De acuerdo con la entidad, el 19 de febrero del próximo año será la fecha límite para que estos estudiantes puedan acceder a la línea especial de crédito educativo ‘Gente Milagro’, que hace parte de la convocatoria actual…

El Icetex, por medio de un comunicado, anunció que extenderá el plazo de la convocatoria para aquellos estudiantes que resultaron afectados con el terremoto del pasado 10 de agosto. La entidad agregó que busca acompañarlos "con medidas que benefician sus opciones de acceder a apoyos para cursar la educación superior en 2027″.

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Icetex amplía plazo de crédito para estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto

De acuerdo con la entidad, el 19 de febrero del próximo año será la fecha límite para que estos estudiantes puedan acceder a la línea especial de crédito educativo ‘Gente Milagro’, que hace parte de la convocatoria actual de nuevos créditos 2027-1 y cuenta con beneficios económicos y con una focalización especial.

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Esta línea de crédito, añadió el Icetex, está enfocada en aquellas personas afectadas por el terremoto que residan en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. También podrán acceder quienes "se encuentren identificadas como afectadas en los censos oficiales y deseen contar con este apoyo financiero".

Richard Caicedo, presidente del Icetex, dijo que están atendiendo a las poblaciones afectadas y, para ello, han realizado un seguimiento especial a estos territorios desde agosto. "Extendimos las fechas para que más personas focalizadas puedan solicitar esta línea de crédito especial", apuntó.

¿Quiénes pueden acceder a este crédito del Icetex?

La línea especial ‘Gente Milagro’ está dirigida a estudiantes de pregrado que cumplan mínimo una de estas condiciones:

Estar registrados en el censo oficial de personas damnificadas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Haber sido admitidos en una Institución de Educación Superior (IES) ubicada en alguna de las poblaciones afectadas ubicadas en los cinco departamentos mencionados.

Esta modalidad concede beneficiarios a como una tasa de interés preferencial (IPC + 7 puntos) y un esquema de reembolso del estudiante al Icetex del 30 % durante la época de estudios y el 70 % restante después de la graduación.

El Icetex explicó que aquellas personas interesadas también pueden financiar sus programas de pregrado con créditos educativos de mediano plazo, en los cuales se paga un 30 % o un 40 % en época de estudios y el porcentaje restante, luego de graduarse. También está la línea de crédito "Formación del Talento Humano para la Productividad" 30%, que financia programas de pregrado en modalidad "T&T" (técnicos, tecnólogos y profesionales) con tasa preferencial del IPC + 5.

Otra de las opciones disponibles es la línea de crédito Talento STEM 30 %, que cubre los programas de Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, matemáticas y ciencias naturales; o la línea de crédito Ciencias de la Salud 30 %, que se enfoca en ciencias de la salud, diferentes a la medicina.

En cuanto a la línea de crédito Impulso al Desarrollo Social y Sostenible 30 %, cubre programas de agronomía, veterinaria y afines, economía, administración, contaduría y afines. Estas son las otras líneas disponibles:

Plan Ciencias Sociales y Educación 30 %: Bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas.

Bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas. Plan ETDH 30 %: Programas para la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

Programas para la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Plan Educación Continuada 30%: Diplomados, certificaciones y bilingüismo.

El Icetex también señaló que cuentan con crédito para posgrados, en los cuales los estudiantes pagarán el 40 % del crédito durante sus estudios y reembolsarán el porcentaje restante al finalizar.

En cuanto a las personas que realizan estudios de especialización en Medicina, podrán pagar el 20 % en época de estudios y el 80 % restante del crédito después de su graduación. Esta convocatoria también cuenta con créditos para posgrado en el exterior, correspondientes a 25.000 USD, y para sostenimiento 12.500 USD, donde los estudiantes pagan la totalidad de la financiación luego de culminar el programa académico.

Finalmente, el Icetex señaló que todos los trámites se realizan de forma directa, sin intermediarios y no tienen costo. Si quiere más información, puede visitar este enlace.

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