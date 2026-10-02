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Gobierno reactiva alianza con Colfuturo y anuncia inversión de COP 82.000 millones

Tras la decisión del gobierno de Gustavo Petro de finalizar la alianza a finales de 2025, el gobierno de Abelardo de la Espriella reactivó el financiamiento que otorga a Colfuturo. En 2027 aportará COP 82.000 millones.

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Redacción Educación
Gobierno reactiva alianza con Colfuturo y anuncia inversión de COP 82.000 millones
En el acto de renovación participaron, de izquierda a derecha, la directora ejecutiva de Colfuturo, Camila Escobar; la ministra de Ciencia, Claudia Benavides; el vicepresidente José Manuel Restrepo; y el presidente de la Junta Directiva de Colfuturo, Eduardo Pacheco.

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El gobierno nacional anunció en la tarde de este viernes 2 de octubre la reactivación de la alianza con Colfuturo, una fundación que ofrece créditos para financiar la formación académica de profesionales colombianos en universidades del extranjero.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente José Manuel Restrepo junto a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salázar, quienes lo calificaron como el primer logro de Talento ColombIA, “una apuesta del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella por reconocer el mérito y respaldar el talento colombiano”.

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Es importante recordar que la alianza entre el Gobierno y Colfuturo había finalizado en diciembre de 2025, cuando el gobierno de Gustavo Petro decidió dejar de entregar el dinero que el Estado colombiano aporta a la Fundación. De hecho, el Minciencias de la época acusó a Colfuturo de irregularidades en el manejo de recursos públicos, lo que fue rechazado por la organización.

Luego de que la cohorte de 2026 fuera la primera en no recibir recursos del Gobierno nacional desde que se constituyó la alianza en 2007, el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una inversión de USD 25 millones (más de COP 82.000 millones). Este dinero será utilizado para respaldar las cohortes de 2026 y 2027 del programa Crédito Beca.

En 2027, con el anuncio de los recursos que entregará el Gobierno, Colfuturo tiene proyectado seleccionar hasta 3.000 profesionales, lo que es tres veces la cifra de beneficiarios de 2026.

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Según las condiciones aplicables al programa, los beneficiarios de estas cohortes podrán acceder a una beca del 25 % y a bonos condonables de hasta el 40 %, lo que daría una condonación de hasta el 65 %.

De acuerdo con Restrepo, “en el Gobierno de Abelardo De La Espriella nos propusimos volver a reconocer el mérito, el mérito de la gente talentosa, el mérito de esas personas que tienen las condiciones y las capacidades para hacer ciencia, tecnología e innovación”.

Por su parte, la ministra de Ciencia aseguró que “el fortalecimiento de la alianza con Colfuturo representa una apuesta concreta del Gobierno Nacional por formar más doctores que lleguen a la industria y mejoren las capacidades del país en áreas estratégicas y permitan llevar perfiles de alto nivel para fortalecer el desarrollo y competitividad regional”.

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En ese sentido, agregó Benavides, la alianza contempla revisar los mecanismos de condonación para incentivar que los graduados se vinculen con la industria, para que “contribuyan en áreas prioritarias para el país y trabajen en las regiones con mayor demanda de profesionales con formación avanzada”.

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Por Redacción Educación

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