Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, fue la primera en pronunciarse. Lo hizo por medio de un comunicado en el que rechazó los hechos y explicó que desconocía los actos "ocurridos y los…

Durante la madrugada de este jueves, 19 de noviembre, varios integrantes de la fuerza pública hicieron presencia en el edificio 201 "Gabriela Peláez Echeverry", de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Esta situación generó una serie de cuestionamientos por parte de los miembros de la comunidad universitaria.

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Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, fue la primera en pronunciarse. Lo hizo por medio de un comunicado en el que rechazó los hechos y explicó que desconocía los actos "ocurridos y los motivos que dieron lugar a esta intervención; por tal motivo solicito a las autoridades competentes que se aclare la situación".

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A los ojos de la decana, este tipo de situaciones comprometen la integridad y la tranquilidad de todas las personas que están en el campus. Por esta razón, agregó, "desapruebo cualquier tipo de irrupción o actuación que señale, perfile o estigmatice a nuestra comunidad".

Toro Pérez además aseguró que las personas que integran la comunidad educativa de la Universidad Nacional cuentan con plenas garantías para una convivencia armónica, "en el entendido de que el diálogo entre las partes favorece el mejoramiento continuo de los procesos institucionales".

En el comunicado, Toro Pérez insistió en que la convivencia dentro de la Universidad Nacional debe estar basada en el respeto por las diferencias, el diálogo y la protección de los derechos fundamentales. También aclaró que el ingreso de la fuerza pública al edificio no contaba con el respaldo de su decanatura.

Compartimos con la comunidad académica y administrativa el Comunicado de la Decanatura, emitido por la profesora Catalina Toro Pérez – 19 de noviembre de 2026. pic.twitter.com/nj8VFFqX9q — Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (@fdcps_unal) November 19, 2026

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, se pronunció en la mañana de este viernes, 20 de noviembre, y señaló que fue la institución quien pidió el acompañamiento policial con el objetivo de revisar algunas de las instalaciones. En entrevista con Blu Radio, Peña dijo que las directivas de la institución habían recibido información sobre la presencia de personas enmascaradas, las cuales, al parecer, estarían ingresando objetos extraños a las instalaciones del plantel.

La preocupación de las directivas, agregó Peña a la emisora, creció frente a la posibilidad de que se tratara de explosivos. Estas fueron las razones que llevaron a la Universidad Nacional a solicitar el acompañamiento y el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras la inspección, Peña explicó en la emisora que los integrantes de la Sijín y la Seccional de Inteligencia Policial encontraron una serie de banderas y panfletos alusivos a un grupo denominado PPP, que al parecer tendría integrantes con antecedentes de terrorismo. También hallaron máscaras antigas, tarros de pintura y prendas. Estos objetos, según un reporte preliminar de las autoridades, "se estarían usando para amenazar a estudiantes y cometer actos vandálicos".

Peña aclaró que durante este procedimiento no fueron encontrados explosivos y reiteró que esta revisión que se llevó a cabo durante las horas de la madrugada era una respuesta a una medida preventiva, la cual se activó con el objetivo de proteger a las personas que hacían presencia en las instalaciones de la universidad.

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