos trasladados ayudan a cubrir parte del déficit estimado en COP 2,7 billones y no afectarán el pago de las pensiones, “cuyas obligaciones de este año están cubiertas”.

Pese a la aprobación del traslado, la ministra Hoyos manifestó su preocupación por la situación jurídica y económica que enfrenta el Fondo y señaló que los maestros “requieren respuestas inmediatas y una solución urgente por parte de la Fiduprevisora”.

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En una misma línea se manifestó la ministra de Trabajo, Natalia López, quien también hace parte del Consejo Directivo del Fomag. “Acompañamos este traslado porque hoy lo urgente es garantizar la atención en salud de nuestros maestros. Pero quiero dejar clara mi preocupación: no podemos seguir tapando huecos con recursos todos los meses. Necesitamos una solución de fondo y un plan de choque que garantice el servicio durante lo que resta del año”, apuntó la líder de la cartera de trabajo.

Durante la misma sesión, la ministra de Educación aseguró que la auditoría forense que ya se adelanta entregará resultados en un año y permitirá establecer qué pasó con los recursos del fondo.

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Sobre este anuncio, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien también hace parte del Consejo Directivo, aseguró que el “país debe saber lo que pasó aquí. Acá se debe judicializar a los responsables por acción y por omisión".

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