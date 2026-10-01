El Colegio Militar Caldas Bilingüe cierra después de 70 años.

El Colegio Militar Caldas Bilingüe, fundado hace 70 años y ubicado en la vía Siberia-Cota, anunció el cierre de sus operaciones. Así lo dieron a conocer las directivas por medio de un comunicado que le entregaron a los padres de familia durante una reunión realizada el pasado sábado 26 de septiembre. "El propósito de este documento es brindar a las familias información importante relacionada con la culminación del año académico 2026, así como orientar las acciones que deberían adelantarse durante los próximos meses para garantizar que cada…

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El Colegio Militar Caldas Bilingüe, fundado hace 70 años y ubicado en la vía Siberia-Cota, anunció el cierre de sus operaciones. Así lo dieron a conocer las directivas por medio de un comunicado que le entregaron a los padres de familia durante una reunión realizada el pasado sábado 26 de septiembre. "El propósito de este documento es brindar a las familias información importante relacionada con la culminación del año académico 2026, así como orientar las acciones que deberían adelantarse durante los próximos meses para garantizar que cada estudiante pueda finalizar adecuadamente su proceso", se lee en el comunicado.

Lo primero que explica el colegio en el documento de seis páginas es cómo será el proceso de culminación escolar de 2026. De acuerdo con la institución, se desarrollarán normalmente las actividades académicas correspondientes al cuarto semestre académico y finalizará el calendario escolar como está estipulado.

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En este calendario, el Colegio Militar Caldas Bilingüe tiene previsto que el 13 de noviembre culminen las actividades que corresponden al período académico y, después, se llevarán a cabo las actividades de nivelación con los estudiantes que lo requieran.

Otro de los puntos clave que resalta el colegio en el comunicado es el acompañamiento a los estudiantes que presentan dificultades académicas. Para ellos, añade, a partir de la primera semana de octubre comenzarán un plan de refuerzo académico dirigido a los estudiantes que presentan dificultades en una o más materias. "Los avances de estos procesos serán comunicados a los padres de familia mediante reuniones de seguimiento con periodicidad quincenal", anota.

El punto más importante es la documentación, pues según el Colegio Militar Caldas Bilingüe, en esta etapa es fundamental "la organización oportuna en cada estudiante". Entre los papeles clave están el boletín académico del tercer período, los formatos solicitados por las otras instituciones o los certificados de los años cursados.

Es por esta razón que, al finalizar el año escolar, la institución le entregará a cada estudiante un paquete con los certificados de los años cursados, la documentación académica precedente de otras instituciones que repose en el expediente, el boletín final de 2026, el certificado correspondiente a 2026 y el paz y salvo. Esta entrega está prevista en la reunión final.

Los estudiantes de 9.° y 10.° tendrán un proceso diferente, pues actualmente cursan orientación militar. En ambos grados se les entregará el certificado de haber cursado la fase de orientación militar y el folio de vida; mientras que a los de 10.° se les entregará además el certificado del Servicio Estudiantil Obligatorio.

Cabe recordar que, una vez el Colegio Militar Caldas Bilingüe cierre sus puertas, la Secretaría de Educación de Cundinamarca será la encargada de salvaguardar la documentación de cada uno de los estudiantes. "Este proceso se realizará cuando hayan surtido las actuaciones correspondientes ante la Secretaría y se expida el acto administrativo mediante el cual se determine oficialmente la institución responsable de recibir y custodiar esta información", se lee en el documento.

Como parte del proceso de cierre, el Colegio Militar Caldas Bilingüe informa que son tres los colegios con los que se han establecido acuerdos para la continuación del servicio educativo. Se trata del Instituto Militar Aquileo Parra, el Colegio Militar José Antonio Galán y el Colegio Bilingüe Real Americano.

¿Cómo es el proceso de cierre de los colegios?

Como hemos contado en este diario, en este proceso hay un actor clave: las secretarías de Educación. Estas entidades territoriales certificadas tienen a su cargo la inspección, vigilancia y control de las instituciones de educación, tanto públicas como privadas; y, además, son las responsables de autorizar la apertura y operación de colegios y jardines privados.

Este proceso se hace a través de un documento fundamental: la licencia de funcionamiento, que es el acto administrativo que otorga el reconocimiento oficial. Entonces, contaba en este artículo Óscar Sánchez, exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, cualquier ajuste que quiera hacer un colegio privado debe tramitarse ante las secretarías. “Ya sea una modificación a la licencia, la ampliación de su planta, reducción de grados e incluso el cierre”, explicaba.

Ese proceso debe iniciarse, por regla general, seis meses antes de terminar el año escolar. Es decir, si una institución de calendario A planeaba hacer cambios para 2026, debía informarlo a más tardar en junio de 2025 y, dependiendo del trámite, se definía el tiempo necesario para que ese ajuste entrara en vigencia.

La crisis que ha intensificado el cierre de colegios

Recientemente se conoció que el Gimnasio José Joaquín Casas cerraba definitivamente sus puertas al terminar el calendario escolar de 2026, después de 67 años de funcionamiento. La institución privada informó que sus actividades académicas finalizarán el próximo 30 de noviembre y presentó la decisión como el cierre de una etapa para estudiantes, profesores, familias, trabajadores y egresados.

Hace un poco más de un año, la Presentación Sans Façon, con 126 años de historia, también cerró sus puertas. Este panorama se ha agudizado en los últimos años, principalmente en Bogotá. Cifras del Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá (DUEB) muestran que, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el número de colegios privados pasó de 1.508 a 1.374, lo que equivale al cierre de 134 establecimientos en apenas dos años.

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La principal razón, como hemos explicado en estas páginas, es la caída en el número de estudiantes matriculados. Todo apunta a que estos cierres seguirán aumentando, impulsados por el acelerado cambio demográfico de las últimas décadas, pues las familias tienen cada vez menos hijos.

Un informe de la OCDE, publicado en 2024, muestra que la fecundidad total se redujo a la mitad en el mundo, al pasar de 3,3 hijos por mujer en 1960 a 1,5 en 2022. En Bogotá, según la Secretaría de Educación, esa tendencia se refleja en una caída del 51 % en los nacimientos entre 2009 y 2024. A este panorama se suman las presiones económicas de los hogares y el crecimiento de modalidades como la educación en casa.

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