U. Distrital: Estudiantes entran a paro tras suspensión de admisiones en programa de Artes

De acuerdo con los estudiantes, durante la sesión del Consejo Académico que se adelantó este miércoles 30 de septiembre, se aprobó suspender la admisión de estudiantes al programa de Arte Danzario.

Estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, anteriormente conocida como la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), se declararon en las últimas en paro tras una reciente decisión tomada por el Consejo Académico de la Institución de Educación Superior en relación con el programa de Arte Danzario.

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“Esta medida profundiza la precarización de un proyecto curricular que históricamente ha sido relegado y constituye un grave atropello contra la formación artística pública del país”, señaló el movimiento estudiantil a través de redes sociales.

Además de declararse en paro, los estudiantes también reclaman información precisa “frente a las decisiones y discusiones adelantadas, teniendo en cuenta las importantes afectaciones que estas tienen para nuestra Facultad y para quienes la conformamos: estudiantes, docentes y demás integrantes de nuestra comunidad académica”.

Aunque ni la Universidad ni la Facultad de Artes ASAB se han pronunciado de manera pública frente a la decisión, la decana, Sandra Bibiana Cáceres, le explicó a Caracol Radio que la medida es provisional y se tomó teniendo en cuenta que el programa no cuenta con la infraestructura necesaria.

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Si bien la decisión de declararse en paro se tomó en las últimas horas, los estudiantes de la Facultad de Artes ASAB llevan meses movilizándose ante diferentes problemáticas. Durante las últimas semanas, por ejemplo, fueron canceladas varias clases por falta de agua en diferentes sedes.

De hecho, el 26 de septiembre de este año, la decanatura de la Facultad de Artes ASAB publicó un comunicado dirigido a la comunidad del Proyecto Curricular de Arte Danzario en el que informaba diferentes acuerdos para solucionar las problemáticas de espacios y condiciones del programa.

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Entre los acuerdos, firmados por la decana Cáceres, se encontraba la posibilidad de arrendar nuevos espacios en el corto plazo, así como adecuar nuevas sedes en el mediano. De igual manera, a largo plazo, se acordó formular un plan de desarrollo para atender la “situación de la nueva sede y de los espacios requeridos por el proyecto curricular”, además de formular un plan de acción para “la definición de presupuesto destinado a los espacios de Danzario, a mediados de octubre de 2026”.

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